IndyCar Mid-Ohio: Palou arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı

Mayıs ayından bu yana performansını ciddi anlamda arttıran Alex Palou, bu hafta sonu da kaldığı yerden devam etti.

Dördüncü başladığı mücadelede 80 turun 48'ini ilk sırada götüren Palou, damalı bayrağı rahat bir şekilde ilk sırada görmeyi başardı.

Son beş yarışın dördünü kazanan Palou'nun şampiyonada ikinci sıradaki Scott Dixon ile farkı da 110 puana çıkarttığını belirtelim.

Bu pistte altı galibiyeti bulunan Dixon ikinci sırada yer alırken, podyumun üçüncü basamağı son şampiyon Will Power'a gitti.

Sezonun formda isimlerinden Christian Lundgaard dördüncü olurken, ilk beşi tamamlayan isim Scott McLaughlin.

Son altı yarıştır en arkalarda yer alan David Malukas güçlü bir altıncılıkla moral bulurken, yarışın en büyük hayal kırıklığı yaşayan ismi Graham Rahal oldu.

Palou'yu epey zorlayan ve 2017 sezonundan bu yana ilk galibiyeti için mücadele eden Rahal, pit stoplardaki bir hata nedeniyle geriledi ve şansını kaybetti.

Yarışa 25. başlayan Pato O'Ward iyi bir stratejiyle sekizinci olurken, ilk onu Marcus Armstrong ve Alexander Rossi tamamladı.

Son haftalarda peş peşe şanssızlıklar yaşayan Colton Herta yine pole pozisyonundan başladığı bir yarışı kaybetti, kendisi bu kez de pit yolunda hızlı gittiği için ceza alarak 11. sıraya geriledi.

Sakin bir gün geçiren Josef Newgarden 12, daha da sakin bir gün geçiren Romain Grosjean ise 13. sırada yer aldı.