IndyCar, Coronavirüs'e rağmen Indy 500'ü zamanında yapmak istiyor

IndyCar normalde sezonun ilk yarışını gerçekleştirme kararı almıştı ancak Coronavirüs nedeniyle kısa bir süre sonra Mart ve Nisan ayındaki tüm yarışları iptal ettiklerini açıkladılar.

Long Beach yarışı tamamen takvimden çıktı ve şimdi de Indy 500'ün geleceğiyle ilgili belirsizlik hakim.

Yarış normalde 24 Mayıs'ta yapılacak ancak bunun öncesinde çeşitli testler yapılması da gerekiyor.

Konu hakkında konuşan IndyCar patronu Mark Miles, serinin önceliğinin 104. Indianapolis 500 yarışını gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Miles, "Krizin bu konudaki etkisini tam olarak bilmek imkansız, ama eğer mümkünse Indy 500'ü gerçekleştireceğimize eminim."

"Amacımız şimdilik rotamızda kalmak ve Mayıs ayı ortasında planlandığı şekilde yapmanın mümkün olup olmadığını görmek." dedi.

Monako, Mayıs sonunda yapılması planlanan ancak sonrasında ertelenen Formula 1 Grand Prix'sini zaten iptal ettiğini duyurmuştu ve çoğu seri de Mayıs ayındaki yarışlarını iptal etti.

Ayrıca Le Mans 24 Saat yarışı da Haziran ayından Eylül ayına alındı.

Miles, "Eğer mümkün değilse, başka bir tarih bulacağız. Ama bu, gelecek netleştiği zaman alınacak bir karar." dedi.