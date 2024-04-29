IndyCar Barber: McLaughlin kazandı, Penske 1-2 yaptı
Team Penske'den Scott McLaughlin, Barber Motorsports Park'ta IndyCar Serisi zaferini elde etmek için takım arkadaşı Will Power'ı geç bir yeniden startta arkasında tutmayı başardı ve zafere ulaştı.
Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images
McLaughlin, 3 numaralı Chevrolet ile pole pozisyonunda başladıktan sonra, 2.3 mil uzunluğunda, 17 virajlı yol pistinde 90 turun 58'inde lider gitti, 3 pit stop stratejisinden en iyi şekilde yararlandı ve sabah ısınmasından sonra bir motor değişikliği geçiren Power'ı 1.3194s ile geçti.
Chip Ganassi Racing'in çaylak pilotu Linus Lundqvist etkileyici bir sürüşle yarışı üçüncü bitirerek kariyerinin ilk podyumunu elde etti.
Meyer Shank Racing'den Felix Rosenqvist, son ve iki kez IndyCar Serisi şampiyonu Alex Palou'nun (Chip Ganassi Racing) önünde dördüncü oldu.
Herta erken kazasından sonra etkileyici bir şekilde toparlanarak yarışı Lundgaard ve Ferrucci'nin önünde sekizinci bitirdi. Herta, şu ana kadar topladığı 101 puanla Power'ın (100), Palou'nun (98) ve ancak 15. olabilen Scott Dixon'ın (94) önünde lider durumda.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|Mph
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|1
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|90
|
1:56'45.7773
|106.369
|3
|54
|2
|W. Power Team Penske
|12
|90
|
+1.3194
1:56'47.0967
|1.3194
|106.349
|3
|41
|3
|L. Lundqvist Chip Ganassi Racing
|8
|90
|
+2.4421
1:56'48.2194
|1.1227
|106.332
|3
|36
|4
|F. Rosenqvist Michael Shank Racing
|60
|90
|
+4.5109
1:56'50.2882
|2.0688
|106.301
|2
|33
|5
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|90
|
+5.3692
1:56'51.1465
|0.8583
|106.288
|2
|31
|6
|C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|90
|
+6.0509
1:56'51.8282
|0.6817
|106.278
|3
|28
|7
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|90
|
+6.6055
1:56'52.3828
|0.5546
|106.269
|3
|27
|8
|C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian
|26
|90
|
+7.5124
1:56'53.2897
|0.9069
|106.255
|2
|24
|9
|M. Armstrong Chip Ganassi Racing
|11
|90
|
+8.0375
1:56'53.8148
|0.5251
|106.247
|2
|22
|10
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|90
|
+8.5573
1:56'54.3346
|0.5198
|106.240
|2
|20
|11
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|90
|
+9.0288
1:56'54.8061
|0.4715
|106.232
|2
|19
|12
|R. Grosjean Juncos Hollinger Racing
|77
|90
|
+9.4495
1:56'55.2268
|0.4207
|106.226
|2
|18
|13
|J. Harvey Dale Coyne Racing
|18
|90
|
+10.1269
1:56'55.9042
|0.6774
|106.216
|4
|17
|14
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|4
|90
|
+10.4415
1:56'56.2188
|0.3146
|106.211
|3
|16
|15
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|90
|
+11.3628
1:56'57.1401
|0.9213
|106.197
|2
|15
|16
|J. Newgarden Team Penske
|2
|90
|
+12.2355
1:56'58.0128
|0.8727
|106.184
|2
|14
|17
|R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing
|21
|90
|
+13.5092
1:56'59.2865
|1.2737
|106.165
|3
|13
|18
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|90
|
+13.8437
1:56'59.6210
|0.3345
|106.160
|2
|12
|19
|T. Blomqvist Michael Shank Racing
|66
|90
|
+14.5751
1:57'00.3524
|0.7314
|106.149
|3
|11
|20
|A. Canapino Juncos Hollinger Racing
|78
|90
|
+14.6807
1:57'00.4580
|0.1056
|106.147
|3
|10
|21
|L. Ghiotto Dale Coyne Racing
|51
|90
|
+15.6809
1:57'01.4582
|1.0002
|106.132
|4
|9
|22
|T. Pourchaire Arrow McLaren
|6
|89
|
+1 Lap
1:55'47.6985
|1 Lap
|106.067
|3
|8
|23
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|90
|
+16.4461
1:57'02.2234
|1'14.5249
|106.120
|3
|7
|24
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|20
|89
|
+1 Lap
1:57'03.5045
|1 Lap
|104.922
|3
|6
|25
|A. Rossi Arrow McLaren
|7
|60
|
+30 Laps
1:40'38.7103
|29 Laps
|82.269
|2
|5
|Mechanical
|26
|
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
|41
|54
|
+36 Laps
1:09'59.8639
|6 Laps
|106.461
|2
|5
|Kaza
|27
|P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing
|30
|42
|
+48 Laps
1:42'21.7871
|12 Laps
|56.622
|2
|5
|Kaza
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