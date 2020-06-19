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IndyCar / Iowa / Son dakika

IndyCar, Iowa yarışını taraftara açacak

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IndyCar, Iowa yarışını taraftara açacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Haz 2020 06:07

NTT IndyCar Serisi, 17-18 Temmuz'da Iowa Speedway'de gerçekleştirilecek yarışın taraftara açık olacağını açıkladı.

Rusty Wallace tarafından tasarlanan 0.894 millik oval pist başlangıçta her zamanki gibi sadece bir yarışa ev sahipliği yapacaktı. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle Detroit yarışı rafa kaldırıldı ve IndyCar, Iowa'nın iki yarışa ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bunlardan bir tanesi 17 Temmuz Cuma ve diğeri de 18 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

IndyCar'dan yapılan açıklamaya göre COVID-19 ile ilgili devlet tarafından yayınlanan yönergelere uygun şekilde yarış hafta sonu için sınırlı sayıda bilet satışa sunulacak ve herkesin sosyal mesafeye uyarak oturması sağlanacak.

Ayrıca IndyCar ve Iowa, sağlık yetkililerinin ve hükümetin talepleri doğrultusunda etkinliğe katılan tüm taraftarların güvenliği ve temizliği için önlemler alacak.

Önceden alınan biletlerle ilgili oturma düzeni, güvenli sosyal mesafe yönergelerine uyulması için yeniden atanacak.

Bilet sahiplerine özel koltuk yerleri hakkında yakın zamanda bilgi verilecek. Biletler 1 Temmuz'dan itibaren e-posta yoluyla gönderilecek ya da basılacak ve dağıtılacak.

Yarış hafta sonuna dair kalan sınırlı sayıda bilet 26 Haziran Cuma günü satışa sunulacak ve taraftarlar çevrimiçi olarak www.iowaspeedway.com veya 866-787-8946 numaralı telefonlardan satın alabilecek.

Süit bilet sahipleri ve Iowa Speedway'de kamp yapmak isteyenlere sosyal mesafe protokolleri uygulanacak.

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Seri IndyCar
Etkinlik Iowa
Editör David Malsher

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