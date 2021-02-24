IndyCar Barber testi: VeeKay lider, Grosjean geride kaldı

VeeKay, 2.38 millik pistte 66.518'lik zaman turu yakaladı ve AJ Foyt Racing Chevrolet sürücüsü Sebastien Bourdais'nin 0.115 saniye önünde en hızlı isim oldu. Bununla beraber Fransız sürücü, push-to-pass geçiş sistemini kullanmadı.

Graham Rahal, 141 tur attığı günü üçüncü sırada tamamladı ve Honda motorlu araçlarla sürüş yapan sürücüler arasında en iyisi olmayı başardı.

Eski Barber yarış galibi Will Power, Team Penske Chevrolet ile 0.384 saniye geride kalmasının ardından dördüncü olurken, onu Conor Daily takip etti.

Team Penske'den Josef Newgarden sadece 54 tur attığı günü altıncı sırada tamamlarken, diğer Team Penske sürücüleri Scott McLaughlin ve Simon Pagenaud ilk sekizi tamamlayan isimler oldular.

Dalton Kellett'ın en iyi dokuzuncu zamanı yaptığı seansı, 2016 Indy Lights şampiyonu Ed Jones 10. sırada tamamladı.

Eski F1 pilotları Takuma Sato ve Romain Grosjean son iki sırada yer aldılar. Grosjean, ilk IndyCar testinde 83 tur attı ve liderin 0.960 saniye ardında kaldı.

Seans sonucu: