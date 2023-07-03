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IndyCar Mid-Ohio: Palou arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı

IndyCar'da sonuç değişmedi, şampiyonluğa yürüyen Alex Palou, arka arkaya üçüncü galibiyetine ulaştı.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Mayıs ayından bu yana performansını ciddi anlamda arttıran Alex Palou, bu hafta sonu da kaldığı yerden devam etti. 

Dördüncü başladığı mücadelede 80 turun 48'ini ilk sırada götüren Palou, damalı bayrağı rahat bir şekilde ilk sırada görmeyi başardı.

Son beş yarışın dördünü kazanan Palou'nun şampiyonada ikinci sıradaki Scott Dixon ile farkı da 110 puana çıkarttığını belirtelim.

Bu pistte altı galibiyeti bulunan Dixon ikinci sırada yer alırken, podyumun üçüncü basamağı son şampiyon Will Power'a gitti.

Sezonun formda isimlerinden Christian Lundgaard dördüncü olurken, ilk beşi tamamlayan isim Scott McLaughlin. 

Son altı yarıştır en arkalarda yer alan David Malukas güçlü bir altıncılıkla moral bulurken, yarışın en büyük hayal kırıklığı yaşayan ismi Graham Rahal oldu.

Palou'yu epey zorlayan ve 2017 sezonundan bu yana ilk galibiyeti için mücadele eden Rahal, pit stoplardaki bir hata nedeniyle geriledi ve şansını kaybetti.

Yarışa 25. başlayan Pato O'Ward iyi bir stratejiyle sekizinci olurken, ilk onu Marcus Armstrong ve Alexander Rossi tamamladı.

Son haftalarda peş peşe şanssızlıklar yaşayan Colton Herta yine pole pozisyonundan başladığı bir yarışı kaybetti, kendisi bu kez de pit yolunda hızlı gittiği için ceza alarak 11. sıraya geriledi.

Sakin bir gün geçiren Josef Newgarden 12, daha da sakin bir gün geçiren Romain Grosjean ise 13. sırada yer aldı. 

 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 1:37'31.9887  
2 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 1:37'37.0129 5.0242
3 Australia Will Power United States Team Penske 1:37'50.3472 18.3585
4 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:37'51.0715 19.0828
5 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 1:37'52.5167 20.5280
6 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 1:37'59.1421 27.1534
7 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:37'59.8739 27.8852
8 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 1:38'00.5006 28.5119
9 New Zealand Marcus Armstrong United States Chip Ganassi Racing 1:38'14.3908 42.4021
10 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 1:38'21.1370 49.1483
11 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 1:38'27.5855 55.5968
12 United States Josef Newgarden United States Team Penske 1:38'28.1691 56.1804
13 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 1:38'32.3592 1'00.3705
14 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 1:38'34.8793 1'02.8906
15 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 1:38'35.4182 1'03.4295
16 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 1:38'35.8569 1'03.8682
17 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 1:38'36.3907 1'04.4020
18 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:38'40.0704 1'08.0817
19 United States Ryan Hunter-Reay United States Ed Carpenter Racing 1:38'41.3604 1'09.3717
20 United States Conor Daly United States Michael Shank Racing 1:38'42.1248 1'10.1361
21 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 1:37'48.1818 1 Lap
22 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 1:37'56.3794 1 Lap
23 Argentina Agustin Canapino United States Juncos Hollinger Racing 1:37'58.6956 1 Lap
24 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 1:38'08.6703 1 Lap
25 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 1:38'21.5445 1 Lap
26 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 1:38'32.0430 1 Lap
27 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 1:04'37.5732 75 Laps
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