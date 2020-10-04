IndyCar Harvest GP: Power, Herta'nın önünde kazandı

Power, yarışa güçlü bir şekilde başlamasının ardından ilk turda yerini korudu ve kalan bölümde geçilmeyerek Indianapolis'teki ikinci yarışı kazanmış oldu.

İlk virajda lastiklerini kilitleyen Herta, yerini korumasının ardından son bölümde Power'ı galibiyet için zorladı ancak 0.8 sn geride ikinci sırada yarışı tamamladı.

Alexander Rossi, 3. olarak podyumu tamamlarken onu ilk yarışın galibi Josef Newgarden ve Patricio O'Ward takip ettiler.

Bu yarışın ardından şampiyona lideri Scott Dixon ile Newgarden arasındaki fark 32'ye düşmüş oldu.