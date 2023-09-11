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IndyCar Laguna Seca: Kaotik son yarışın galibi Dixon

2023 IndyCar sezonu sekiz caution periyodunun yaşandığı bir yarışla son buldu, galibiyet ise Scott Dixon'a gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Sezonun kapanış yarışı henüz ilk turdan büyük bir kaosla başladı ve yarış boyunca ne hatalar, ne de kazalar son buldu.

İlk turda Christian Lundgaard'ın Scott McLaughlin'e arkadan çarpması büyük bir teması tetikledi, temas nedeniyle Graham Rahal, Juri Vips ve Marcus Armstrong zaman kaybederken Josef Newgarden yarışa veda etti!

Birkaç viraj sonra da Scott Dixon'ın Rinus VeeKay'e çarpması nedeniyle sekiz caution periyodunun ilki gerçekleşti.

Kazaların ardından Lundgaard ve Dixon pitten geçme cezalarına çarptırıldılar; ancak bu durum, alternatif stratejileri çok seven Dixon için fırsat demekti.

Her zamanki gibi caution periyotlarından çok iyi yararlanan ve bitime 17 tur kala liderliği alan Dixon, yarışın kalanında da liderliği bırakmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Altı kez dünya şampiyonu, böylece sezonu ikinci sırada tamamlamayı başardı.

İkinci sıra Scott McLaughlin'e gitti, Yeni Zelandalı sürücü bu sonucun ardından sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Podyumu tamamlayan isimse şampiyon Alex Palou oldu.

Geçen yılın şampiyonu Will Power dördüncü olarak sezonu zafersiz kapatırken, onu Callum Ilott ve cezanın ardından fena bir yarış geçirmeyen Lundgaard takip etti.

Alexander Rossi yedinci olurken, ilk tur sıkıntı yaşayanlardan Marcus Armstrong sekizinci sıradaydı.

İlk onu tamamlayan isimlerse Pato O'Ward ve Ryan Hunter-Reay oldular.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve uzun süre lider giden Felix Rosenqvist ise McLaren ile son yarışını Marcus Ericsson ile yaşadığı temasın ardından iki tur geride 19. tamamladı.

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 95 2:17'41.6400   92.645 4 51  
2 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 95 +7.3180 7.3180 92.563 5 40  
3 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 95 +10.6111 3.2931 92.526 2 38  
4 Australia W. Power Team Penske 12 95 +14.6669 4.0558 92.480 5 32  
5 United Kingdom C. Ilott Juncos Hollinger Racing 77 95 +21.1289 6.4620 92.408 6 30  
6 Denmark C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 95 +21.3750 0.2461 92.405 6 28  
7 United States A. Rossi Arrow McLaren 7 95 +22.2153 0.8403 92.396 4 26  
8 New Zealand M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 95 +27.1310 4.9157 92.341 4 24  
9 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 95 +28.3907 1.2597 92.327 3 23  
10 United States R. Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 20 95 +32.3407 3.9500 92.283 3 20  
11 France R. Grosjean Andretti Autosport 28 95 +39.0207 6.6800 92.209 3 20  
12
R. Robb Dale Coyne Racing
 51 95 +43.9875 4.9668 92.154 3 18  
13 Brazil H. Castroneves Michael Shank Racing 06 95 +58.3175 14.3300 91.995 5 17  
14 Argentina A. Canapino Juncos Hollinger Racing 78 95 +1'01.1843 2.8668 91.963 2 16  
15 Sweden M. Ericsson Chip Ganassi Racing 8 94 +1 Lap 1 Lap 91.422 5 15  
16 Denmark B. Pedersen A.J. Foyt Enterprises 55 94 +1 Lap 16.1042 91.245 6 14  
17 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 94 +1 Lap 7.1672 91.166 6 13  
18 Netherlands R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 93 +2 Laps 1 Lap 90.302 5 12  
19 Sweden F. Rosenqvist Arrow McLaren 6 93 +2 Laps 3.8346 90.261 5 13  
20 United States D. Malukas Dale Coyne Racing 18 93 +2 Laps 7.4387 90.180 5 10  
21 United States J. Newgarden Team Penske 2 91 +4 Laps 2 Laps 88.246 10 9  
22 Canada D. DeFrancesco Andretti Autosport 29 91 +4 Laps 21.7161 88.015 6 8  
23 United States C. Herta Andretti Autosport 26 80 +15 Laps 11 Laps 80.921 6 8 Kaza
24 Estonia J. Vips Rahal Letterman Lanigan Racing 30 71 +24 Laps 9 Laps 68.671 3 6  
25 United States K. Kirkwood Andretti Autosport 27 65 +30 Laps 6 Laps 62.915 3 5  
26 United Kingdom T. Blomqvist Michael Shank Racing 60 61 +34 Laps 4 Laps 92.912 2 5 Kaza
27 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 0 +95 Laps 61 Laps 0.000   5 Kaza
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Malukas, 2024 IndyCar'da Arrow McLaren adına yarışacak

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