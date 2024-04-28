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IndyCar Long Beach

IndyCar, Long Beach'de "yeni aeroscreen'i" görücüye çıkarıyor

Sezonun geri kalanında kullanılacak olan aeroscreen'in en son versiyonu bu hafta sonu Long Beach Grand Prix'sinde görücüye çıkıyor.

Joey Barnes
Joey Barnes
New aeroscreen

Fotoğraf: IndyCar

Salı günü IndyCar Serisi, kokpitte sürücünün daha iyi hava almasını ve serinlemesini sağlayan yeni bir tasarıma sahip güncellenmiş ve hafif bir aeroscreen'i tanıttı.

Yeni tasarımın, 10-11 Mayıs tarihlerinde Indianapolis Motor Speedway pistinde yapılacak olan yarıştan önce kullanılması düşünülüyordu. Ancak yeni aeroscreen'in, tüm gride yetecek kadar üretilebilmiş olduğu için takvim iki yarış öne çekildi ve bu hafta sonu Long Beach'deki yarışta kullanılacak.

Red Bull Advanced Technologies ile ortaklık kuran seri, 2020 yılında güvenlik iyileştirmelerinin bir parçası olarak aeroscreen'i tanıttı. Oval pistler, normal pistler ve cadde pistlerinde kullanılması zorunlu olan aeroscreen, Pankl'ın izniyle üretilen titanyum bir çerçeve ve balistik bir ön camdan oluşuyor.

Yeni geliştirilmiş aeroscreen, 8.5 kilogram olan ilk versiyondan iki kilogram daha hafif olarak üretildi. 

Sezon başında kullanılan eski versiyon ile aynı yükü taşıyabilen 3D baskılı titanyum çerçevenin de ağırlığı 3 kilogram azaltılarak 5 kilograma düşmüş oldu.

 

Revize edilen yeni aeroscreen'de sürücünün daha iyi hava almasına da önem verilmiş. Yeni havalandırma delikleri eklenmiş ve sürücünün göğsüne doğru açı yapan bir hava kanalı eklenmiştir. Bu hava kanalları, bir kazada sürücünün el yaralanmalarını sınırlamak için önleyici bir tedbir olarak kauçuktan 3D olarak basılmıştır.

IndyCar Serisinin aerodinamik geliştirme direktörü Tino Belli'ye göre, ağırlık azaltma ve güvenlik iyileştirmelerinin birleşimi, yeni aeroscreen'in yere basma kuvveti kaybına da yardımcı oluyor

Belli, "2.0 versiyonunu yapmamızın amaçlarından biri ağırlık tasarrufu yapmaktı." 

"Biz de bu fırsatı değerlendirerek tasarımı daha güzel hale getirdik Sürücü havalandırmasını iyileştirdik ve daha ince polikarbonatı daha kalın polikarbonat kadar güçlü hale getirdik." dedi.

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