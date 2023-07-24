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IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

IndyCar bu hafta sonu aynı pistte iki ayrı yarışa ev sahipliği yaptı, iki yarışta da galibiyetin adı değişmedi: Josef Newgarden

Altay Gök
Ekleyen:
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Oval pistleri çok seven Newgarden'ın takvimdeki favorisi ise hiç şüphesiz ki dört kez galibiyete ulaştığı Iowa.

İki yarışa da Will Power ve Scott McLaughlin'in arkasında üçüncü başlayan Newgarden, iki yarışta da hızlıca liderliği kapmayı başardı ve hiç zorlanmadan galibiyetleri cebine attı.

 

IndyCar Iowa ilk yarış

Yarışın henüz 15. turunda liderliğe yükselen Newgarden, yarış boyunca bir daha durdurulamadı ve bu pistteki beşinci zaferine ulaşmayı başardı.

İkinci sıra yerini rahatça koruyan Scott McLaughlin'e gitti, böylece Penske iki araçla podyum gördü.

Podyumu tamamlayan isimse bu pistte arka arkaya üçüncü kez podyuma çıkan Pato O'Ward.

Dördüncü sıra O'Ward'ın çok az farkla gerisinde kalan Marcus Ericsson'a giderken, pole pozisyonunun sahibi Power beşincilikle yetindi.

Bu pistte hiç galibiyeti bulunmayan Scott Dixon altıncı olurken, yedinci sırada Kyle Kirkwood yer aldı.

Şampiyona lideri Alex Palou bu hafta sekizincilikle yetinirken, günün son puanları Takuma Sato ve Alexander Rossi'ye gitti.

Colton Herta altıncı sırada başladığı yarışı pit stop esnasında sıkıntı yaşaması ve aracı duraklatmak zorunda kalması nedeniyle 19. sırada tamamladı.

 

 
 
     
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 United States J. Newgarden Josef Newgarden Team Penske 2 250 1:33'40.4758   143.155 4 53  
2 New Zealand S. McLaughlin Scott McLaughlin Team Penske 3 250 +3.3755 3.3755 143.069 4 40  
3 Mexico P. O'Ward Patricio O'Ward Arrow McLaren 5 250 +9.6072 6.2317 142.911 4 35  
4 Sweden M. Ericsson Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 8 250 +14.6385 5.0313 142.783 4 32  
5 Australia W. Power Will Power Team Penske 12 250 +22.4025 7.7640 142.587 4 32  
6 New Zealand S. Dixon Scott Dixon Chip Ganassi Racing 9 249 +1 Lap 1 Lap 142.552 4 28  
7 United States K. Kirkwood Kyle Kirkwood Andretti Autosport 27 249 +1 Lap 0.4064 142.541 4 26  
8 Spain A. Palou Alex Palou Chip Ganassi Racing 10 249 +1 Lap 1.1368 142.512 4 25  
9 Japan T. Sato Takuma Sato Chip Ganassi Racing 11 249 +1 Lap 4.6104 142.396 4 23  
10 United States A. Rossi Alexander Rossi Arrow McLaren 7 249 +1 Lap 0.6044 142.380 4 20  
11 France R. Grosjean Romain Grosjean Andretti Autosport 28 249 +1 Lap 10.8443 142.107 4 19  
12 United States D. Malukas David Malukas Dale Coyne Racing 18 248 +2 Laps 1 Lap 141.921 4 18  
13 Sweden F. Rosenqvist Felix Rosenqvist Arrow McLaren 6 248 +2 Laps 13.3595 141.585 4 17  
14 Brazil H. Castroneves Helio Castroneves Michael Shank Racing 06 248 +2 Laps 5.1889 141.455 4 16  
15 United Kingdom C. Ilott Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 77 247 +3 Laps 1 Lap 141.328 4 15  
16 Argentina A. Canapino Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing 78 247 +3 Laps 0.4370 141.317 4 14  
17 Netherlands R. van Kalmthout Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 247 +3 Laps 10.9717 141.042 4 13  
18 United Kingdom J. Harvey Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 30 247 +3 Laps 4.8909 140.919 4 12  
19 United States C. Herta Colton Herta Andretti Autosport 26 246 +4 Laps 1 Lap 140.698 4 11  
20 Denmark C. Lundgaard Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 246 +4 Laps 1.2736 140.666 4 10  
21 United States C. Daly Conor Daly Michael Shank Racing 60 245 +5 Laps 1 Lap 140.182 4 9  
22 Canada D. DeFrancesco Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 29 245 +5 Laps 7.6238 139.992 4 8  
23 United States R. Hunter-Reay Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 20 244 +6 Laps 1 Lap 139.651 4 7  
24 United States E. Carpenter Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 33 243 +7 Laps 1 Lap 139.042 4 6  
25
R. Robb Ray Robb Dale Coyne Racing
 51 242 +8 Laps 1 Lap 138.351 6 5  
26 United States S. Ferrucci Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 241 +9 Laps 1 Lap 137.733 5 5  
27 Denmark B. Pedersen Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 55 235 +15 Laps 6 Laps 134.546 5 5  
28 United States G. Rahal Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 149 +101 Laps 86 Laps 146.216 2 5 Kaza
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IndyCar Iowa ikinci yarış

Cumartesi gününün ardından Pazar günü de galibiyetin adı değişmedi, Josef Newgarden bir kez daha zorlanmadan zafere ulaştı.

