IndyCar Birmingham: McLaughlin kazandı, Grosjean yine ikinci oldu
Alabama'daki sıkı ve temiz mücadeleden galip ayrılan isim, Romain Grosjean'ı mağlup eden Scott McLaughlin oldu.
Sezonun ilk yarışında karşı karşıya gelen ve temas ederek birbirlerini yarış dışı bırakan Grosjean-McLaughlin ikilisi, Alabama'da ufak bir rövanş için karşı karşıya geldiler -bu kez neyse ki çok daha temiz ve sıkı bir mücadele izledik!
Düellodan galip ayrılan taraf, Grosjean'ın iki pit stratejisine geçmesinden faydalanan ve son bölümde yaptığı ataklarla geçişini tamamlamayı başaran McLaughlin oldu; sonrasında liderliğini koruyan 29 yaşındaki sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin dördüncü IndyCar zaferine ulaştı.
Team Penske bu pistteki yedinci galibiyetini elde ederken, McLaughlin de Marcus Ericsson, Josef Newgarden ve Kyle Kirkwood'un ardından bu sezonki dördüncü farklı yarış galibi oldu.
Bir kez daha IndyCar kariyerinin ilk zaferine ulaşamayan Grosjean ikinci olurken, podyumu son şampiyon Will Power tamamladı.
Yarış boyunca podyum mücadelesi veren Pato O'Ward dördüncü, Alex Palou ise beşinci sırada yer aldı; bu ikili, an itibariyle şampiyonayı ikinci ve üçüncü sıralarda götürmekteler.
Serideki ikinci sezonuna iyi bir başlangıç yapan eski Formula 2 sürücüsü Christian Lundgaard altıncı olurken, Scott Dixon yedincilikte kalarak hayal kırıklığı yaşadı.
Alexander Rossi ve Felix Rosenqvist, sekiz ve dokuzuncu sıralarda yer alarak McLaren'a iyi bir sonuç getirmeyi başardı. Puan alan son isimse şampiyona lideri Marcus Ericsson.
Günün en büyük hayal kırıklıkları ise Colton Herta ve Josef Newgarden oldular. Herta tempo tutturamadığı günü ancak 14. sırada tamamlayabilirken, ilk turda Rosenqvist ile temas yaşadıktan sonra yarış boyunca sıkıntılardan kurtulamayan Newgarden ise ancak 15. olabildi.
IndyCar Birmingham sonuç tablosu
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