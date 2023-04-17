IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda

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İyi bir start alamayan ve Josef Newgarden'a geçilen Kirkwood, ikinci pitlerin ardından önce Newgarden'ı, sonra da Grosjean'ı geçmeyi başararak liderliği geri aldı ve 85 turun 53'ünü lider tamamlayarak galibiyete ulaştı.

Bu sezon Andretti'ye geçmesinin ardından birçok kişinin kendisinden çok şey beklediği Kirkwood, yeni takımıyla henüz üçüncü yarışında kariyerinin ilk zaferini elde etti!

Kirkwood'un takım arkadaşı Grosjean ikinci olarak tüm hızına rağmen kötü başlayan sezonun ilk podyumunu elde etti -bu podyumun bir doğum günü hediyesi olduğunu söyleyebiliriz, nitekim eski Formula 1 pilotu bugün 37 yaşına bastı!

Podyumu tamamlayan isimse Chip Ganassi sürücüsü Marcus Ericsson oldu, kendisi rakiplerinin geri kalmasının ardından an itibariyle şampiyona lideri!

Dördüncü sıra diğer Andretti sürücüsü Colton Herta'ya gitti, takım böylece Long Beach'ten 1-2-4 yaparak ayrıldı. Alex Palou ise az farkla beşinci oldu.

Sakin bir yarış geçiren Will Power tam yedi sıra kazanarak altıncı olurken, pek iyi bir gün geçirmeyen McLaren'da Felix Rosenqvist yedinci sırada yer aldı.

Sekizinci sıra yarışın en iyi çaylağı konumundaki Marcus Armstrong'a giderken, kötü bir strateji nedeniyle son turlarda yakıt tasarrufu yapan ve sıra kaybeden Newgarden ancak dokuzuncu olabildi. İlk onu Scott McLaughlin tamamladı.

Epey dağınık bir yarış geçiren ve ilk turlarda Scott Dixon ile temas ederek rakibinin büyük hasar almasına sebep olan Pato O'Ward, sonrasında Kirkwood ile de temas etti.

Temas sonucu spin atarak gerilere düşen O'Ward, mücadeleyi ancak 17. tamamlayabildi. Dixon ise birkaç tur daha devam ettikten sonra yarışa veda etti.

IndyCar Long Beach sonuç tablosu