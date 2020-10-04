IndyCar Harvest GP: Power, Herta'nın önünde kazandı
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Team Penske-Chevrolet pilotu Will Power, son bölümde Colton Herta'dan gelen baskıya rağmen pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı ve kariyerinin 39. zaferini elde etti.
Power, yarışa güçlü bir şekilde başlamasının ardından ilk turda yerini korudu ve kalan bölümde geçilmeyerek Indianapolis'teki ikinci yarışı kazanmış oldu.
İlk virajda lastiklerini kilitleyen Herta, yerini korumasının ardından son bölümde Power'ı galibiyet için zorladı ancak 0.8 sn geride ikinci sırada yarışı tamamladı.
Alexander Rossi, 3. olarak podyumu tamamlarken onu ilk yarışın galibi Josef Newgarden ve Patricio O'Ward takip ettiler.
Bu yarışın ardından şampiyona lideri Scott Dixon ile Newgarden arasındaki fark 32'ye düşmüş oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Mph
|1
|Will Power
|Team Penske
|75
|1:32'08.522
|119.115
|2
|Colton Herta
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|75
|1:32'09.416
|0.893
|119.096
|3
|Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|75
|1:32'14.712
|6.190
|118.982
|4
|Josef Newgarden
|Team Penske
|75
|1:32'18.111
|9.588
|118.909
|5
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren SP
|75
|1:32'18.599
|10.077
|118.898
|6
|Jack Harvey
|Michael Shank Racing
|75
|1:32'26.511
|17.988
|118.729
|7
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|75
|1:32'27.028
|18.505
|118.718
|8
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:32'29.043
|20.520
|118.675
|9
|Alex Palou
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|75
|1:32'31.758
|23.235
|118.616
|10
|Simon Pagenaud
|Team Penske
|75
|1:32'43.960
|35.437
|118.356
|11
|Felix Rosenqvist
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:32'47.965
|39.442
|118.271
|12
|Santino Ferrucci
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|75
|1:32'48.804
|40.281
|118.253
|13
|James Hinchcliffe
|Andretti Autosport
|75
|1:33'01.235
|52.712
|117.990
|14
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|75
|1:33'01.513
|52.990
|117.984
|15
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:33'03.109
|54.586
|117.950
|16
|Ryan Hunter-Reay
|Andretti Autosport
|75
|1:33'03.897
|55.374
|117.934
|17
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|75
|1:33'08.283
|59.760
|117.841
|18
|Sébastien Bourdais
|A.J. Foyt Enterprises
|75
|1:33'19.491
|1'10.968
|117.605
|19
|Max Chilton
|Carlin
|75
|1:33'19.991
|1'11.468
|117.595
|20
|Conor Daly
|Ed Carpenter Racing
|74
|1:32'16.855
|1 Lap
|117.350
|21
|Helio Castroneves
|Arrow McLaren SP
|74
|1:32'17.357
|1 Lap
|117.339
|22
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|74
|1:32'37.365
|1 Lap
|116.917
|23
|Charlie Kimball
|A.J. Foyt Enterprises
|74
|1:32'38.887
|1 Lap
|116.885
|24
|Sage Karam
|Dreyer & Reinbold Racing
|74
|1:32'43.252
|1 Lap
|116.793
|25
|Dalton Kellett
|A.J. Foyt Enterprises
|73
|1:32'24.461
|2 Laps
|115.605
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|Grand Prix of Indianapolis Race 2
|Editör
|David Malsher
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IndyCar Harvest GP: Power, Herta'nın önünde kazandı
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