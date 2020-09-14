IndyCar Mid-Ohio: 2. yarışı Herta kazandı, Andretti Autosport podyumu kapattı
2020 IndyCar sezonunun Mid-Ohio ayağındaki ikinci yarışı Colton Herta kazanırken, podyum Andretti Autosport sürücülerinden oluştu.
Yarışın startında Santino Ferrucci’nin, pole pozisyonunun sahibi Herta’ya dış taraftan yaptığı atak başarısız oldu ve pist dışına çıktı.
Ferrucci piste dönerken takım arkadaşı Alex Palou ve Felix Rosenqvist ile temas yaşadı. Bunun sonucunda Palou ve Rosenqvist yarış dışı kaldı.
Herta, yarışın ilk bölümünü şampiyona lideri Scott Dixon’ın önünde lider götürüyordu. Ancak ilerleyen turlarda Dixon ilk virajda hata yaparak spin attı ve 20. sıraya kadar geriledi.
Yarışın sonuna kadar sıkıntı yaşamayan 20 yaşındaki Herta galibiyete ulaşırken, IndyCar’daki üçüncü zaferini elde etti ve bu sene ilk kez podyuma çıktı.
Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing Honda, Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda, start, crash
Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Winner Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda, Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda
Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Diğer Andretti sürücülerinden Alexander Rossi ve Ryan Hunter-Reay podyumu tamamlayan isimler oldular.
Mid-Ohio’daki ilk yarışı dördüncü tamamlayan Graham Rahal yine dördüncü olurken, Marcus Ericsson beşinci, Simon Pagenaud altıncı, Will Power yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u ise son şampiyon Josef Newgarden, Patricio O’Ward ve yarışın son bölümünde iyi yükselen Dixon tamamladı.
Bu sonuçla beraber Andretti Autsport, 2005’ten bu yana ilk kez podyumu kapatmış oldu.
Mid-Ohio hafta sonunun ardından Dixon 456 puanla liderliğini korurken, Newgarden 384 puanla ikinci sırada. O’Ward’ın 338, Herta’nın ise 328 puanı bulunuyor.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Colton Herta
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|75
|1:34'17.396
|2
|Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|75
|1:34'18.779
|1.382
|1.382
|3
|Ryan Hunter-Reay
|Andretti Autosport
|75
|1:34'19.893
|2.496
|1.113
|4
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|75
|1:34'20.482
|3.085
|0.588
|5
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:34'27.314
|9.917
|6.832
|6
|Simon Pagenaud
|Team Penske
|75
|1:34'31.588
|14.191
|4.274
|7
|Will Power
|Team Penske
|75
|1:34'32.726
|15.329
|1.137
|8
|Josef Newgarden
|Team Penske
|75
|1:34'34.650
|17.253
|1.924
|9
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren SP
|75
|1:34'40.344
|22.947
|5.694
|10
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:34'47.906
|30.509
|7.561
|11
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|75
|1:34'49.114
|31.718
|1.208
|12
|Jack Harvey
|Michael Shank Racing
|75
|1:34'54.149
|36.752
|5.034
|13
|Max Chilton
|Carlin
|75
|1:34'55.048
|37.652
|0.899
|14
|Santino Ferrucci
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|75
|1:35'03.980
|46.583
|8.931
|15
|Oliver Askew
|Arrow McLaren SP
|75
|1:35'04.763
|47.366
|0.783
|16
|Conor Daly
|Ed Carpenter Racing
|75
|1:35'18.102
|1'00.705
|13.339
|17
|Zach Veach
|Andretti Autosport
|75
|1:35'20.068
|1'02.671
|1.965
|18
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|75
|1:35'22.653
|1'05.257
|2.585
|19
|Charlie Kimball
|A.J. Foyt Enterprises
|75
|1:35'23.605
|1'06.208
|0.951
|20
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|74
|1:34'45.113
|1 Lap
|1 Lap
|21
|Dalton Kellett
|A.J. Foyt Enterprises
|71
|1:34'37.073
|4 Laps
|3 Laps
|22
|Felix Rosenqvist
|Chip Ganassi Racing
|4
|52'52.788
|71 Laps
|67 Laps
|23
|Alex Palou
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|2
|4'22.690
|73 Laps
|2 Laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|Mid-Ohio
|Editör
|David Malsher