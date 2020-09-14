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IndyCar / Mid-Ohio / Yarış raporu

IndyCar Mid-Ohio: 2. yarışı Herta kazandı, Andretti Autosport podyumu kapattı

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Çeviren: Cem Özel, Editör

2020 IndyCar sezonunun Mid-Ohio ayağındaki ikinci yarışı Colton Herta kazanırken, podyum Andretti Autosport sürücülerinden oluştu.

Yarışın startında Santino Ferrucci’nin, pole pozisyonunun sahibi Herta’ya dış taraftan yaptığı atak başarısız oldu ve pist dışına çıktı.

Ferrucci piste dönerken takım arkadaşı Alex Palou ve Felix Rosenqvist ile temas yaşadı. Bunun sonucunda Palou ve Rosenqvist yarış dışı kaldı.

Herta, yarışın ilk bölümünü şampiyona lideri Scott Dixon’ın önünde lider götürüyordu. Ancak ilerleyen turlarda Dixon ilk virajda hata yaparak spin attı ve 20. sıraya kadar geriledi.

Yarışın sonuna kadar sıkıntı yaşamayan 20 yaşındaki Herta galibiyete ulaşırken, IndyCar’daki üçüncü zaferini elde etti ve bu sene ilk kez podyuma çıktı.

Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing Honda, Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda, start, crash

Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing Honda, Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda, start, crash

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Winner Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda, Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Winner Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda, Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Diğer Andretti sürücülerinden Alexander Rossi ve Ryan Hunter-Reay podyumu tamamlayan isimler oldular.

Mid-Ohio’daki ilk yarışı dördüncü tamamlayan Graham Rahal yine dördüncü olurken, Marcus Ericsson beşinci, Simon Pagenaud altıncı, Will Power yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise son şampiyon Josef Newgarden, Patricio O’Ward ve yarışın son bölümünde iyi yükselen Dixon tamamladı.

Bu sonuçla beraber Andretti Autsport, 2005’ten bu yana ilk kez podyumu kapatmış oldu.

Mid-Ohio hafta sonunun ardından Dixon 456 puanla liderliğini korurken, Newgarden 384 puanla ikinci sırada. O’Ward’ın 338, Herta’nın ise 328 puanı bulunuyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 75 1:34'17.396    
2 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 75 1:34'18.779 1.382 1.382
3 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 75 1:34'19.893 2.496 1.113
4 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:34'20.482 3.085 0.588
5 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 75 1:34'27.314 9.917 6.832
6 France Simon Pagenaud United States Team Penske 75 1:34'31.588 14.191 4.274
7 Australia Will Power United States Team Penske 75 1:34'32.726 15.329 1.137
8 United States Josef Newgarden United States Team Penske 75 1:34'34.650 17.253 1.924
9 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 75 1:34'40.344 22.947 5.694
10 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 75 1:34'47.906 30.509 7.561
11 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 75 1:34'49.114 31.718 1.208
12 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 75 1:34'54.149 36.752 5.034
13 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 75 1:34'55.048 37.652 0.899
14 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 75 1:35'03.980 46.583 8.931
15 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 75 1:35'04.763 47.366 0.783
16 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 75 1:35'18.102 1'00.705 13.339
17 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 75 1:35'20.068 1'02.671 1.965
18 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:35'22.653 1'05.257 2.585
19 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 75 1:35'23.605 1'06.208 0.951
20 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 74 1:34'45.113 1 Lap 1 Lap
21 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 71 1:34'37.073 4 Laps 3 Laps
22 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 4 52'52.788 71 Laps 67 Laps
23 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 2 4'22.690 73 Laps 2 Laps
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IndyCar Mid-Ohio: Power bu sene ilk galibiyetini aldı

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Seri IndyCar
Etkinlik Mid-Ohio
Editör David Malsher

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