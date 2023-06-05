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IndyCar Detroit: Palou kazandı, O'Ward yarış dışı!

Detroit'teki yeni pistteki zorlu mücadeleyi Alex Palou domine etti ve bu sezonki ikinci zaferine ulaşarak şampiyona liderliğini sürdürdü.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Detroit şehir merkezindeki yeni sokak pisti hem aşırı dar olmasından, hem de bozuk ve tümsekli yollarda gerçekleştirilmesinden ötürü 27 sürücünün tamamına zorlu bir meydan okuma sunmaktaydı.

Hafta sonu boyunca hiç zorlanmayan sadece bir sürücü vardı: Alex Palou!

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan, startta yerini koruyan ve hızlıca farkı açan Palou, 100 turluk yarışın 74 turunda liderliği korumayı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Bu sezonki ikinci galibiyetine ulaşan Palou'nun şampiyona liderliğindeki yerini sağlamlaştırdığını da belirtelim.

İkinci sırada Will Power yer aldı, hatta kendisi son turlardaki caution periyodunun ardından galibiyete de ulaşabilirdi, ancak Scott Dixon ile yaşadığı bir temasın ardından ikincilikle yetindi.

Podyumu yarışa damga vuran isimlerden Felix Rosenqvist tamamladı. Son turlara dördüncü sırada giren McLaren sürücüsü, takım arkadaşı Alexander Rossi ile sıkı bir mücadeleye tutuştu ve birkaç temasın ardından önde kalan taraf olmayı başardı.

Rossi sonrasında Dixon'a da geçilerek beşincilikle yetindi, her iki McLaren sürücüsü de "agresif ve adil bir mücadeleyi geride bıraktıklarını" belirtiyor.

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet

Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

İlk turda kendisine arkadan çarpan Callum Ilott nedeniyle hafif hasar alan ve gerilere düşen Kyle Kirkwood'un yarışın yıldızlarından olduğunu söyleyebiliriz; şahane bir tırmanış gerçekleştiren ve peş peşe yarışın en hızlı turlarını atan genç sürücü yarışı altıncı sırada tamamladı.  Callum Ilott tarafından ezildiği yarışın başlangıcından itibaren olağanüstü bir toparlanma gösterdi.

Scott McLaughlin yedincilikle yetinirken, Marcus Armstrong sekizinci, sadece bir hafta önce arka arkaya ikinci Indy 500 zaferini kaçıran Marcus Ericsson dokuzuncuydu.

İlk onu çiçeği burnunda Indy 500 galibi Josef Newgarden tamamlarken, şanssızlıklarla dolu bir gün geçiren Colton Herta 11. likle yetindi.

Detroit'ten kabusu yaşayarak ayrılan iki isim vardı: Romain Grosjean ve Pato O'Ward.

Çok güçlü bir yarış geçiren Grosjean, bitime 20 tur kala hata yaptı ve kendini sert bir şekilde dış çizgideki bariyerde buldu. Kazanın ardından çok sinirlenen Grosjean, bu sezon beşinci kez bir yarıştan puansız ayrıldı.

O'Ward ise ilk beşte giderken sol arka tekerleğinin gevşemesi nedeniyle pite geldi ve yarışa bir tur geriden dahil olmak zorunda kaldı.

Kısa süre sonra Santino Ferrucci ile mücadele ederken virajı alamayan O'Ward, tıpkı Grosjean gibi dış çizgideki bariyere çarparak yarışa nokta koydu. 

 

IndyCar Detroit - Yarış sonucu

Sıra Sürücü Takım Tur Fark Puan
1 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 100   54
2 Australia Will Power United States Team Penske 100 1.1843 41
3 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 100 5.9515 35
4 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 100 7.5682 32
5 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 100 9.9841 31
6 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 100 10.5426 29
7 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 100 10.9350 26
8 New Zealand Marcus Armstrong United States Chip Ganassi Racing 100 11.6792 24
9 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 100 13.0181 23
10 United States Josef Newgarden United States Team Penske 100 14.0223 21
11 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 100 17.6606 19
12 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 100 19.4321 18
13 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 100 19.6486 17
14 Argentina Agustin Canapino United States Juncos Hollinger Racing 100 21.4219 16
15 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 100 21.7748 15
16 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 22.1160 14
17 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 23.0710 13
18 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 100 23.8193 12
19 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 100 24.6734 11
20 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 97 3 Laps 10
21 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 97 3 Laps 9
22 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 97 3 Laps 8
23 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 85 15 Laps 7
24 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 80 20 Laps 6
25 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 50 50 Laps 5
26 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 41 59 Laps 6
27 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 1 99 Laps 5
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