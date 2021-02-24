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Önceki / Grosjean spin ve acıya rağmen ilk IndyCar testini tamamladı
IndyCar / Barber Motorsports Park Şubat testi / Test raporu

IndyCar Barber testi: VeeKay lider, Grosjean geride kaldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Rinus VeeKay, Barber Motorsports Park'taki 12 aralık IndyCar testinde Ed Carpenter Racing-Chevrolet'i zirveye taşırken, Romain Grosjean ilk IndyCar testinde sonuncu oldu.

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IndyCar Barber testi: VeeKay lider, Grosjean geride kaldı

VeeKay, 2.38 millik pistte 66.518'lik zaman turu yakaladı ve AJ Foyt Racing Chevrolet sürücüsü Sebastien Bourdais'nin 0.115 saniye önünde en hızlı isim oldu. Bununla beraber Fransız sürücü, push-to-pass geçiş sistemini kullanmadı.

Graham Rahal, 141 tur attığı günü üçüncü sırada tamamladı ve Honda motorlu araçlarla sürüş yapan sürücüler arasında en iyisi olmayı başardı.

Eski Barber yarış galibi Will Power, Team Penske Chevrolet ile 0.384 saniye geride kalmasının ardından dördüncü olurken, onu Conor Daily takip etti.

Team Penske'den Josef Newgarden sadece 54 tur attığı günü altıncı sırada tamamlarken, diğer Team Penske sürücüleri Scott McLaughlin  ve Simon Pagenaud ilk sekizi tamamlayan isimler oldular. 

Dalton Kellett'ın en iyi dokuzuncu zamanı yaptığı seansı, 2016 Indy Lights şampiyonu Ed Jones 10. sırada tamamladı. 

Eski F1 pilotları Takuma Sato ve Romain Grosjean son iki sırada yer aldılar. Grosjean, ilk IndyCar testinde 83 tur attı ve liderin 0.960 saniye ardında kaldı.

Seans sonucu:

Poz.

No.

Sürücü

Takım

En hızlı tur

Fark

Toplam tur

1

21

Rinus VeeKay

Ed Carpenter Racing

66.518

  

105

2

14

Sebastien Bourdais

A.J. Foyt Racing

66.633

-0.115

107

3

15

Graham Rahal

Rahal Letterman Lanigan Racing

66.721

-0.203

141

4

12

Will Power

Team Penske

66.902

-0.384

109

5

20

Conor Daly

Ed Carpenter Racing

67.021

-0.503

94

6

2

Josef Newgarden

Team Penske

67.039

-0.521

54

7

3

Scott McLaughlin

Team Penske

67.065

-0.547

104

8

22

Simon Pagenaud

Team Penske

67.166

-0.648

107

9

4

Dalton Kellett

A.J. Foyt Racing

67.238

-0.72

73

10

18

Ed Jones

Dale Coyne Racing With Vasser-Sullivan

67.388

-0.87

86

11

30

Takuma Sato

Rahal Letterman Lanigan Racing

67.448

-0.93

111

12

51

Romain Grosjean

Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing

67.478

-0.96

 83
Grosjean spin ve acıya rağmen ilk IndyCar testini tamamladı

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Barber Motorsports Park Şubat testi
Editör David Malsher

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