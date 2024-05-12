IndyCar Indy GP: Strateji savaşında kazanan Palou oldu

Son iki sezonun IndyCar şampiyonu olan Palou, yarışın başlarında geride kalmaktan kurtuldu ve sondan bir önceki pit stopta harika bir giriş ve çıkış zamanlamasıyla liderliğe yükseldi.

Yarıştaki 85 turun 39'unu lider tamamlayan Palou, IndyCar kariyerinin 10. galibiyetini elde etti ve şampiyonada liderliğe yükseldi.

Team Penske'den Will Power ikinci olurken, 35 tur liderlik eden Rahal Letterman Lanigan'dan Christian Lundgaard üçüncü oldu.

Altı kez seri şampiyonu olan Scott Dixon, Chip Ganassi Racing takım arkadaşı Marcus Armstrong'un önünde dördüncü oldu.

Team Penske'den Scott McLaughlin 13. sıradan tırmanarak altıncı olurken, Andretti Global'den Colton Herta erken bir kazaya ( yeni takım arkadaşı Marcus Ericsson ile çarpıştı) ve 24. sıradan başlamasına rağmen yedinci oldu.

Sabah ısınmasından sonra motor değişimi geçiren Arrow McLaren'dan Alexander Rossi sekizinci oldu.

Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) ve Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) ilk 10'un geri kalanını tamamladı.