Iowa'daki altıncı galibiyetine ulaşan Newgarden, böylece şampiyona ikinciliğine de yükselmeyi başardı. 

İkinci sıra bir kez daha pole pozisyonunu koruyamayan Will Power'a giderken, podyumu bu kez daha iyi bir yarış geçiren Alex Palou tamamladı.

Son üç turdaki yeniden startta Felix Rosenqvist ve Scott McLaughlin çok iyi ivmelenerek liderlik için atak yaptılar, ancak her ikisi de kullanılmış lastiklere geçiş yapmışlardı.

Sonuç itibariyle dün puan alamayan Rosenqvist dördüncü sırayla yetinirken, McLaughlin bir kez daha ilk beşte yer aldı.

Altıncı sıra tıpkı ilk yarıştaki gibi Scott Dixon'a giderken, şanssızlıklardan kurtulan Colton Herta yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanları David Malukas, Marcus Ericsson ve ilk yarıştaki temposundan uzak kalan Pato O'Ward'a gitti.

Kyle Kirkwood 11. olarak puanı bir sırayla kaçırırken, geçen haftanın galibi Christian Lundgaard da bu hafta sonunu puansız kapattı.

Dün puan alan Takuma Sato'nun yanı sıra Agustin Canapino kendilerini duvarda buldular, çaylak Benjamin Pedersen ise çok yavaş gitmekten ötürü 57. turda yarıştan çekildi.

 
 
     
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 United States J. Newgarden Josef Newgarden Team Penske 2 250 1:40'25.7356   133.527 4 53  
2 Australia W. Power Will Power Team Penske 12 250 +0.7050 0.7050 133.512 4 42  
3 Spain A. Palou Alex Palou Chip Ganassi Racing 10 250 +2.6864 1.9814 133.468 5 35  
4 Sweden F. Rosenqvist Felix Rosenqvist Arrow McLaren 6 250 +4.1167 1.4303 133.436 4 33  
5 New Zealand S. McLaughlin Scott McLaughlin Team Penske 3 250 +7.8891 3.7724 133.353 5 31  
6 New Zealand S. Dixon Scott Dixon Chip Ganassi Racing 9 249 +1 Lap 1 Lap 132.864 5 29  
7 United States C. Herta Colton Herta Andretti Autosport 26 249 +1 Lap 0.2332 132.859 5 26  
8 United States D. Malukas David Malukas Dale Coyne Racing 18 249 +1 Lap 0.5965 132.846 5 24  
9 Sweden M. Ericsson Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 8 249 +1 Lap 1.6143 132.810 5 23  
10 Mexico P. O'Ward Patricio O'Ward Arrow McLaren 5 249 +1 Lap 0.4193 132.801 6 20  
11 United States K. Kirkwood Kyle Kirkwood Andretti Autosport 27 249 +1 Lap 0.8848 132.781 6 19  
12 France R. Grosjean Romain Grosjean Andretti Autosport 28 249 +1 Lap 2.2881 132.731 6 18  
13 Denmark C. Lundgaard Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 249 +1 Lap 0.3142 132.724 5 17  
14 United Kingdom C. Ilott Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 77 248 +2 Laps 1 Lap 132.334 5 16  
15 United States A. Rossi Alexander Rossi Arrow McLaren 7 248 +2 Laps 3.8391 132.250 5 15  
16 Brazil H. Castroneves Helio Castroneves Michael Shank Racing 06 248 +2 Laps 0.4506 132.240 5 14  
17 United States C. Daly Conor Daly Michael Shank Racing 60 248 +2 Laps 0.1205 132.237 5 13  
18 Netherlands R. van Kalmthout Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 248 +2 Laps 0.3502 132.230 5 12  
19 United Kingdom J. Harvey Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 30 247 +3 Laps 1 Lap 131.708 5 11  
20 United States G. Rahal Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 247 +3 Laps 4.2479 131.615 5 10  
21 Canada D. DeFrancesco Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 29 246 +4 Laps 1 Lap 131.111 5 9  
22 United States S. Ferrucci Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 245 +5 Laps 1 Lap 130.555 6 8  
23 United States E. Carpenter Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 33 244 +6 Laps 1 Lap 130.073 5 7  
24 United States R. Hunter-Reay Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 20 237 +13 Laps 7 Laps 131.013 5 6 Kaza
25 Japan T. Sato Takuma Sato Chip Ganassi Racing 11 237 +13 Laps 3'34.7490 126.352 6 5  
26 Argentina A. Canapino Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing 78 236 +14 Laps 1 Lap 125.854 8 5  
27 Denmark B. Pedersen Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 55 193 +57 Laps 43 Laps 127.768 5 5  
28
R. Robb Ray Robb Dale Coyne Racing
 51 152 +98 Laps 41 Laps 114.664 3 5  
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IndyCar Toronto: Lundgaard ilk galibiyetine ulaştı, Palou podyumda

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