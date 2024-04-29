IndyCar Barber: McLaughlin kazandı, Penske 1-2 yaptı

McLaughlin, 3 numaralı Chevrolet ile pole pozisyonunda başladıktan sonra, 2.3 mil uzunluğunda, 17 virajlı yol pistinde 90 turun 58'inde lider gitti, 3 pit stop stratejisinden en iyi şekilde yararlandı ve sabah ısınmasından sonra bir motor değişikliği geçiren Power'ı 1.3194s ile geçti.

Chip Ganassi Racing'in çaylak pilotu Linus Lundqvist etkileyici bir sürüşle yarışı üçüncü bitirerek kariyerinin ilk podyumunu elde etti.

Meyer Shank Racing'den Felix Rosenqvist, son ve iki kez IndyCar Serisi şampiyonu Alex Palou'nun (Chip Ganassi Racing) önünde dördüncü oldu.

Herta erken kazasından sonra etkileyici bir şekilde toparlanarak yarışı Lundgaard ve Ferrucci'nin önünde sekizinci bitirdi. Herta, şu ana kadar topladığı 101 puanla Power'ın (100), Palou'nun (98) ve ancak 15. olabilen Scott Dixon'ın (94) önünde lider durumda.