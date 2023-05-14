IndyCar Indianapolis: Palou sezonun ilk galibiyetine uzandı, şampiyona liderliğini aldı

Henüz startta ne kadar iyi bir yarış çıkaracağını belli eden ve ilk aşamada pole pozisyonundan başlayan Christian Lundgaard'ı geçemese dahi farkın açılmasına izin vermeyen Palou, son pitlerin ardından önce Lundgaard'ı, sonra da Pato O'Ward'ı geçmeyi ve farkı sürekli açarak 17 saniye gibi bir farkla galibiyete ulaşmayı başardı!

Palou böylece sezonun ilk galibiyetine ulaşmasının yanı sıra sezonun beşinci yarışında beşinci farklı galip olmayı başardı.

Dahası, galibiyet Palou'yu şampiyona liderliğine de taşıdı!

Son pitlerde iyi bir erken pit stratejisi uygulayan ve bir süreliğine liderliğe yükselen O'Ward, Palou'yu arkasında tutamamasının ve farkın açılmasına engel olamamasının ardından podyuma çıktı ve bu sezon üçüncü kez ikinciliğe ulaştı.

McLaren ile ilk podyumunu arayan Alexander Rossi de güçlü bir yarış çıkarttı ve son turlarda Lundgaard'ı geride bırakarak podyumun son basamağında yer aldı.

Kariyerinin ilk pole pozisyonunu galibiyete çevirmek isteyen Lundgaard'ın hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebiliriz; Danimarkalı sürücü, daha tecrübeli rakiplerine karşı zorlandı ve lastiklerinin de dayanmaması sonucu damalı bayrağa ancak dördüncü sırada ulaşabildi.

Felix Rosenqvist 5. olarak üç McLaren pilotunu da ilk beşin içine soktu.

Scott Dixon, Josef Newgarden, Marcus Ericsson, Colton Herta ve Graham Rahal ilk onu tamamlayan isimler oldular. Bu beş ismin neredeyse tamamı agresif stratejiler uygulamak ve gerilerden yükselmek zorunda kaldılar, özellikle Rahal ilk turda en geriye düşmesinin ardından çok iyi bir yarış çıkarttı.

Son şampiyon Will Power için yarış şanssız geçti, yarışın başlarında Kyle Kirkwood ile temas yaşayan Power, bütün yarışı gerilerde geçirdi.

Temasın incelenmesinin ardından hakemler "önlenebilir bir temasa sebep olmak" sebebiyle Kirkwood'a ceza verdi.