IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

Oval pistleri çok seven Newgarden'ın takvimdeki favorisi ise hiç şüphesiz ki dört kez galibiyete ulaştığı Iowa.

İki yarışa da Will Power ve Scott McLaughlin'in arkasında üçüncü başlayan Newgarden, iki yarışta da hızlıca liderliği kapmayı başardı ve hiç zorlanmadan galibiyetleri cebine attı.

IndyCar Iowa ilk yarış

Yarışın henüz 15. turunda liderliğe yükselen Newgarden, yarış boyunca bir daha durdurulamadı ve bu pistteki beşinci zaferine ulaşmayı başardı.

İkinci sıra yerini rahatça koruyan Scott McLaughlin'e gitti, böylece Penske iki araçla podyum gördü.

Podyumu tamamlayan isimse bu pistte arka arkaya üçüncü kez podyuma çıkan Pato O'Ward.

Dördüncü sıra O'Ward'ın çok az farkla gerisinde kalan Marcus Ericsson'a giderken, pole pozisyonunun sahibi Power beşincilikle yetindi.

Bu pistte hiç galibiyeti bulunmayan Scott Dixon altıncı olurken, yedinci sırada Kyle Kirkwood yer aldı.

Şampiyona lideri Alex Palou bu hafta sekizincilikle yetinirken, günün son puanları Takuma Sato ve Alexander Rossi'ye gitti.

Colton Herta altıncı sırada başladığı yarışı pit stop esnasında sıkıntı yaşaması ve aracı duraklatmak zorunda kalması nedeniyle 19. sırada tamamladı.

IndyCar Iowa ikinci yarış

Cumartesi gününün ardından Pazar günü de galibiyetin adı değişmedi, Josef Newgarden bir kez daha zorlanmadan zafere ulaştı.

Iowa'daki altıncı galibiyetine ulaşan Newgarden, böylece şampiyona ikinciliğine de yükselmeyi başardı.

İkinci sıra bir kez daha pole pozisyonunu koruyamayan Will Power'a giderken, podyumu bu kez daha iyi bir yarış geçiren Alex Palou tamamladı.

Son üç turdaki yeniden startta Felix Rosenqvist ve Scott McLaughlin çok iyi ivmelenerek liderlik için atak yaptılar, ancak her ikisi de kullanılmış lastiklere geçiş yapmışlardı.

Sonuç itibariyle dün puan alamayan Rosenqvist dördüncü sırayla yetinirken, McLaughlin bir kez daha ilk beşte yer aldı.

Altıncı sıra tıpkı ilk yarıştaki gibi Scott Dixon'a giderken, şanssızlıklardan kurtulan Colton Herta yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanları David Malukas, Marcus Ericsson ve ilk yarıştaki temposundan uzak kalan Pato O'Ward'a gitti.

Kyle Kirkwood 11. olarak puanı bir sırayla kaçırırken, geçen haftanın galibi Christian Lundgaard da bu hafta sonunu puansız kapattı.

Dün puan alan Takuma Sato'nun yanı sıra Agustin Canapino kendilerini duvarda buldular, çaylak Benjamin Pedersen ise çok yavaş gitmekten ötürü 57. turda yarıştan çekildi.