IndyCar, Detroit GP'yi iptal etti
IndyCar, Detroit Grand Prix'sini iptal etme kararı alırken,mevcut iki etkinliği çift yarışa çevirdi ve Indianapolis Motor Speedway Road Course takvime eklendi.
IndyCar'da ilk yarışların iptal edilmesi ya da ertelenmesinin ardından 30-31 Mayıs'ta yapılacak olan Detroit yarışları, takvimin ilk iki yarışı haline gelmişti.
Ancak şimdi, koronavirüs nedeniyle her iki yarış da iptal edilmiş durumda.
IndyCar'dan yapılan açıklamada "mevcut kısıtlamalar" ve "Sağlık, güvenlik ve refahın korunmasına yardımcı olmak için" yarışın Mayıs sonunda gerçekleşmeyeceği duyuruldu.
Yakın zamanda yarışa bilet alanlarla iletişime geçilecek. 2021 Detroit yarışı ise 4-6 Haziran 2021'de yapılacak.
Bu iki yarışın takvimden düşmesine rağmen, Barber Motorsports Park, Long Beach ve Circuit of The Americas'ın varlığı ve hem Iowa Speedway hem de WeatherTech Raceway Laguna Seca'nın çifte yarış olması sayesinde 2020 IndyCar takviminde 15 yarış olacak.
Ayrıca 3 Ekim Cumartesi günü Indianapolis Motor Speedway Road Course yarışı yapılacak.
Hem Iowa hem de Laguna Seca'daki ikinci yarışlar için, ilk yarış normalden bir gün önce gerçekleşecek.
2020 IndyCar takvimi:
6 Haziran Cumartesi - Texas Motor Speedway
21 Haziran Pazar - Road America
27 Haziran Cumartesi - Richmond Raceway
4 Temmuz Cumartesi - Indianapolis Motor Speedway Road Course
12 Temmuz Pazar - Streets of Toronto
17 Temmuz Cuma - Iowa Speedway
18Temmuz Cumartesi - Iowa Speedway
9 Ağutos Pazar - Mid-Ohio Sports Car Course
23 Ağustos Pazar - Indianapolis 500 Mile Race
30 Ağustos Pazar - World Wide Technology Raceway at Gateway
13 Eylül Pazar - Portland International Raceway
20 Eylül Cumartesi - WeatherTech Raceway at Laguna Seca
20 Eylül Pazar - WeatherTech Raceway at Laguna Seca
Belli değil - Streets of St. Petersburg
Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Editör
|David Malsher
IndyCar, Detroit GP'yi iptal etti
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