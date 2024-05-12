IndyCar Indy GP: Strateji savaşında kazanan Palou oldu
Chip Ganassi Racing'den Alex Palou, Indianapolis Motor Speedway yol pistinde Cumartesi günü düzenlenen Indy Grand Prix'sinde ustaca bir sürüşün ardından zafere ulaştı.
Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images
Son iki sezonun IndyCar şampiyonu olan Palou, yarışın başlarında geride kalmaktan kurtuldu ve sondan bir önceki pit stopta harika bir giriş ve çıkış zamanlamasıyla liderliğe yükseldi.
Yarıştaki 85 turun 39'unu lider tamamlayan Palou, IndyCar kariyerinin 10. galibiyetini elde etti ve şampiyonada liderliğe yükseldi.
Team Penske'den Will Power ikinci olurken, 35 tur liderlik eden Rahal Letterman Lanigan'dan Christian Lundgaard üçüncü oldu.
Altı kez seri şampiyonu olan Scott Dixon, Chip Ganassi Racing takım arkadaşı Marcus Armstrong'un önünde dördüncü oldu.
Team Penske'den Scott McLaughlin 13. sıradan tırmanarak altıncı olurken, Andretti Global'den Colton Herta erken bir kazaya ( yeni takım arkadaşı Marcus Ericsson ile çarpıştı) ve 24. sıradan başlamasına rağmen yedinci oldu.
Sabah ısınmasından sonra motor değişimi geçiren Arrow McLaren'dan Alexander Rossi sekizinci oldu.
Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) ve Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) ilk 10'un geri kalanını tamamladı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|Mph
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|1
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|85
|
1:45'27.2320
|117.956
|3
|54
|2
|W. Power Team Penske
|12
|85
|
+6.6106
1:45'33.8426
|6.6106
|117.833
|3
|40
|3
|C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|85
|
+8.0900
1:45'35.3220
|1.4794
|117.805
|3
|36
|4
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|85
|
+13.4262
1:45'40.6582
|5.3362
|117.706
|3
|33
|5
|M. Armstrong Chip Ganassi Racing
|11
|85
|
+13.8978
1:45'41.1298
|0.4716
|117.697
|3
|31
|6
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|85
|
+14.2746
1:45'41.5066
|0.3768
|117.690
|3
|29
|7
|C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian
|26
|85
|
+18.8554
1:45'46.0874
|4.5808
|117.605
|3
|26
|8
|A. Rossi Arrow McLaren
|7
|85
|
+20.1638
1:45'47.3958
|1.3084
|117.581
|3
|25
|9
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|85
|
+22.1556
1:45'49.3876
|1.9918
|117.544
|3
|23
|10
|F. Rosenqvist Michael Shank Racing
|60
|85
|
+26.3424
1:45'53.5744
|4.1868
|117.467
|3
|20
|11
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|85
|
+27.4572
1:45'54.6892
|1.1148
|117.446
|3
|19
|12
|R. Grosjean Juncos Hollinger Racing
|77
|85
|
+29.3108
1:45'56.5428
|1.8536
|117.412
|3
|18
|13
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|85
|
+31.2388
1:45'58.4708
|1.9280
|117.376
|3
|17
|14
|P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing
|30
|85
|
+31.8872
1:45'59.1192
|0.6484
|117.364
|3
|17
|15
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|4
|85
|
+32.2895
1:45'59.5215
|0.4023
|117.357
|3
|15
|16
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|85
|
+34.6582
1:46'01.8902
|2.3687
|117.313
|3
|14
|17
|J. Newgarden Team Penske
|2
|85
|
+36.9649
1:46'04.1969
|2.3067
|117.271
|3
|13
|18
|J. Harvey Dale Coyne Racing
|18
|85
|
+38.0124
1:46'05.2444
|1.0475
|117.251
|3
|12
|19
|T. Pourchaire Arrow McLaren
|6
|85
|
+38.0679
1:46'05.2999
|0.0555
|117.250
|3
|11
|20
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|20
|85
|
+39.4219
1:46'06.6539
|1.3540
|117.225
|3
|10
|21
|A. Canapino Juncos Hollinger Racing
|78
|84
|
+1 Lap
1:45'45.1182
|1 Lap
|116.240
|3
|9
|22
|
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
|41
|84
|
+1 Lap
1:45'52.9639
|7.8457
|116.096
|3
|8
|23
|T. Blomqvist Michael Shank Racing
|66
|84
|
+1 Lap
1:45'55.0611
|2.0972
|116.058
|3
|7
|24
|L. Lundqvist Chip Ganassi Racing
|8
|84
|
+1 Lap
1:46'00.9419
|5.8808
|115.950
|3
|6
|25
|L. Ghiotto Dale Coyne Racing
|51
|84
|
+1 Lap
1:46'07.4016
|6.4597
|115.833
|3
|5
|26
|R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing
|21
|84
|
+1 Lap
1:46'13.0203
|5.6187
|115.731
|4
|5
|27
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|55
|
+30 Laps
1:10'12.3445
|29 Laps
|114.644
|2
|5
|Mechanical
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