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IndyCar Barber Motorsports Park
Yarış raporu

IndyCar Barber: McLaughlin kazandı, Penske 1-2 yaptı

Team Penske'den Scott McLaughlin, Barber Motorsports Park'ta IndyCar Serisi zaferini elde etmek için takım arkadaşı Will Power'ı geç bir yeniden startta arkasında tutmayı başardı ve zafere ulaştı.

Joey Barnes
Joey Barnes
Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

McLaughlin, 3 numaralı Chevrolet ile pole pozisyonunda başladıktan sonra, 2.3 mil uzunluğunda, 17 virajlı yol pistinde 90 turun 58'inde lider gitti, 3 pit stop stratejisinden en iyi şekilde yararlandı ve sabah ısınmasından sonra bir motor değişikliği geçiren Power'ı 1.3194s ile geçti.

Chip Ganassi Racing'in çaylak pilotu Linus Lundqvist etkileyici bir sürüşle yarışı üçüncü bitirerek kariyerinin ilk podyumunu elde etti. 

Meyer Shank Racing'den Felix Rosenqvist, son ve iki kez IndyCar Serisi şampiyonu Alex Palou'nun (Chip Ganassi Racing) önünde dördüncü oldu.

Herta erken kazasından sonra etkileyici bir şekilde toparlanarak yarışı Lundgaard ve Ferrucci'nin önünde sekizinci bitirdi. Herta, şu ana kadar topladığı 101 puanla Power'ın (100), Palou'nun (98) ve ancak 15. olabilen Scott Dixon'ın (94) önünde lider durumda.

   
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 - 
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Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 90

1:56'45.7773

   106.369 3 54  
2 Australia W. Power Team Penske 12 90

+1.3194

1:56'47.0967

 1.3194 106.349 3 41  
3 Sweden L. Lundqvist Chip Ganassi Racing 8 90

+2.4421

1:56'48.2194

 1.1227 106.332 3 36  
4 Sweden F. Rosenqvist Michael Shank Racing 60 90

+4.5109

1:56'50.2882

 2.0688 106.301 2 33  
5 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 90

+5.3692

1:56'51.1465

 0.8583 106.288 2 31  
6 Denmark C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 90

+6.0509

1:56'51.8282

 0.6817 106.278 3 28  
7 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 90

+6.6055

1:56'52.3828

 0.5546 106.269 3 27  
8 United States C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian 26 90

+7.5124

1:56'53.2897

 0.9069 106.255 2 24  
9 New Zealand M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 90

+8.0375

1:56'53.8148

 0.5251 106.247 2 22  
10 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 90

+8.5573

1:56'54.3346

 0.5198 106.240 2 20  
11 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 90

+9.0288

1:56'54.8061

 0.4715 106.232 2 19  
12 France R. Grosjean Juncos Hollinger Racing 77 90

+9.4495

1:56'55.2268

 0.4207 106.226 2 18  
13 United Kingdom J. Harvey Dale Coyne Racing 18 90

+10.1269

1:56'55.9042

 0.6774 106.216 4 17  
14 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 4 90

+10.4415

1:56'56.2188

 0.3146 106.211 3 16  
15 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 90

+11.3628

1:56'57.1401

 0.9213 106.197 2 15  
16 United States J. Newgarden Team Penske 2 90

+12.2355

1:56'58.0128

 0.8727 106.184 2 14  
17 Netherlands R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 90

+13.5092

1:56'59.2865

 1.2737 106.165 3 13  
18 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 90

+13.8437

1:56'59.6210

 0.3345 106.160 2 12  
19 United Kingdom T. Blomqvist Michael Shank Racing 66 90

+14.5751

1:57'00.3524

 0.7314 106.149 3 11  
20 Argentina A. Canapino Juncos Hollinger Racing 78 90

+14.6807

1:57'00.4580

 0.1056 106.147 3 10  
21 Italy L. Ghiotto Dale Coyne Racing 51 90

+15.6809

1:57'01.4582

 1.0002 106.132 4 9  
22 France T. Pourchaire Arrow McLaren 6 89

+1 Lap

1:55'47.6985

 1 Lap 106.067 3 8  
23 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 90

+16.4461

1:57'02.2234

 1'14.5249 106.120 3 7  
24
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 20 89

+1 Lap

1:57'03.5045

 1 Lap 104.922 3 6  
25 United States A. Rossi Arrow McLaren 7 60

+30 Laps

1:40'38.7103

 29 Laps 82.269 2 5 Mechanical
26
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
 41 54

+36 Laps

1:09'59.8639

 6 Laps 106.461 2 5 Kaza
27 Brazil P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 30 42

+48 Laps

1:42'21.7871

 12 Laps 56.622 2 5 Kaza
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