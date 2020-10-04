IndyCar, 2.4 litrelik hibrit motorları 2023'e erteledi

IndyCar, Chevrolet ve Honda ile hibrit motorların devam etmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu kapsamda 2021'de 2.4 litrelik yeni hibrit motorlara geçilecekti.

IndyCar'ın yeni motorunda ayrıca geleneksel dışarıdan yardımla marş sisteminden vazgeçilecek ve araç içerisinden pilot motoru başlatabilecek. Böylece pist üstünde sorun yaşayan pilotlar, pist görevlilerine gerek kalmadan motorunu yeniden çalıştırıp yola devam edebilecek. Bu, pist hakemlerinin yarışa dahil olma süresini ve doğal olarak güvenlik bölümünü azaltacak.

Yapılan son açıklamada, yeni motor kurallarının ekonomik gerekçelerle 2023'e ertelendiği duyuruldu.

Honda Performans Gelişimi Başkanı Ted Klaus, "Honda, IndyCar tarafından atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyor. Bu, Honda’nın endüstri güçlüklerini karşılayacak ve müşterilerini memnun edecek yüksek performanslı, elektrikli ürünler geliştirme ve üretme çabalarını yansıtıyor." dedi.

General Motors Başkanı Mark Reuss, "Chevrolet, 2012'de geçilen 2.2 litrelik turbo beslemeli V6 motorlarla birlikte elde ettiği başarılardan keyif aldı."

"IndyCar ile ilerlediğimiz için heyecanlıyız çünkü orası Amerika'daki tek açık tekerlekli yarış serisi olarak motor teknolojimizi gösterebilmemiz için mükemmel bir platform. Burası yüksek teknolojiye sahip, büyüyen bir seri. Roger Penske ve takımı, seriyi bir sonraki seviyeye taşıdı." dedi.

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