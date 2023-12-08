IndyCar, hibrit motorun ilk yarışını Indy 500 sonrasına erteledi

Hibrit teknolojisine sahip 2.2 litrelik çift turbo şarjlı V6 motorun 10 Mart'taki sezon açılış Grand Prix'sine kadar hazır olması planlanıyordu. Hibrit bileşenlerin pist üzerinde titizlikle test edilmesi bir yıldan uzun bir süre öncesine dayanıyor ve bu süreçte "birçok önemli kilometre taşı" geçildi.

Son üç ayda Andretti Global, Arrow McLaren, Chip Ganassi Racing ve Team Penske'yi temsil eden 13 IndyCar sürücüsü yeni güç ünitesiyle 15.256 mil test yaptı. İlerlemeye rağmen IndyCar, yeni güç ünitesini sezonun ikinci yarısına kadar ertelemeyi tercih etti.

IndyCar Başkanı Jay Frye, "Chevrolet ve Honda arasındaki ortaklık olağanüstü oldu."

"IndyCar'a özgü hibrit güç ünitesi dinamik ve bir mühendislik harikası ve önümüzdeki sezon başarılı bir şekilde tanıtılması konusunda tamamen kararlıyız." dedi.

Chevrolet ve Honda kombinasyonu, türünün ilk örneği olan hibrit ünite için işbirliği içinde çalışıyor. Testler Indianapolis Motor Speedway'de oval ve yol pistinde, Milwaukee Mile, St Louis, Barber Motorsports Park, Road America ve Sebring International Raceway'de gerçekleştiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre hibrid güç ünitesi, "ek beygir gücüyle yarış aksiyonunu artıracak ve serinin gezegendeki en rekabetçi motor sporlarını sunma çabalarını ilerletecek. Yeni güç ünitesi ek sollama (push to pass / geçmek için bas) seçenekleri sunarak IndyCar Serisi sürücülerine daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacak ve pistteki rekabeti ve heyecanı artıracak."

Hibrid sistem; Motor Jeneratör Ünitesi (MGU) ve Enerji Depolama Sistemi'nden (ESS) oluşmakta olup, her ikisi de motor ile vites kutusu arasında yer alan körük içine yerleştirildi.

Ayrıca, "Güç ünitesi, enerji ultrakapasitör ESS'de depolanmadan önce MGU aracılığıyla enerji üretip iletirken, rejenerasyon ve dağıtım yöntemi için çoklu stratejiler test edilmiş." şeklinde açıklama yapıldı.

Ek beygir gücü, geleneksel push to pass sisteminden farklı olarak aynı motor jeneratörü aracılığıyla dağıtılmaktadır. Hibrit güç ünitesinin bir yarış boyunca toplam süre kullanımında bir kısıtlama olmayacak.

Hibrit paketin ek testleri ve sürekli geliştirilmesi 2024'teki ilk yarış öncesinde kış ve bahar ayları boyunca devam edecek. Resmi lansman tarihi daha sonra duyurulacak.