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IndyCar Indianapolis Road Course

IndyCar Indy GP: Strateji savaşında kazanan Palou oldu

Chip Ganassi Racing'den Alex Palou, Indianapolis Motor Speedway yol pistinde Cumartesi günü düzenlenen Indy Grand Prix'sinde ustaca bir sürüşün ardından zafere ulaştı.

Joey Barnes
Joey Barnes
Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda celebrates in victory lane

Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

Son iki sezonun IndyCar şampiyonu olan Palou, yarışın başlarında geride kalmaktan kurtuldu ve sondan bir önceki pit stopta harika bir giriş ve çıkış zamanlamasıyla liderliğe yükseldi.

Yarıştaki 85 turun 39'unu lider tamamlayan Palou, IndyCar kariyerinin 10. galibiyetini elde etti ve şampiyonada liderliğe yükseldi.

Team Penske'den Will Power ikinci olurken, 35 tur liderlik eden Rahal Letterman Lanigan'dan Christian Lundgaard üçüncü oldu.

Altı kez seri şampiyonu olan Scott Dixon, Chip Ganassi Racing takım arkadaşı Marcus Armstrong'un önünde dördüncü oldu.

Team Penske'den Scott McLaughlin 13. sıradan tırmanarak altıncı olurken, Andretti Global'den Colton Herta erken bir kazaya ( yeni takım arkadaşı Marcus Ericsson ile çarpıştı) ve 24. sıradan başlamasına rağmen yedinci oldu.

Sabah ısınmasından sonra motor değişimi geçiren Arrow McLaren'dan Alexander Rossi sekizinci oldu.

Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) ve Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) ilk 10'un geri kalanını tamamladı.

   
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 - 
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 - 
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Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 85

1:45'27.2320

   117.956 3 54  
2 Australia W. Power Team Penske 12 85

+6.6106

1:45'33.8426

 6.6106 117.833 3 40  
3 Denmark C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 85

+8.0900

1:45'35.3220

 1.4794 117.805 3 36  
4 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 85

+13.4262

1:45'40.6582

 5.3362 117.706 3 33  
5 New Zealand M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 85

+13.8978

1:45'41.1298

 0.4716 117.697 3 31  
6 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 85

+14.2746

1:45'41.5066

 0.3768 117.690 3 29  
7 United States C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian 26 85

+18.8554

1:45'46.0874

 4.5808 117.605 3 26  
8 United States A. Rossi Arrow McLaren 7 85

+20.1638

1:45'47.3958

 1.3084 117.581 3 25  
9 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 85

+22.1556

1:45'49.3876

 1.9918 117.544 3 23  
10 Sweden F. Rosenqvist Michael Shank Racing 60 85

+26.3424

1:45'53.5744

 4.1868 117.467 3 20  
11 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 85

+27.4572

1:45'54.6892

 1.1148 117.446 3 19  
12 France R. Grosjean Juncos Hollinger Racing 77 85

+29.3108

1:45'56.5428

 1.8536 117.412 3 18  
13 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 85

+31.2388

1:45'58.4708

 1.9280 117.376 3 17  
14 Brazil P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 30 85

+31.8872

1:45'59.1192

 0.6484 117.364 3 17  
15 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 4 85

+32.2895

1:45'59.5215

 0.4023 117.357 3 15  
16 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 85

+34.6582

1:46'01.8902

 2.3687 117.313 3 14  
17 United States J. Newgarden Team Penske 2 85

+36.9649

1:46'04.1969

 2.3067 117.271 3 13  
18 United Kingdom J. Harvey Dale Coyne Racing 18 85

+38.0124

1:46'05.2444

 1.0475 117.251 3 12  
19 France T. Pourchaire Arrow McLaren 6 85

+38.0679

1:46'05.2999

 0.0555 117.250 3 11  
20
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 20 85

+39.4219

1:46'06.6539

 1.3540 117.225 3 10  
21 Argentina A. Canapino Juncos Hollinger Racing 78 84

+1 Lap

1:45'45.1182

 1 Lap 116.240 3 9  
22
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
 41 84

+1 Lap

1:45'52.9639

 7.8457 116.096 3 8  
23 United Kingdom T. Blomqvist Michael Shank Racing 66 84

+1 Lap

1:45'55.0611

 2.0972 116.058 3 7  
24 Sweden L. Lundqvist Chip Ganassi Racing 8 84

+1 Lap

1:46'00.9419

 5.8808 115.950 3 6  
25 Italy L. Ghiotto Dale Coyne Racing 51 84

+1 Lap

1:46'07.4016

 6.4597 115.833 3 5  
26 Netherlands R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 84

+1 Lap

1:46'13.0203

 5.6187 115.731 4 5  
27 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 55

+30 Laps

1:10'12.3445

 29 Laps 114.644 2 5 Mechanical
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Joey Barnes
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