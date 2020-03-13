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IndyCar / Long Beach / Son dakika

IndyCar Long Beach yarışı ya iptal edilecek ya da ertelenecek

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IndyCar Long Beach yarışı ya iptal edilecek ya da ertelenecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Mar 2020 08:07

Long Beach'te yapılması planlanan Acura Grand Prix'si, Coronavirüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar tüm büyük ölçekli etkinlikleri yasaklanması sonrası 17-19 Nisan tarihleri arasında yapılmayacak.

Yarışın yılın ilerleyen kısmı için yeniden planlanabileceğine dair zayıf bir umut var, ancak bunun için birkaç kuruluşun anlaşması ve tabii ki şehrin kalabalık olaylara yönelik yasağı kaldırması gerekiyor.

Long Beach Grand Prix'si tarafından yapılan açıklamada, “Bu durumun sadık katılımcılarımız, sponsorlarımız ve diğer müşteriler için ciddi bir rahatsızlık olduğunu kabul ediyoruz, ancak bu hamle, etkinliğimize katılan halkın güvenliğini ve refahının sağlanması konusundaki temel hedefimizle uyuşuyor."

“Long Beach Şehri, çeşitli kurallar ve Long Beach Kongre Merkezi ile bu yılki yarışın, yılın ilerleyen kısmında yapılıp yapılamayacağını görüşüyoruz."

“Eğer mümkün değilse, o zaman 16-18 Nisan 2021'de Long Beach Acura Grand Prix'sini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz."

“Olası geri ödemeler ile ilgili daha fazla ayrıntı yakında yapılacak.” denildi.

1975'te Formula 5000'e ev sahipliği yapmayan Long Beach, 1984'te Indy takviminin en prestijli etkinliklerden birisi olmadan önce sekiz yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

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Seri IndyCar
Etkinlik Long Beach
Editör David Malsher

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Yarış Başlangıç:
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