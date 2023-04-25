IndyCar, Liberty Media'nın seriyi satın alacağını yalanladı

IndyCar, 2020 yılında Penske Entertainment tarafından satın alınmıştı. Roger Penske'nin şirketi, bu dönemde Indianapolis Motor Speedway'i de 74 yıl boyunca ikonik oval pistinin sahibi olan Hulman ailesinden devralmıştı.

NASCAR ve IndyCar'da kendi takımı olan Penske, bu satın alımın ardından sporu bir üst seviyeye taşımak ve Formula 1'i Indianapolis'e geri getirmek istiyordu.

Ayrıca Penske, IndyCar'ı Ferrari için ilgi çekici hale getirmeyi umuyordu fakat henüz bu gerçekleşmedi.

Bu, motor sporlarındaki en büyük satın alımlardan biriydi fakat son zamanlarda Penske'nin IndyCar'ı tekrar satışa çıkarmak istediğine dair ani söylentiler çıktı.

Bu süreçte, Formula 1'in sahibi Liberty Media'nın Amerikan yarış serisini devralma konusunda ana aday olduğu iddia edildi.

Fakat Penske Corporation başkanı Bud Denker, Penske'nin sporu veya Indianapolis Motor Speedway'i satmayı düşünmediğini açıkça belirtti.

RACER'ın aktardığına göre Denker, "Böyle bir şey söz konusu bile değil."

"Hiçbir görüşme olmadı ve satmayı da düşünmüyoruz. Indy 500'ün ve IndyCar Serisinin sahibi olmak, el ele giden bir şey."

Liberty Media ve Formula 1 ise RACER'a söylentilerin "tamamen yalan" olduğunu bildirdi.

IndyCar, Penske tarafından satın alınmasından bu yana popülaritesini artırdı ancak bunun yeterli olmadığı yönünde ortak bir görüş var.