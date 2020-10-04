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IndyCar / Grand Prix of Indianapolis Race 2 / Yarış raporu

IndyCar Harvest GP: Power, Herta'nın önünde kazandı

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IndyCar Harvest GP: Power, Herta'nın önünde kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Team Penske-Chevrolet pilotu Will Power, son bölümde Colton Herta'dan gelen baskıya rağmen pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı ve kariyerinin 39. zaferini elde etti.

Power, yarışa güçlü bir şekilde başlamasının ardından ilk turda yerini korudu ve kalan bölümde geçilmeyerek Indianapolis'teki ikinci yarışı kazanmış oldu.

İlk virajda lastiklerini kilitleyen Herta, yerini korumasının ardından son bölümde Power'ı galibiyet için zorladı ancak 0.8 sn geride ikinci sırada yarışı tamamladı.

Alexander Rossi, 3. olarak podyumu tamamlarken onu ilk yarışın galibi Josef Newgarden ve Patricio O'Ward takip ettiler.

Bu yarışın ardından şampiyona lideri Scott Dixon ile Newgarden arasındaki fark 32'ye düşmüş oldu.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Mph
1 Australia Will Power United States Team Penske 75 1:32'08.522   119.115
2 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 75 1:32'09.416 0.893 119.096
3 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 75 1:32'14.712 6.190 118.982
4 United States Josef Newgarden United States Team Penske 75 1:32'18.111 9.588 118.909
5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 75 1:32'18.599 10.077 118.898
6 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 75 1:32'26.511 17.988 118.729
7 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:32'27.028 18.505 118.718
8 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 75 1:32'29.043 20.520 118.675
9 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 75 1:32'31.758 23.235 118.616
10 France Simon Pagenaud United States Team Penske 75 1:32'43.960 35.437 118.356
11 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 75 1:32'47.965 39.442 118.271
12 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 75 1:32'48.804 40.281 118.253
13 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 75 1:33'01.235 52.712 117.990
14 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:33'01.513 52.990 117.984
15 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 75 1:33'03.109 54.586 117.950
16 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 75 1:33'03.897 55.374 117.934
17 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 75 1:33'08.283 59.760 117.841
18 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 75 1:33'19.491 1'10.968 117.605
19 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 75 1:33'19.991 1'11.468 117.595
20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 74 1:32'16.855 1 Lap 117.350
21 Brazil Helio Castroneves Arrow McLaren SP 74 1:32'17.357 1 Lap 117.339
22 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 74 1:32'37.365 1 Lap 116.917
23 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 74 1:32'38.887 1 Lap 116.885
24 United States Sage Karam United States Dreyer & Reinbold Racing 74 1:32'43.252 1 Lap 116.793
25 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 73 1:32'24.461 2 Laps 115.605
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Seri IndyCar
Etkinlik Grand Prix of Indianapolis Race 2
Editör David Malsher

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