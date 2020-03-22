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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

IndyCar, Coronavirüs'e rağmen Indy 500'ü zamanında yapmak istiyor

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IndyCar, Coronavirüs'e rağmen Indy 500'ü zamanında yapmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Mar 2020 09:24

IndyCar patronu Mark Miles, Indianapolis 500'ü daha önce belirledikleri tarihte gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

IndyCar normalde sezonun ilk yarışını gerçekleştirme kararı almıştı ancak Coronavirüs nedeniyle kısa bir süre sonra Mart ve Nisan ayındaki tüm yarışları iptal ettiklerini açıkladılar.

Long Beach yarışı tamamen takvimden çıktı ve şimdi de Indy 500'ün geleceğiyle ilgili belirsizlik hakim.

Yarış normalde 24 Mayıs'ta yapılacak ancak bunun öncesinde çeşitli testler yapılması da gerekiyor.

Konu hakkında konuşan IndyCar patronu Mark Miles, serinin önceliğinin 104. Indianapolis 500 yarışını gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Miles, "Krizin bu konudaki etkisini tam olarak bilmek imkansız, ama eğer mümkünse Indy 500'ü gerçekleştireceğimize eminim."

"Amacımız şimdilik rotamızda kalmak ve Mayıs ayı ortasında planlandığı şekilde yapmanın mümkün olup olmadığını görmek." dedi.

Monako, Mayıs sonunda yapılması planlanan ancak sonrasında ertelenen Formula 1 Grand Prix'sini zaten iptal ettiğini duyurmuştu ve çoğu seri de Mayıs ayındaki yarışlarını iptal etti.

Ayrıca Le Mans 24 Saat yarışı da Haziran ayından Eylül ayına alındı.

Miles, "Eğer mümkün değilse, başka bir tarih bulacağız. Ama bu, gelecek netleştiği zaman alınacak bir karar." dedi.

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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda
2/15

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet, maneja por debajo

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet, maneja por debajo
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda, Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet evita la desgracia

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda, Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet evita la desgracia
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda
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Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, sale el coche después de un gran accidente

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, sale el coche después de un gran accidente
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Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Choque de Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda
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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör Luis Ramírez

IndyCar Sıradaki seans

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