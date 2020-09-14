IndyCar Mid-Ohio: 2. yarışı Herta kazandı, Andretti Autosport podyumu kapattı

Yarışın startında Santino Ferrucci’nin, pole pozisyonunun sahibi Herta’ya dış taraftan yaptığı atak başarısız oldu ve pist dışına çıktı.

Ferrucci piste dönerken takım arkadaşı Alex Palou ve Felix Rosenqvist ile temas yaşadı. Bunun sonucunda Palou ve Rosenqvist yarış dışı kaldı.

Herta, yarışın ilk bölümünü şampiyona lideri Scott Dixon’ın önünde lider götürüyordu. Ancak ilerleyen turlarda Dixon ilk virajda hata yaparak spin attı ve 20. sıraya kadar geriledi.

Yarışın sonuna kadar sıkıntı yaşamayan 20 yaşındaki Herta galibiyete ulaşırken, IndyCar’daki üçüncü zaferini elde etti ve bu sene ilk kez podyuma çıktı.

Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing Honda, Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda, start, crash Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images Winner Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda, Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Diğer Andretti sürücülerinden Alexander Rossi ve Ryan Hunter-Reay podyumu tamamlayan isimler oldular.

Mid-Ohio’daki ilk yarışı dördüncü tamamlayan Graham Rahal yine dördüncü olurken, Marcus Ericsson beşinci, Simon Pagenaud altıncı, Will Power yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise son şampiyon Josef Newgarden, Patricio O’Ward ve yarışın son bölümünde iyi yükselen Dixon tamamladı.

Bu sonuçla beraber Andretti Autsport, 2005’ten bu yana ilk kez podyumu kapatmış oldu.

Mid-Ohio hafta sonunun ardından Dixon 456 puanla liderliğini korurken, Newgarden 384 puanla ikinci sırada. O’Ward’ın 338, Herta’nın ise 328 puanı bulunuyor.

Yarış sonucu: