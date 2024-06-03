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IndyCar Detroit

IndyCar Detroit: Dixon, Kaotik Yarışta Lastik ve Yakıt Stratejisiyle Kazandı

Chip Ganassi Racing ile yarışan Scott Dixon, yakıt tasarrufu becerisi ve doğru lastik stratejisiyle bir kuru bir ıslak geçen Detroit Grand Prix’sini kazandı.

Neva Ünsaldı
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Marcus Ericsson, Andretti Global Honda, Marcus Armstrong, Chip Ganassi Racing Honda, podium

Fotoğraf: Brett Farmer / Motorsport Images

43 yaşındaki Yeni Zelandalı, beşinci sıradan başladığı yarışta karmaşık pit stratejisini başarıyla yöneterek ve yakıt tasarrufu yaparak, 1.645 mil uzunluğundaki dokuz virajdan oluşan geçici sokak pistinde zaferi 0.8567 saniye farkla kazandı. Bu, Dixon’ın IndyCar kariyerindeki 58. zaferiydi.

Yakıt stratejisi hakkında açıklamalarda bulunan Dixon, "50. turda, 'Eğer şimdi bir pit-stop yaparsak bir daha durmadan devam edebiliriz' dedim. Tabii ki bu kadar riskli gitmedik ama takım mükemmel bir strateji belirledi. Doğru stratejideydik ve kazandık. Bu harika." dedi.

Marcus Ericsson, son bölümde dördüncü sıradan yaptığı geç atağa rağmen ikinci sırayı alarak Andretti Global ile en iyi sonucunu elde etti. 2023 IndyCar Serisi Yılın Çaylağı Marcus Armstrong, kariyerindeki en iyi derecesini elde ederek Chip Ganassi Racing'e ilk podyumunu kazandırdı ve üçüncü sırayı aldı.

Andretti Global'den Kyle Kirkwood dördüncü, Arrow McLaren'den Alexander Rossi ise beşinci oldu. Çok sayıda çarpışma yaşayıp ve ceza almasına rağmen, Team Penske’den Will Power altıncı sırayı almayı başardı. Arrow McLaren'den Pato O’Ward yedinci, Meyer Shank Racing'den Felix Rosenqvist ise sekizinci oldu. AJ Foyt Racing'den Santino Ferrucci dokuzuncu, Arrow McLaren çaylağı Theo Pourchaire ise ilk IndyCar yarışında onuncu olmayı başardı.

100 turluk yarışta toplam 47 tur süren sekiz güvenlik aracı periyodu yaşandı.

Yarışın Hikayesi

Pole pozisyonundan başlayan Colton Herta’nın yarışa liderlik ettiği kısa sürenin ardından Lundgaard, Power’ın iç tarafında bulunan Pourchaire'e içeriden atak yaptı. Bu hamle Power’a temas etmesine yol açtı ve 3. virajın girişinde Ferrucci, O’Ward, Rossi ve Dale Coyne Racing ikilisi Tristan Vautier ve Jack Harvey’in de dahil olduğu bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Tüm arabalar yarışa devam ederken, Power’a yeni arka kanat takıldı. Rosenqvist de olaylar sırasında lastik patlattığı için pite girdi.

İkinci sırada başlayan Palou, 4. turdaki yeniden başlatmanın ardından Herta'yı zorladı. Ancak kullanılmış lastiklerinin arka tutuşunu kaybetmesiyle 7. sıraya kadar geriledi ve 12. turda pite girerek yeni lastiklere geçti. Lundgaard, 11. sıradan yaptığı atakla 4. sıraya kadar yükseldi, ancak lastikleri tükenmeye başladı ve bir sıra geri düştü. Ardından 16. Turda pite girerek kullanılmış set lastiklere geçti. Bu sırada Ferrucci, Helio Castroneves’in arkasına çarparak 5. virajda spin atmasına neden oldu. Çıkan sarı bayraklar, Lundgaard’a pit sırasında avantaj kazandırdı. Ferrucci ve Castroneves’in kazasına Simpson da karıştı ve ön kanadını kırdı, ancak üçü de yarışa devam edebildi.

33. turda Team Penske’den Scott McLaughlin, 2. sırada giderken ilk virajda kaza yaparak dışarıdaki lastik bariyerlere çarptı ve arabasının kurtarılmasının ardından iki tur geriye düştü. Herta, 35. turda liderlikten pite girerken, Lundgaard; Palou, Canapino ve Power sıralamasında liderliği devraldı. Newgarden da pite girdi ancak yakıt ikmali sırasında yaşanan bir sorun, ekibin hortumu değiştirmesine neden oldu.

