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IndyCar / Son dakika

IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"

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IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Scuderia'nın IndyCar ile olan görüşmelerden çekildiğini açıklamasına rağmen, serinin yöneticileri üçüncü bir motor üreticisinin katılacağı konusunda kendilerine güveniyorlar.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Binotto, Formula 1'in getirdiği bütçe sınırlaması nedeniyle çalışan sayısının azaltılması durumu ortaya çıkınca, Ferrari'nin NTT IndyCar Serisi'ne girmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

2020 Aralık ayının ilk günlerinde Motorsport.com'un elde ettiği bilgilere göre ise Ferrari'nin IndyCar'a girmesi konusunda bir karar alındı ve bu karara göre İtalyan marka, Amerikan açık tekerlek serisine girmeme kararı oldu.

Ancak bu sırada, IndyCar'ın ve Indianapolis Motor Speedway'in sahibi Roger Penske, görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Speedweek'e konuşan Binotto ise konu hakkında, "Yaptığımız görüşmelerin ardından yakın gelecekte IndyCar'a katılmama kararı aldık. Ancak orta ve uzun vadede bu seçenek hâlâ mümkün. Şu anda sadece Formula 1'e odaklanmak istiyoruz." dedi.

Bunun üzerine Motorsport.com'un, Ferrari'nin seriye girmeyi kabul etmemesi ve Chevrolet ile Honda'nın yanında kimin üçüncü bir motor üreticisi olarak seriye geleceği sorularını yanıtlayan IndyCar yetkilileri şu yanıtı verdi: "IndyCar, 2023 kurallarında yer alan 2.4 litre, hibrit teknolojinin yer aldığı çift-turbo V6 motoru konusunda oldukça heyecanlı."

 

"Bu konuda üreticilerden aldığımız geri dönüş oldukça iyimser oldu, ki seriye bir başka OEM ekleme konusunda görüşmeler halindeyiz. Bu hedef ile beraber seri, oldukça büyük bir yaklaşıma sahip."

"Serimize başka bir üretici - veya üreticiler - getirmek amacıyla yaptığımız görüşmeler devam ediyor ve bu konuda beklentilerimiz yüksek."

IndyCar'ın 2.4 litre hibrit motoru normalde 2022'de tanıtılacaktı, ancak geçtiğimiz Ekim ayında, COVID-19 pandemisinin yarattığı belirsiz ekonomik koşulların ardından, üreticilerin ve takımların masraflarını gözden geçirmesi için, serinin bu kuralları 2023'te tanıtacağı açıklanmıştı.

Aynı zamanda IndyCar, Honda ve Chevrolet ile birkaç yıllık kontrat uzatması yapıldığını da açıklamıştı.

IndyCar'ın yarış kazanan üç farklı motor üreticisine sahip olduğu son sezon 2005 sezonu oldu - Honda, Chevrolet ve Toyota - ancak şu anda kullanılan 2.2 litre çift-turbo V6 döneminin ilk senesi olan 2012'de Lotus, Chevrolet ve Honda ikilisine katılmıştı.

Ancak Lotus motoru o kadar güçsüzdü ki, o sene Lotus kullanan takımlardan sadece biri (HVM Racing) dışında hepsi, senenin ortasında başka bir motor üreticisine geçmek zorunda kalmışlardı.

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Seri IndyCar
Editör David Malsher

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