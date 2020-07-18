IndyCar Iowa: 1. yarışı son sıradan başlayan Pagenaud kazandı

Sıralamalarda yakıt basıncı sorunu yaşayan Pagenaud, yarışa 23. sıradan başlamak zorunda kaldı.

250 turluk yarışa hızlı başlangıç yapan Pagenaud, 25 tura gelindiğinde 15. sıraya, 100. tura gelindiğinde ise 6. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı.

Pite ilk giren ve temiz lastik avantajından faydalanan Takuma Sato, yarışı lider olarak götürüyordu ancak yarış içerisinde yaşananlar Pagenaud'un agresif yakıt stratejisi uygulamasına yardımcı oldu.

Yarışın 144. turunda Will Power kaza yaptı ve ilk güvenlik periyodu gerçekleşti. O esnada ön tarafta yer alan Sato, Josef Newgarden pite girdiler. Bu esnada liderliğe yükselen Pagenaud, güvenlik aracı devam ederken pite geldi ve 6. sırada yarışa geri döndü. O bölümde Colton Herta ve Rinus Veekay'in yaptığı kaza, güvenlik periyodunun devam etmesine neden oldu. Kazada Herta'nın, VeeKay'in kaskına vurmasını bu sene kullanılmaya başlanan aeroscreen korudu.

Pagenaud, 166. turda pite geldiğinde hesaplanan aralığın biraz üstünde tur geride kalmıştı ancak 2016 şampiyonu bir daha pite gelmek zorunda kalmadı ve yarışı bu şekilde kazanan isim oldu.

Pagenaud böylece geçen seneki Toronto yarışından sonra ilk zaferini elde ederken Penske de bu sene ilk zaferini elde etmiş oldu.

Şampiyona lideri Scott Dixon, 17. sıradan başladığı yarışta Pagenaud gibi güvenlik aracı periyotlarından faydalandı ve 2. sırada tamamladı. Dixon, Pagenaud'nun 50 puan farkla önünde liderliğini sürdürüyor.

Arrow McLaren SP pilotları Oliver Askew ve Patricio O'Ward yarışı 3. ve 4. sıralarda tamamlayan isimler oldular ve takımın en iyi sonucunu aldılar.

Yarış sonucu