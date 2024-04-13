IndyCar Long Beach: Dixon, Newgarden'ı küçük bir farkla mağlup etti

43 yaşındaki Yeni Zelandalı Scott Dixon, 85 turluk yarışa sekizinci sırada başladı ve iyi bir strateji ve iyi bir tempo ile yarış sonunda yakıt tasarrufu yapmasına rağmen zafere ulaştı.

Dixon, 11 virajdan oluşan 1968 mil uzunluğundaki pistte Colton Herta'nın 0.9798 saniye önünde kazandı farkla kazandı.

Dixon'ın, Chip Ganassi Racing'den takım arkadaşı Alex Palou podyumun son basamağında yer aldı.

Indycar sezonunun ilk yarışının galibi Josef Newgarden podyumun 2.2 saniye gerisinde kaldı.

Eski Formula 1 pilotu ve Andretti Global'in bu seneki sürücü Marcus Ericsson, Newgarden'in 0.4 saniye arkasında 5. oldu.

Will Power, Team Penske Chevrolet Photo by: Josh Tons / Motorsport Images

Team Penske'den Will Power 6. olurken Andretti Global'den Kyle Kirkwood 7. oldu.

2020 Formula 1 sezonunun Bahreyn yarışında çok büyük bir kaza geçirip yanmaktan son anda kurtulan Romain Grosjean ise 8. oldu.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Felix Rosenqvist ise dokuzunculukla yetindi.

10. sıra ise Arrow McLaren pilotu Alexander Rossi'nin oldu.

Arrow McLaren'in diğer sürücü ve daha önce Formula 1'in destek serileri olan F3 ve F2'de yarışmış olan Theo Pourchaire ise 11. oldu.