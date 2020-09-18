IndyCar, 2021’de Nashville’de cadde yarışı düzenleyecek

NFL takımı Tennessee Titans’a ev sahipliği yapan Nissan Stadyumu, yarış için padok görevi görecek.

11 virajlı pist boyunca araçlar, Kore Gazileri Anıt Köprüsü üzerinden geçerek Nashville şehir merkezine gidip geri gelecek.

Bu, 2013’ten bu yana IndyCar takvimine eklenen ilk yeni cadde pisti olacak ve pist, Tony Cotman tarafından tasarlandı.

Anlaşmanın en az üç yıllık olduğu açıklandı.