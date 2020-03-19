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IndyCar / Long Beach / Son dakika

IndyCar, Long Beach yarışını iptal etti

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IndyCar, Long Beach yarışını iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Mar 2020 06:20

Long Beach Grand Prix'si organizatörleri, 2020 Long Beach Acura GP'sini yeniden planlamalarının mümkün olmadığını, bu yüzden yarışın iptal edildiğini açıkladı.

GPALB başkanı ve CEO'su Jim Michaelian, 2020'de alternatif yarış tarihleri ​​için tüm seçenekleri araştırıyordu ve IndyCar, IMSA, Long Beach Kongre Merkezi ve Long Beach City yetkilileri için faydalı olabilecek bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Bununla birlikte COVID-19'un artması ve yaşanan belirsizlik nedeniyle bir çözüm bulmak mümkün olmadı.

Michaelian, “Geçtiğimiz birkaç gün boyunca, Acura Grand Prix'sini bu yıl daha sonraki bir tarihe alabilmek adına NTT IndyCar Serisi, IMSA Weathertech SportsCar Şampiyonası, Kongre Merkezi ve Long Beach şehri ile yeniden planlama olasılığını aktif olarak tartıştık."

“Tüm sadık taraftarlarımızı ve değerli müşterilerimiz için her şeyi bir araya getiremediğimiz için çok hayal kırıklığı yaşadık, ancak Long Beach yarışını böyle başarılı hale getiren tüm unsurları yeniden birleştirmeye çalışmak 2020 için mümkün görünmüyor."

“Sonuç olarak odak noktamız artık 16-18 Nisan 2021'deki Long Beach yarışı olacak." dedi.

2020 bilet sahiplerine iki seçenek sunulacak; ilk seçenek, 16-18 Nisan'da yapılacak 2021 Long Beach'e aynı biletlerle girebilmeleri, ikinci seçenek ise 30 Nisan 2020'ye kadar ücretlerin iadesi.

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar , IMSA
Etkinlik Long Beach
Editör David Malsher

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