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IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda

Long Beach'teki 85 turluk mücadelenin galibi, kariyerinin ilk yarışını kazanan Kyle Kirkwood oldu. Romain Grosjean ikinci olarak podyuma çıkarken, üçüncü Marcus Ericsson artık şampiyona lideri.

Altay Gök
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IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda
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İyi bir start alamayan ve Josef Newgarden'a geçilen Kirkwood, ikinci pitlerin ardından önce Newgarden'ı, sonra da Grosjean'ı geçmeyi başararak liderliği geri aldı ve 85 turun 53'ünü lider tamamlayarak galibiyete ulaştı. 

Bu sezon Andretti'ye geçmesinin ardından birçok kişinin kendisinden çok şey beklediği Kirkwood, yeni takımıyla henüz üçüncü yarışında kariyerinin ilk zaferini elde etti!

Kirkwood'un takım arkadaşı Grosjean ikinci olarak tüm hızına rağmen kötü başlayan sezonun ilk podyumunu elde etti -bu podyumun bir doğum günü hediyesi olduğunu söyleyebiliriz, nitekim eski Formula 1 pilotu bugün 37 yaşına bastı! 

Podyumu tamamlayan isimse Chip Ganassi sürücüsü Marcus Ericsson oldu, kendisi rakiplerinin geri kalmasının ardından an itibariyle şampiyona lideri!

Dördüncü sıra diğer Andretti sürücüsü Colton Herta'ya gitti, takım böylece Long Beach'ten 1-2-4 yaparak ayrıldı. Alex Palou ise az farkla beşinci oldu.

Sakin bir yarış geçiren Will Power tam yedi sıra kazanarak altıncı olurken, pek iyi bir gün geçirmeyen McLaren'da Felix Rosenqvist yedinci sırada yer aldı.

Sekizinci sıra yarışın en iyi çaylağı konumundaki Marcus Armstrong'a giderken, kötü bir strateji nedeniyle son turlarda yakıt tasarrufu yapan ve sıra kaybeden Newgarden ancak dokuzuncu olabildi. İlk onu Scott McLaughlin tamamladı. 

Epey dağınık bir yarış geçiren ve ilk turlarda Scott Dixon ile temas ederek rakibinin büyük hasar almasına sebep olan Pato O'Ward, sonrasında Kirkwood ile de temas etti. 

Temas sonucu spin atarak gerilere düşen O'Ward, mücadeleyi ancak 17. tamamlayabildi. Dixon ise birkaç tur daha devam ettikten sonra yarışa veda etti.

 

IndyCar Long Beach sonuç tablosu

Sıra

Sürücü

Fark

Arkadakiyle fark

Pit stop

En hızlı tur

Motor

Takım

1

Kyle Kirkwood

LAP 85

  

2

1:07.9714

Honda

Andretti Autosport

2

Romain Grosjean

0.9907

0.9907

2

1:08.2694

Honda

Andretti Autosport

3

Marcus Ericsson

2.0588

1.0681

2

1:08.0065

Honda

Chip Ganassi Racing

4

Colton Herta

7.6371

5.5783

2

1:08.2710

Honda

Andretti Autosport w/Curb-Agajanian

5

Alex Palou

8.7770

1.1399

2

1:07.9469

Honda

Chip Ganassi Racing

6

Will Power

30.3224

21.5454

2

1:08.7318

Chevy

Team Penske

7

Felix Rosenqvist

30.9744

0.6520

2

1:08.6886

Chevy

Arrow McLaren

8

Marcus Armstrong

31.9119

0.9375

2

1:08.7137

Honda

Chip Ganassi Racing

9

Josef Newgarden

33.7842

1.8723

2

1:08.5065

Chevy

Team Penske

10

Scott McLaughlin

42.8320

9.0478

2

1:08.7976

Chevy

Team Penske

11

Santino Ferrucci

45.4351

2.6031

2

1:08.9443

Chevy

AJ Foyt Enterprises

12

Graham Rahal

46.2809

0.8458

2

1:08.8651

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

13

Jack Harvey

47.2828

1.0019

2

1:08.7153

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

14

Christian Lundgaard

47.7781

0.4953

2

1:08.6497

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

15

Simon Pagenaud

49.4864

1.7083

2

1:08.6717

Honda

Meyer Shank Racing

16

Devlin DeFrancesco

59.9343

10.4479

2

1:08.9199

Honda

Andretti Steinbrenner Autosport

17

Pato O'Ward

1 LAPS

22.1175

2

1:08.6769

Chevy

Arrow McLaren

18

Sting Ray Robb

1 LAPS

13.7133

2

1:09.2380

Honda

Dale Coyne Racing w/RWR

19

Callum Ilott

1 LAPS

11.0783

4

1:08.6876

Chevy

Juncos Hollinger Racing

20

David Malukas

1 LAPS

23.9834

3

1:08.6911

Honda

Dale Coyne Racing with HMD

21

Helio Castroneves

1 LAPS

9.4465

3

1:08.3078

Honda

Meyer Shank Racing

22

Alexander Rossi

25.0870

16.8423

2

1:08.5028

Chevy

Arrow McLaren

23

Conor Daly

2 LAPS

24.9647

3

1:09.3352

Chevy

Ed Carpenter Racing

24

Benjamin Pedersen

3 LAPS

1 LAPS

3

1:08.9998

Chevy

AJ Foyt Enterprises

25

Agustin Canapino

In Pit

23 LAPS

7

1:08.8792

Chevy

Juncos Holling Racing

26

Rinus VeeKay

Mechanical

4.3255

1

1:09.3336

Chevy

Ed Carpenter Racing

27

Scott Dixon

Mechanical

0.1706

1

1:08.6557

Honda

Chip Ganassi Racing

 

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