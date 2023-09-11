IndyCar Laguna Seca: Kaotik son yarışın galibi Dixon

Sezonun kapanış yarışı henüz ilk turdan büyük bir kaosla başladı ve yarış boyunca ne hatalar, ne de kazalar son buldu.

İlk turda Christian Lundgaard'ın Scott McLaughlin'e arkadan çarpması büyük bir teması tetikledi, temas nedeniyle Graham Rahal, Juri Vips ve Marcus Armstrong zaman kaybederken Josef Newgarden yarışa veda etti!

Birkaç viraj sonra da Scott Dixon'ın Rinus VeeKay'e çarpması nedeniyle sekiz caution periyodunun ilki gerçekleşti.

Kazaların ardından Lundgaard ve Dixon pitten geçme cezalarına çarptırıldılar; ancak bu durum, alternatif stratejileri çok seven Dixon için fırsat demekti.

Her zamanki gibi caution periyotlarından çok iyi yararlanan ve bitime 17 tur kala liderliği alan Dixon, yarışın kalanında da liderliği bırakmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Altı kez dünya şampiyonu, böylece sezonu ikinci sırada tamamlamayı başardı.

İkinci sıra Scott McLaughlin'e gitti, Yeni Zelandalı sürücü bu sonucun ardından sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Podyumu tamamlayan isimse şampiyon Alex Palou oldu.

Geçen yılın şampiyonu Will Power dördüncü olarak sezonu zafersiz kapatırken, onu Callum Ilott ve cezanın ardından fena bir yarış geçirmeyen Lundgaard takip etti.

Alexander Rossi yedinci olurken, ilk tur sıkıntı yaşayanlardan Marcus Armstrong sekizinci sıradaydı.

İlk onu tamamlayan isimlerse Pato O'Ward ve Ryan Hunter-Reay oldular.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve uzun süre lider giden Felix Rosenqvist ise McLaren ile son yarışını Marcus Ericsson ile yaşadığı temasın ardından iki tur geride 19. tamamladı.