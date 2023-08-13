IndyCar Indianapolis: Dixon kazandı, Palou şampiyonluğa yaklaştı

Sezonu takım arkadaşı Palou'nun gölgesinde geçiren Dixon için bir diğer zor yarış kapıda gibiydi, nitekim kendisi henüz ilk turda spin atarak gerilere düşmüştü.

Ancak çok iyi tanıdığı pistte kariyerinin en iyi sürüşlerinden birini ortaya koyan Dixon, gerek hızının, gerek de alternatif stratejilerin yardımıyla sürekli yükseldi ve sonunda liderlik koltuğunu kaptı.

Son turlarda çok daha hızlı gelen pole pozisyonu sahibi Graham Rahal'ı da savunmayı başaran Dixon, böylece neredeyse bir yıldır devam eden kazanamama serisine son verdi.

Dixon'ın iki rekor kırdığını da söyleyelim: kendisi artık 319 yarışla "arka arkaya en çok yarışa çıkan isim" ve 19 sezonla "arka arkaya en çok sezon galibiyete ulaşan isim" unvanlarının sahibi.

Rahal pole pozisyonundan başladığı yarışı ikinci sırada tamamlayarak sezonun ilk podyumuna ulaşırken, podyumun son basamağında Pato O'Ward yer aldı.

Christian Lundgaard dördüncü olurken, yarış boyunca mücadele ettiği Alexander Rossi beşinci sıradaydı.

Bu sonuç, hem RLL Racing'in, hem de McLaren'in iki araçla birden ilk beş yapması anlamına geliyor.

Son şampiyon Will Power altıncı olurken, yine bir kontrat dramıyla gündeme gelen Alex Palou fazla zorlamadığı yarışı yedinci sırada tamamladı.

Bitime üç yarış kala ikinci sıradaki Dixon ile farkı 99 puana çeken Palou, bir sonraki yarışta şampiyonluğunu ilan edebilir.

İlk onu tamamlayan isimlerse Scott McLaughlin, Kyle Kirkwood ve Marcus Ericsson.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından Josef Newgarden ise kabusu yaşadı; ilk turda Dixon'ın spin atmasına sebep olan olayda aracı hasar alan Newgarden, damalı bayrağı ancak 25. sırada görebildi.