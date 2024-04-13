IndyCar Long Beach: Dixon, Newgarden'ı küçük bir farkla mağlup etti
Chip Ganassi Racing'den Scott Dixon, IndyCar'ın Long Beach Grand Prix'sini daha iyi bir strateji uygulayarak kazandı.
43 yaşındaki Yeni Zelandalı Scott Dixon, 85 turluk yarışa sekizinci sırada başladı ve iyi bir strateji ve iyi bir tempo ile yarış sonunda yakıt tasarrufu yapmasına rağmen zafere ulaştı.
Dixon, 11 virajdan oluşan 1968 mil uzunluğundaki pistte Colton Herta'nın 0.9798 saniye önünde kazandı farkla kazandı.
Dixon'ın, Chip Ganassi Racing'den takım arkadaşı Alex Palou podyumun son basamağında yer aldı.
Indycar sezonunun ilk yarışının galibi Josef Newgarden podyumun 2.2 saniye gerisinde kaldı.
Eski Formula 1 pilotu ve Andretti Global'in bu seneki sürücü Marcus Ericsson, Newgarden'in 0.4 saniye arkasında 5. oldu.
Will Power, Team Penske Chevrolet
Photo by: Josh Tons / Motorsport Images
Team Penske'den Will Power 6. olurken Andretti Global'den Kyle Kirkwood 7. oldu.
2020 Formula 1 sezonunun Bahreyn yarışında çok büyük bir kaza geçirip yanmaktan son anda kurtulan Romain Grosjean ise 8. oldu.
Pole pozisyonundan yarışa başlayan Felix Rosenqvist ise dokuzunculukla yetindi.
10. sıra ise Arrow McLaren pilotu Alexander Rossi'nin oldu.
Arrow McLaren'in diğer sürücü ve daha önce Formula 1'in destek serileri olan F3 ve F2'de yarışmış olan Theo Pourchaire ise 11. oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|Mph
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|1
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|85
|
1:42'03.1416
|98.350
|2
|53
|2
|C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian
|26
|85
|
+0.9798
1:42'04.1214
|0.9798
|98.334
|2
|41
|3
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|85
|
+1.7664
1:42'04.9080
|0.7866
|98.321
|2
|35
|4
|J. Newgarden Team Penske
|2
|85
|
+3.9735
1:42'07.1151
|2.2071
|98.286
|2
|33
|5
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|85
|
+4.3769
1:42'07.5185
|0.4034
|98.279
|2
|30
|6
|W. Power Team Penske
|12
|85
|
+15.7639
1:42'18.9055
|11.3870
|98.097
|2
|29
|7
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|85
|
+16.1788
1:42'19.3204
|0.4149
|98.090
|2
|27
|8
|R. Grosjean Juncos Hollinger Racing
|77
|85
|
+18.0433
1:42'21.1849
|1.8645
|98.061
|2
|24
|9
|F. Rosenqvist Michael Shank Racing
|60
|85
|
+18.8155
1:42'21.9571
|0.7722
|98.048
|2
|24
|10
|A. Rossi Arrow McLaren
|7
|85
|
+32.0915
1:42'35.2331
|13.2760
|97.837
|3
|20
|11
|T. Pourchaire Arrow McLaren
|6
|85
|
+33.4409
1:42'36.5825
|1.3494
|97.815
|2
|19
|12
|M. Armstrong Chip Ganassi Racing
|11
|85
|
+40.8207
1:42'43.9623
|7.3798
|97.698
|2
|18
|13
|L. Lundqvist Chip Ganassi Racing
|8
|85
|
+42.0003
1:42'45.1419
|1.1796
|97.680
|2
|17
|14
|R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing
|21
|85
|
+44.4325
1:42'47.5741
|2.4322
|97.641
|2
|16
|15
|A. Canapino Juncos Hollinger Racing
|78
|85
|
+51.3156
1:42'54.4572
|6.8831
|97.532
|3
|15
|16
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|85
|
+52.9961
1:42'56.1377
|1.6805
|97.506
|3
|14
|17
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|85
|
+1'02.5190
1:43'05.6606
|9.5229
|97.355
|2
|13
|18
|
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
|41
|85
|
+1'05.5898
1:43'08.7314
|3.0708
|97.307
|2
|12
|19
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|4
|84
|
+1 Lap
1:42'06.5316
|1 Lap
|97.139
|2
|11
|20
|
N. Siegel Dale Coyne Racing
|51
|84
|
+1 Lap
1:42'09.8320
|3.3004
|97.086
|2
|10
|21
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|84
|
+1 Lap
1:42'12.4251
|2.5931
|97.045
|3
|9
|22
|T. Blomqvist Michael Shank Racing
|66
|84
|
+1 Lap
1:42'28.7772
|16.3521
|96.787
|3
|8
|23
|C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|84
|
+1 Lap
1:42'34.2538
|5.4766
|96.701
|3
|7
|24
|P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing
|30
|84
|
+1 Lap
1:42'52.7942
|18.5404
|96.411
|3
|6
|25
|J. Harvey Dale Coyne Racing
|18
|83
|
+2 Laps
1:42'31.6976
|1 Lap
|95.590
|4
|5
|26
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|71
|
+14 Laps
1:26'53.2828
|12 Laps
|96.488
|2
|5
|27
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|20
|14
|
+71 Laps
17'23.1996
|57 Laps
|95.080
|5
|Kaza
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Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images
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