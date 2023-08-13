Prime'a abone ol
Önceki / Palou'nun menajerleri, son olayların ardından görevi bıraktı
IndyCar / Grand Prix of Indianapolis Yarış 2 Haberler

IndyCar Indianapolis: Dixon kazandı, Palou şampiyonluğa yaklaştı

IndyCar efsanesi Scott Dixon zorlu bir yarışın ardından damalı bayrağı ilk sırada görerek zafer hasretini dindirdi, Alex Palou ise bitime üç yarış kala puan farkını 99'a çekerek şampiyonluk kupasının bir ucundan tuttu.

Altay Gök
Ekleyen:
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Sezonu takım arkadaşı Palou'nun gölgesinde geçiren Dixon için bir diğer zor yarış kapıda gibiydi, nitekim kendisi henüz ilk turda spin atarak gerilere düşmüştü.

Ancak çok iyi tanıdığı pistte kariyerinin en iyi sürüşlerinden birini ortaya koyan Dixon, gerek hızının, gerek de alternatif stratejilerin yardımıyla sürekli yükseldi ve sonunda liderlik koltuğunu kaptı.

Son turlarda çok daha hızlı gelen pole pozisyonu sahibi Graham Rahal'ı da savunmayı başaran Dixon, böylece neredeyse bir yıldır devam eden kazanamama serisine son verdi.

Dixon'ın iki rekor kırdığını da söyleyelim: kendisi artık 319 yarışla "arka arkaya en çok yarışa çıkan isim" ve 19 sezonla "arka arkaya en çok sezon galibiyete ulaşan isim" unvanlarının sahibi.

Rahal pole pozisyonundan başladığı yarışı ikinci sırada tamamlayarak sezonun ilk podyumuna ulaşırken, podyumun son basamağında Pato O'Ward yer aldı.

Christian Lundgaard dördüncü olurken, yarış boyunca mücadele ettiği Alexander Rossi beşinci sıradaydı.

Bu sonuç, hem RLL Racing'in, hem de McLaren'in iki araçla birden ilk beş yapması anlamına geliyor.

Son şampiyon Will Power altıncı olurken, yine bir kontrat dramıyla gündeme gelen Alex Palou fazla zorlamadığı yarışı yedinci sırada tamamladı.

Bitime üç yarış kala ikinci sıradaki Dixon ile farkı 99 puana çeken Palou, bir sonraki yarışta şampiyonluğunu ilan edebilir.

İlk onu tamamlayan isimlerse Scott McLaughlin, Kyle Kirkwood ve Marcus Ericsson.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından Josef Newgarden ise kabusu yaşadı; ilk turda Dixon'ın spin atmasına sebep olan olayda aracı hasar alan Newgarden, damalı bayrağı ancak 25. sırada görebildi.

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 New Zealand S. Dixon Scott Dixon Chip Ganassi Racing 9 85 1:51'24.7579     3    
2 United States G. Rahal Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 85 +0.4779 0.4779   3    
3 Mexico P. O'Ward Patricio O'Ward Arrow McLaren 5 85 +8.0925 7.6146   3    
4 Denmark C. Lundgaard Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 85 +9.3211 1.2286   3    
5 United States A. Rossi Alexander Rossi Arrow McLaren 7 85 +9.7935 0.4724   3    
6 Australia W. Power Will Power Team Penske 12 85 +14.6929 4.8994   3    
7 Spain A. Palou Alex Palou Chip Ganassi Racing 10 85 +17.6505 2.9576   3    
8 New Zealand S. McLaughlin Scott McLaughlin Team Penske 3 85 +22.1977 4.5472   3    
9 United States K. Kirkwood Kyle Kirkwood Andretti Autosport 27 85 +23.4238 1.2261   3    
10 Sweden M. Ericsson Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 8 85 +30.3957 6.9719   3    
11 Netherlands R. van Kalmthout Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 85 +32.6728 2.2771   3    
12 Sweden L. Lundqvist Linus Lundqvist Michael Shank Racing 60 85 +35.1190 2.4462   3    
13 United States C. Herta Colton Herta Andretti Autosport 26 85 +42.4355 7.3165   5    
14 United Kingdom J. Harvey Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 30 85 +47.0297 4.5942   3    
15 Brazil H. Castroneves Helio Castroneves Michael Shank Racing 06 85 +48.1724 1.1427   3    
16 United States D. Malukas David Malukas Dale Coyne Racing 18 85 +1'01.9413 13.7689   4    
17 United Kingdom C. Ilott Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 77 85 +1'09.5965 7.6552   3    
18 France R. Grosjean Romain Grosjean Andretti Autosport 28 84 +1 Lap 1 Lap   4    
19 Canada D. DeFrancesco Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 29 84 +1 Lap 35.8450   3    
20 United States R. Hunter-Reay Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 20 84 +1 Lap 1.8453   3    
21 Argentina A. Canapino Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing 78 84 +1 Lap 7.4672   3    
22
R. Robb Ray Robb Dale Coyne Racing
 51 84 +1 Lap 14.9777   3    
23 United States S. Ferrucci Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 84 +1 Lap 23.4705   4    
24 New Zealand M. Armstrong Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 11 83 +2 Laps 1 Lap   6    
25 United States J. Newgarden Josef Newgarden Team Penske 2 83 +2 Laps 27.3626   6    
26 Denmark B. Pedersen Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 55 79 +6 Laps 4 Laps   5    
27 Sweden F. Rosenqvist Felix Rosenqvist Arrow McLaren 6 68 +17 Laps 11 Laps   3   Mechanical
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar

Palou'nun menajerleri, son olayların ardından görevi bıraktı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Son Haberler

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen" Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

F1 Formula 1

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli" Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

F1 Formula 1

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim" Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir" Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol