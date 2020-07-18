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IndyCar / Iowa / Yarış raporu

IndyCar Iowa: 1. yarışı son sıradan başlayan Pagenaud kazandı

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IndyCar Iowa: 1. yarışı son sıradan başlayan Pagenaud kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Tem 2020 12:59

Team Penske-Chevrolet pilotu Simon Pagenaud, Iowa'da gerçekleştirilecek iki yarıştan ilkini son sıradan başlamasına rağmen kazanmayı başardı.

Sıralamalarda yakıt basıncı sorunu yaşayan Pagenaud, yarışa 23. sıradan başlamak zorunda kaldı.

250 turluk yarışa hızlı başlangıç yapan Pagenaud, 25 tura gelindiğinde 15. sıraya, 100. tura gelindiğinde ise 6. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı.

Pite ilk giren ve temiz lastik avantajından faydalanan Takuma Sato, yarışı lider olarak götürüyordu  ancak yarış içerisinde yaşananlar Pagenaud'un agresif yakıt stratejisi uygulamasına yardımcı oldu. 

Yarışın 144. turunda Will Power kaza yaptı ve ilk güvenlik periyodu gerçekleşti. O esnada ön tarafta yer alan Sato, Josef Newgarden pite girdiler. Bu esnada liderliğe yükselen Pagenaud, güvenlik aracı devam ederken pite geldi ve 6. sırada yarışa geri döndü. O bölümde Colton Herta ve Rinus Veekay'in yaptığı kaza, güvenlik periyodunun devam etmesine neden oldu. Kazada Herta'nın, VeeKay'in kaskına vurmasını bu sene kullanılmaya başlanan aeroscreen korudu.

Pagenaud, 166. turda pite geldiğinde hesaplanan aralığın biraz üstünde tur geride kalmıştı ancak 2016 şampiyonu bir daha pite gelmek zorunda kalmadı ve yarışı bu şekilde kazanan isim oldu.

Pagenaud böylece geçen seneki Toronto yarışından sonra ilk zaferini elde ederken Penske de bu sene ilk zaferini elde etmiş oldu.

Şampiyona lideri Scott Dixon, 17. sıradan başladığı yarışta Pagenaud gibi güvenlik aracı periyotlarından faydalandı ve 2. sırada tamamladı. Dixon, Pagenaud'nun 50 puan farkla önünde liderliğini sürdürüyor.

Arrow McLaren SP pilotları Oliver Askew ve Patricio O'Ward yarışı 3. ve 4. sıralarda tamamlayan isimler oldular ve takımın en iyi sonucunu aldılar.

Yarış sonucu

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 250  
2 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 250 0.495
3 7 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 250 7.212
4 5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 250 13.989
5 1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 250 16.735
6 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 250 19.600
7 60 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 250 20.048
8 59 United States Conor Daly United Kingdom Carlin 250 20.534
9 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 250 20.738
10 30 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 249 1 Lap
11 55 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 249 1 Lap
12 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 248 2 Laps
13 18 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 247 3 Laps
14 10 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 247 3 Laps
15 20 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 247 3 Laps
16 28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 247 3 Laps
17 4 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 245 5 Laps
18 14 Brazil Tony Kanaan United States A.J. Foyt Enterprises 213 37 Laps
19 88 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 156 94 Laps
20 21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 156 94 Laps
21 12 Australia Will Power United States Team Penske 142 108 Laps
22 98 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 128 122 Laps
23 26 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 95 155 Laps
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Seri IndyCar
Etkinlik Iowa
Pilotlar Simon Pagenaud
Takımlar Team Penske
Editör David Malsher

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