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IndyCar Long Beach
Yarış raporu

IndyCar Long Beach: Dixon, Newgarden'ı küçük bir farkla mağlup etti

Chip Ganassi Racing'den Scott Dixon, IndyCar'ın Long Beach Grand Prix'sini daha iyi bir strateji uygulayarak kazandı.

Joey Barnes
Joey Barnes
Güncel:

43 yaşındaki Yeni Zelandalı Scott Dixon, 85 turluk yarışa sekizinci sırada başladı ve iyi bir strateji ve iyi bir tempo ile yarış sonunda yakıt tasarrufu yapmasına rağmen zafere ulaştı.

Dixon, 11 virajdan oluşan 1968 mil uzunluğundaki pistte Colton Herta'nın 0.9798 saniye önünde kazandı farkla kazandı.

Dixon'ın, Chip Ganassi Racing'den takım arkadaşı Alex Palou podyumun son basamağında yer aldı.

Indycar sezonunun ilk yarışının galibi Josef Newgarden podyumun 2.2 saniye gerisinde kaldı.

Eski Formula 1 pilotu ve Andretti Global'in bu seneki sürücü Marcus Ericsson, Newgarden'in 0.4 saniye arkasında 5. oldu.

Will Power, Team Penske Chevrolet

Will Power, Team Penske Chevrolet

Photo by: Josh Tons / Motorsport Images

Team Penske'den Will Power 6. olurken Andretti Global'den Kyle Kirkwood 7. oldu.

2020 Formula 1 sezonunun Bahreyn yarışında çok büyük bir kaza geçirip yanmaktan son anda kurtulan Romain Grosjean ise 8. oldu.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Felix Rosenqvist ise dokuzunculukla yetindi.

10. sıra ise Arrow McLaren pilotu Alexander Rossi'nin oldu.

Arrow McLaren'in diğer sürücü ve daha önce Formula 1'in destek serileri olan F3 ve F2'de yarışmış olan Theo Pourchaire ise 11. oldu.

1
 - 
4
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 85

1:42'03.1416

98.350 2 53
2 United States C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian 26 85

+0.9798

1:42'04.1214

0.9798 98.334 2 41
3 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 85

+1.7664

1:42'04.9080

0.7866 98.321 2 35
4 United States J. Newgarden Team Penske 2 85

+3.9735

1:42'07.1151

2.2071 98.286 2 33
5 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 85

+4.3769

1:42'07.5185

0.4034 98.279 2 30
6 Australia W. Power Team Penske 12 85

+15.7639

1:42'18.9055

11.3870 98.097 2 29
7 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 85

+16.1788

1:42'19.3204

0.4149 98.090 2 27
8 France R. Grosjean Juncos Hollinger Racing 77 85

+18.0433

1:42'21.1849

1.8645 98.061 2 24
9 Sweden F. Rosenqvist Michael Shank Racing 60 85

+18.8155

1:42'21.9571

0.7722 98.048 2 24
10 United States A. Rossi Arrow McLaren 7 85

+32.0915

1:42'35.2331

13.2760 97.837 3 20
11 France T. Pourchaire Arrow McLaren 6 85

+33.4409

1:42'36.5825

1.3494 97.815 2 19
12 New Zealand M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 85

+40.8207

1:42'43.9623

7.3798 97.698 2 18
13 Sweden L. Lundqvist Chip Ganassi Racing 8 85

+42.0003

1:42'45.1419

1.1796 97.680 2 17
14 Netherlands R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 85

+44.4325

1:42'47.5741

2.4322 97.641 2 16
15 Argentina A. Canapino Juncos Hollinger Racing 78 85

+51.3156

1:42'54.4572

6.8831 97.532 3 15
16 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 85

+52.9961

1:42'56.1377

1.6805 97.506 3 14
17 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 85

+1'02.5190

1:43'05.6606

9.5229 97.355 2 13
18
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
41 85

+1'05.5898

1:43'08.7314

3.0708 97.307 2 12
19 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 4 84

+1 Lap

1:42'06.5316

1 Lap 97.139 2 11
20
N. Siegel Dale Coyne Racing
51 84

+1 Lap

1:42'09.8320

3.3004 97.086 2 10
21 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 84

+1 Lap

1:42'12.4251

2.5931 97.045 3 9
22 United Kingdom T. Blomqvist Michael Shank Racing 66 84

+1 Lap

1:42'28.7772

16.3521 96.787 3 8
23 Denmark C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 84

+1 Lap

1:42'34.2538

5.4766 96.701 3 7
24 Brazil P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 30 84

+1 Lap

1:42'52.7942

18.5404 96.411 3 6
25 United Kingdom J. Harvey Dale Coyne Racing 18 83

+2 Laps

1:42'31.6976

1 Lap 95.590 4 5
26 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 71

+14 Laps

1:26'53.2828

12 Laps 96.488 2 5
27
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
20 14

+71 Laps

17'23.1996

57 Laps 95.080 5 Kaza
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Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing Chevrolet

Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing Chevrolet

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

 

 

 

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