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IndyCar / Yarış raporu

IndyCar Harvest GP: Newgarden kazandı, Dixon’la farkı azalttı

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IndyCar Harvest GP: Newgarden kazandı, Dixon’la farkı azalttı
Ekleyen:
, U.S. editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Son şampiyon Josef Newgarden, Indianapolis’in yol versiyonunda gerçekleştirilen Harvest Grand Prix’sini kazanmayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ed Carpenter Racing-Chevrolet [ECR] pilotu Rinus VeeKay, Andretti Autosport-Honda pilotu Colton Herta'nın gerisinde kaldı. Üçüncü ve dördüncü sırada ise Team Penske-Chevrolet pilotları Josef Newgarden ve Will Power bulunuyordu. 

Herta on the harder Firestone primaries could not get away from VeeKay, however and the ECR car passed him into Turn 8 on Lap 2.

Yarışa daha sert lastiklerle başlayan Herta, VeeKay'in gerisine düşmeye başladı ve ECR pilotu, ikinci turda sekizinci virajda Herta'yı geride bırakarak liderliği ele geçirdi. 

Daha sonrasında VeeKay, Herta'ya 4.8 saniyelik fark atarken Herta ise, Power'ın 2.1 saniye önünde yer alan Newgarden tarafından büyük bir baskı altında kalıyordu. Takım arkadaşları Simon Pagenaud ise, 22. sıradan yükselme çabası veriyordu ve sekizinci turda pite gelerek daha yumuşak olan lastik hamuruna geçiş yaptı. 

Yarışın başında spin atan Ryan Hunter-Reay ise erkenden pite gelme fırsatını değerlendirdi ve takım arkadaşı Herta ile 13. turda pite geldi. Bir sonraki turda ise Dixon bu hamleye cevap verdi.

Bu sırada önde liderlik mücadelesi veren VeeKay ve Newgarden arasındaki fark,, trafiğin etkisi ile beraber dört saniye altına inmeye başladı. Bu yüzden ECR, 16. turda VeeKay'i pite çağırdı ve sert lastiğe geçiş yaptı. Her ne kadar Herta'nın önünde piste geri dönmeye başarsa da VeeKay, daha yumuşak lastik ile Herta'dan daha yavaş turlamaya başladı.  

21. turda ilk viraja gelirken atak yapan Herta, VeeKay'in gösterdiği kaliteli savunmaya karşı uzun bir süre Hollandalı pilot ile tekerlek tekerleğe ilerledi. Ancak uzun düzlüğün sonundaki yedinci virajda, sert frenle beraber VeeKay'i geride bıraktı. 

Öndeki Newgarden ise 22. turda pite geldi ve Herta'nın önünde piste döndü. Bir sonraki turda Newgarden'ı sıkıştırmaya başlayan Andretti pilotu, 24. turun ilk virajında atağını yaparak Newgarden'ı geçmeyi başardı. 

44. tura gelindiğinde ise şampiyona lideri Dixon, Andretti pilotu Alexander Rossi ile büyük bir mücadeleye girdi. Dört tur boyunca süren bu mücadele, Dixon'ın ilk virajda hata yapmasıyla beraber sona erdi. Ancak iki tur sonra Will Power, yaptığı inanılmaz yükselişle beraber iki pilotu birden geride bırakmayı başardı ve dördüncü sırada bulunan eski Formula E pilotu Felix Rosenqvist'i takip etmeye başladı. 

Bu sırada Herta ile olan farkı hızlı bir şekilde kapamaya başlayan Newgarden, 56. turda Herta'nın bir saniye gerisinde bulunuyordu. 61. turda Herta'nın ilk virajdaki yaptığı blokajla beraber Newgarden, rahat bir şekilde liderliğe yükseldi. 

Herta'nın, hatasından sonra pitlere gelmesiyle beraber Newgarden, çok rahat bir galibiyete ilerliyordu. Ancak kalan podyum basamakları için olan savaşta işler kızıştı.

Yarışın son altı turunda Herta, Rossi, Rosenqvist ve VeeKay büyük bir mücadeleye girişti. Üçüncü sırada bulunan Rossi, onuncu virajda takım arkadaşı Herta'ya dışarıdan atak yaparak ikinciliği ele geçirdi. Bu sırada 11. virajda ise VeeKay, Rosenqvist'i geride bıraktı ve podyuma bir adım daha yaklaştı. 

83. turda Herta, arka lastiğini kitleyerek son podyum basamağını, çaylak pilot VeeKay'e kaybetti. Şampiyona lideri olan Scott Dixon ise, yedinci sırada götürdüğü yarışın son iki turunda dışarı taşarak Graham Rahel ve Jack Harvey'in arkasına düştü.

85 turluk yarışta galip olan isim Josef Newgarden olurken, kendisi ile beraber podyumu tamamlayan isimler Rossi ve VeeKay oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Herta, Rosenqvist, Power, Rahal, Harvey, Dixon ve Ericsson oldu. 

Çifte yarış hafta sonuna ev sahipliği yapacak olan Harvest GP'sinin ikinci ayağı, 3 Ekim günü gerçekleştirilecek. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 85 1:44'28.556    
2 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 85 1:44'42.850 14.294 14.294
3 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 85 1:44'43.593 15.037 0.743
4 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 85 1:44'45.951 17.395 2.357
5 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 85 1:44'47.014 18.458 1.063
6 Australia Will Power United States Team Penske 85 1:44'54.694 26.137 7.679
7 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 85 1:44'55.932 27.376 1.238
8 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 85 1:44'57.087 28.531 1.154
9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 85 1:44'59.352 30.796 2.264
10 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 85 1:45'05.528 36.972 6.176
11 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 85 1:45'16.107 47.551 10.578
12 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 85 1:45'25.510 56.954 9.403
13 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 85 1:45'39.453 1'10.896 13.942
14 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 85 1:45'40.546 1'11.990 1.093
15 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 84 1:44'34.035 1 Lap 1 Lap
16 France Simon Pagenaud United States Team Penske 84 1:44'35.029 1 Lap 0.994
17 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 84 1:44'35.754 1 Lap 0.724
18 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 84 1:44'42.293 1 Lap 6.539
19 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 84 1:44'53.736 1 Lap 11.443
20 Brazil Helio Castroneves Arrow McLaren SP 84 1:45'03.884 1 Lap 10.147
21 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 84 1:45'19.021 1 Lap 15.136
22 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 84 1:45'23.260 1 Lap 4.239
23 United States Sage Karam United States Dreyer & Reinbold Racing 84 1:45'35.221 1 Lap 11.960
24 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 83 1:44'41.980 2 Laps 1 Lap
25 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 79 1:38'15.777 6 Laps 4 Laps
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Andretti, Harvest GP'de "Drive Pink" renk düzenini kullanacak

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Seri IndyCar
Editör David Malsher Lopez

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