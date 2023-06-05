IndyCar Detroit: Palou kazandı, O'Ward yarış dışı!

Detroit şehir merkezindeki yeni sokak pisti hem aşırı dar olmasından, hem de bozuk ve tümsekli yollarda gerçekleştirilmesinden ötürü 27 sürücünün tamamına zorlu bir meydan okuma sunmaktaydı.

Hafta sonu boyunca hiç zorlanmayan sadece bir sürücü vardı: Alex Palou!

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan, startta yerini koruyan ve hızlıca farkı açan Palou, 100 turluk yarışın 74 turunda liderliği korumayı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Bu sezonki ikinci galibiyetine ulaşan Palou'nun şampiyona liderliğindeki yerini sağlamlaştırdığını da belirtelim.

İkinci sırada Will Power yer aldı, hatta kendisi son turlardaki caution periyodunun ardından galibiyete de ulaşabilirdi, ancak Scott Dixon ile yaşadığı bir temasın ardından ikincilikle yetindi.

Podyumu yarışa damga vuran isimlerden Felix Rosenqvist tamamladı. Son turlara dördüncü sırada giren McLaren sürücüsü, takım arkadaşı Alexander Rossi ile sıkı bir mücadeleye tutuştu ve birkaç temasın ardından önde kalan taraf olmayı başardı.

Rossi sonrasında Dixon'a da geçilerek beşincilikle yetindi, her iki McLaren sürücüsü de "agresif ve adil bir mücadeleyi geride bıraktıklarını" belirtiyor.

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

İlk turda kendisine arkadan çarpan Callum Ilott nedeniyle hafif hasar alan ve gerilere düşen Kyle Kirkwood'un yarışın yıldızlarından olduğunu söyleyebiliriz; şahane bir tırmanış gerçekleştiren ve peş peşe yarışın en hızlı turlarını atan genç sürücü yarışı altıncı sırada tamamladı. Callum Ilott tarafından ezildiği yarışın başlangıcından itibaren olağanüstü bir toparlanma gösterdi.

Scott McLaughlin yedincilikle yetinirken, Marcus Armstrong sekizinci, sadece bir hafta önce arka arkaya ikinci Indy 500 zaferini kaçıran Marcus Ericsson dokuzuncuydu.

İlk onu çiçeği burnunda Indy 500 galibi Josef Newgarden tamamlarken, şanssızlıklarla dolu bir gün geçiren Colton Herta 11. likle yetindi.

Detroit'ten kabusu yaşayarak ayrılan iki isim vardı: Romain Grosjean ve Pato O'Ward.

Çok güçlü bir yarış geçiren Grosjean, bitime 20 tur kala hata yaptı ve kendini sert bir şekilde dış çizgideki bariyerde buldu. Kazanın ardından çok sinirlenen Grosjean, bu sezon beşinci kez bir yarıştan puansız ayrıldı.

O'Ward ise ilk beşte giderken sol arka tekerleğinin gevşemesi nedeniyle pite geldi ve yarışa bir tur geriden dahil olmak zorunda kaldı.

Kısa süre sonra Santino Ferrucci ile mücadele ederken virajı alamayan O'Ward, tıpkı Grosjean gibi dış çizgideki bariyere çarparak yarışa nokta koydu.

IndyCar Detroit - Yarış sonucu