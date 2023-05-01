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IndyCar Birmingham: McLaughlin kazandı, Grosjean yine ikinci oldu

Alabama'daki sıkı ve temiz mücadeleden galip ayrılan isim, Romain Grosjean'ı mağlup eden Scott McLaughlin oldu.

Altay Gök
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IndyCar Birmingham: McLaughlin kazandı, Grosjean yine ikinci oldu

Sezonun ilk yarışında karşı karşıya gelen ve temas ederek birbirlerini yarış dışı bırakan Grosjean-McLaughlin ikilisi, Alabama'da ufak bir rövanş için karşı karşıya geldiler -bu kez neyse ki çok daha temiz ve sıkı bir mücadele izledik!

Düellodan galip ayrılan taraf, Grosjean'ın iki pit stratejisine geçmesinden faydalanan ve son bölümde yaptığı ataklarla geçişini tamamlamayı başaran McLaughlin oldu; sonrasında liderliğini koruyan 29 yaşındaki sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin dördüncü IndyCar zaferine ulaştı.

Team Penske bu pistteki yedinci galibiyetini elde ederken, McLaughlin de Marcus Ericsson, Josef Newgarden ve Kyle Kirkwood'un ardından bu sezonki dördüncü farklı yarış galibi oldu.

Bir kez daha IndyCar kariyerinin ilk zaferine ulaşamayan Grosjean ikinci olurken, podyumu son şampiyon Will Power tamamladı.

Yarış boyunca podyum mücadelesi veren Pato O'Ward dördüncü, Alex Palou ise beşinci sırada yer aldı; bu ikili, an itibariyle şampiyonayı ikinci ve üçüncü sıralarda götürmekteler.

Serideki ikinci sezonuna iyi bir başlangıç yapan eski Formula 2 sürücüsü Christian Lundgaard altıncı olurken, Scott Dixon yedincilikte kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Alexander Rossi ve Felix Rosenqvist, sekiz ve dokuzuncu sıralarda yer alarak McLaren'a iyi bir sonuç getirmeyi başardı. Puan alan son isimse şampiyona lideri Marcus Ericsson.

Günün en büyük hayal kırıklıkları ise Colton Herta ve Josef Newgarden oldular. Herta tempo tutturamadığı günü ancak 14. sırada tamamlayabilirken, ilk turda Rosenqvist ile temas yaşadıktan sonra yarış boyunca sıkıntılardan kurtulamayan Newgarden ise ancak 15. olabildi.

 

IndyCar Birmingham sonuç tablosu

Sıra Sürücü Takım Tur Fark Ara Puan
1 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 90     51
2 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 90 1.7854 1.7854 44
3 Australia Will Power United States Team Penske 90 3.2699 1.4845 36
4 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 90 20.5745 17.3046 32
5 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 90 20.9762 0.4017 30
6 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 23.5319 2.5557 28
7 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 90 24.2769 0.7450 26
8 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 90 25.0582 0.7813 24
9 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 90 25.5107 0.4525 22
10 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 90 26.0190 0.5083 20
11 New Zealand Marcus Armstrong United States Chip Ganassi Racing 90 28.5527 2.5337 19
12 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 90 36.3667 7.8140 18
13 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 90 42.4441 6.0774 17
14 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 90 43.7781 1.3340 16
15 United States Josef Newgarden United States Team Penske 90 45.7346 1.9565 16
16 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 90 55.1118 9.3772 14
17 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 56.4422 1.3304 13
18 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 90 56.7500 0.3078 12
19 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 90 57.7650 1.0150 11
20 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 90 58.5106 0.7456 10
21 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 90 1'00.0847 1.5741 9
22 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 90 1'01.3063 1.2216 8
23 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 90 1'03.1924 1.8861 7
24 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 1'04.5393 1.3469 6
25 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 90 1'05.6055 1.0662 5
26 Argentina Agustin Canapino United States Juncos Hollinger Racing 90 1'06.1483 0.5428 5
27 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 36 54 Laps 54 Laps 5
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