Başlayan sağanak yağmur, çoğunluğu ıslak zemin lastiklerine geçmeye zorladı, ancak Lundgaard, Kirkwood ve Dixon gibi bazıları kullanılmış kuru zemin lastikleriyle kaldı. Bu, yağmur durduğunda ve pist kuruduğunda pozisyon kazanmaları için kritik bir hamle oldu. Yarış 41. turda yeniden başladığında, Kirkwood, Lundgaard'ı geçerek liderliğe yükseldi. Bu sırada Rossi, yeşil bayrak öncesinde ıslak lastiklerden kuru zemin lastiklerine geçti. Çok kısa zaman sonra Power, 3. viraja girerken Romain Grosjean'ı içeriden geçmeye çalışırken ikili temas etti. Öne fırlayan Power, Ed Carpenter Racing'den Rinus VeeKay'e çarptı. Sonuç olarak, VeeKay virajın çıkışında ters yönde kaldı ve bu da bir başka sarı bayrağa neden oldu. Bu sarı bayrak, Lundgaard'a pite girme fırsatı verdi ve ıslak lastiklerde olan sürücüler kuru lastiklere geçti.

64. turda bir kez daha sarı bayrak çıktı ve bu, Kirkwood, Palou ve Rossi'nin son pit stoplarını yapmalarına imkan tanıdı, bu da önceki sarı bayrak sırasında 44 tur kala pite giren Dixon'ı liderliğe yerleştirdi. Dixon, 70. turda, çaylak takım arkadaşı Armstrong ve Vautier'ın önünde yarışa başladı. Yarış uzun sürmedi çünkü Newgarden, 3. virajda arabasının arkasını kaybetti. Palou, Newgarden yolu kapattığı için bir süreliğine durmak zorunda kaldı, ancak ikisi de yarışa devam edebildi.

Nihayetinde, Dixon, 74. turda yarışa yeniden başladı ve Kirkwood hızlıca Vautier'i geçerek 3.lüğe yükseldi. Dixon'ın liderliği korurken yakıt tasarrufu yapması gerekti ve bu sırada takım arkadaşı Armstrong farkı kapatmaya başladı. Armstrong, Dixon ile arasındaki farkı 2.4 saniyeye indirdi.

Dixon, yarışın bitimine iki tur kala farkı 2.5 saniyeye çıkarabildi, bu sırada onun arkasında 2. sıra için mücadele sürüyordu. Kısa bir süre sonra Ericsson, Armstrong'u geçerek 2. sıraya yükseldi ve Dixon'a doğru zorlamaya başladı. Ericsson hızla yaklaşmasına rağmen Dixon’a karşı sadece 1 saniyelik fark kapatabildi.

Dixon, yarış 58. IndyCar zaferini kazanarak bitirdi.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 100

2:06'07.9684

   92.177 2    
2 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 100

+0.8567

2:06'08.8251

 0.8567 93.569 2    
3 New Zealand M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 100

+4.9129

2:06'12.8813

 4.0562 89.220 4    
4 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 100

+6.1249

2:06'14.0933

 1.2120 91.894 2    
5 United States A. Rossi Arrow McLaren 7 100

+8.9532

2:06'16.9216

 2.8283 91.540 4    
6 Australia W. Power Team Penske 12 100

+10.1045

2:06'18.0729

 1.1513 90.616 7    
7 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 100

+11.4821

2:06'19.4505

 1.3776 91.821 4    
8 Sweden F. Rosenqvist Michael Shank Racing 60 100

+15.4998

2:06'23.4682

 4.0177 91.571 5    
9 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 100

+18.2882

2:06'26.2566

 2.7884 92.324 6    
10 France T. Pourchaire Arrow McLaren 6 100

+18.8912

2:06'26.8596

 0.6030 93.183 4    
11 Denmark C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 100

+23.3158

2:06'31.2842

 4.4246 77.720 5    
12 Argentina A. Canapino Juncos Hollinger Racing 78 100

+27.3674

2:06'35.3358

 4.0516 91.476 4    
13 Brazil P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 30 100

+28.3686

2:06'36.3370

 1.0012 91.313 4    
14 Netherlands R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 100

+29.4122

2:06'37.3806

 1.0436 90.893 4    
15 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 100

+30.1565

2:06'38.1249

 0.7443 90.389 4    
16 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 100

+39.0438

2:06'47.0122

 8.8873 90.520 5    
17 United Kingdom J. Harvey Dale Coyne Racing 18 100

+46.3377

2:06'54.3061

 7.2939 91.836 5    
18 France T. Vautier Dale Coyne Racing 51 99

+1 Lap

2:06'20.3437

 1 Lap 92.777 5    
19 United States C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian 26 99

+1 Lap

2:06'33.2229

 12.8792 91.147 5    
20 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 99

+1 Lap

2:06'40.7466

 7.5237 90.213 5    
21
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
 41 99

+1 Lap

2:06'54.9977

 14.2511 91.591 4    
22 Sweden L. Lundqvist Chip Ganassi Racing 8 99

+1 Lap

2:06'55.2725

 0.2748 91.771 6    
23 France R. Grosjean Juncos Hollinger Racing 77 97

+3 Laps

2:06'39.1904

 2 Laps 91.037 4    
24 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 4 96

+4 Laps

2:06'56.8918

 1 Lap 90.911 8    
25 Brazil H. Castroneves Michael Shank Racing 66 95

+5 Laps

2:07'07.6110

 1 Lap 89.357 6    
26 United States J. Newgarden Team Penske 2 94

+6 Laps

2:07'02.1853

 1 Lap 93.250 8    
27
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 20 24

+76 Laps

1:52'14.4086

 70 Laps 1.186 1   Mechanical
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