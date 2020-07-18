IndyCar Iowa: 1. yarışı son sıradan başlayan Pagenaud kazandı
Team Penske-Chevrolet pilotu Simon Pagenaud, Iowa'da gerçekleştirilecek iki yarıştan ilkini son sıradan başlamasına rağmen kazanmayı başardı.
Sıralamalarda yakıt basıncı sorunu yaşayan Pagenaud, yarışa 23. sıradan başlamak zorunda kaldı.
250 turluk yarışa hızlı başlangıç yapan Pagenaud, 25 tura gelindiğinde 15. sıraya, 100. tura gelindiğinde ise 6. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı.
Pite ilk giren ve temiz lastik avantajından faydalanan Takuma Sato, yarışı lider olarak götürüyordu ancak yarış içerisinde yaşananlar Pagenaud'un agresif yakıt stratejisi uygulamasına yardımcı oldu.
Yarışın 144. turunda Will Power kaza yaptı ve ilk güvenlik periyodu gerçekleşti. O esnada ön tarafta yer alan Sato, Josef Newgarden pite girdiler. Bu esnada liderliğe yükselen Pagenaud, güvenlik aracı devam ederken pite geldi ve 6. sırada yarışa geri döndü. O bölümde Colton Herta ve Rinus Veekay'in yaptığı kaza, güvenlik periyodunun devam etmesine neden oldu. Kazada Herta'nın, VeeKay'in kaskına vurmasını bu sene kullanılmaya başlanan aeroscreen korudu.
Pagenaud, 166. turda pite geldiğinde hesaplanan aralığın biraz üstünde tur geride kalmıştı ancak 2016 şampiyonu bir daha pite gelmek zorunda kalmadı ve yarışı bu şekilde kazanan isim oldu.
Pagenaud böylece geçen seneki Toronto yarışından sonra ilk zaferini elde ederken Penske de bu sene ilk zaferini elde etmiş oldu.
Şampiyona lideri Scott Dixon, 17. sıradan başladığı yarışta Pagenaud gibi güvenlik aracı periyotlarından faydalandı ve 2. sırada tamamladı. Dixon, Pagenaud'nun 50 puan farkla önünde liderliğini sürdürüyor.
Arrow McLaren SP pilotları Oliver Askew ve Patricio O'Ward yarışı 3. ve 4. sıralarda tamamlayan isimler oldular ve takımın en iyi sonucunu aldılar.
Yarış sonucu
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Fark
|1
|22
|Simon Pagenaud
|Team Penske
|250
|2
|9
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|250
|0.495
|3
|7
|Oliver Askew
|Arrow McLaren SP
|250
|7.212
|4
|5
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren SP
|250
|13.989
|5
|1
|Josef Newgarden
|Team Penske
|250
|16.735
|6
|27
|Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|250
|19.600
|7
|60
|Jack Harvey
|Michael Shank Racing
|250
|20.048
|8
|59
|Conor Daly
|Carlin
|250
|20.534
|9
|8
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|250
|20.738
|10
|30
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|249
|1 Lap
|11
|55
|Alex Palou
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|249
|1 Lap
|12
|15
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|248
|2 Laps
|13
|18
|Santino Ferrucci
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|247
|3 Laps
|14
|10
|Felix Rosenqvist
|Chip Ganassi Racing
|247
|3 Laps
|15
|20
|Ed Carpenter
|Ed Carpenter Racing
|247
|3 Laps
|16
|28
|Ryan Hunter-Reay
|Andretti Autosport
|247
|3 Laps
|17
|4
|Charlie Kimball
|A.J. Foyt Enterprises
|245
|5 Laps
|18
|14
|Tony Kanaan
|A.J. Foyt Enterprises
|213
|37 Laps
|19
|88
|Colton Herta
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|156
|94 Laps
|20
|21
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|156
|94 Laps
|21
|12
|Will Power
|Team Penske
|142
|108 Laps
|22
|98
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|128
|122 Laps
|23
|26
|Zach Veach
|Andretti Autosport
|95
|155 Laps
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|Editör
|David Malsher