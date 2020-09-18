IndyCar, 2021’de Nashville’de cadde yarışı düzenleyecek
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IndyCar, 6-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Nashville şehir merkezindeki 2.17 millik cadde pistinde ‘Music City Grand Prix’sini’ düzenleyecek.
NFL takımı Tennessee Titans’a ev sahipliği yapan Nissan Stadyumu, yarış için padok görevi görecek.
11 virajlı pist boyunca araçlar, Kore Gazileri Anıt Köprüsü üzerinden geçerek Nashville şehir merkezine gidip geri gelecek.
Bu, 2013’ten bu yana IndyCar takvimine eklenen ilk yeni cadde pisti olacak ve pist, Tony Cotman tarafından tasarlandı.
Anlaşmanın en az üç yıllık olduğu açıklandı.
Zach Veach, Andretti Autosport Honda
Fotoğraf: Barry Cantrell / Motorsport Images
Will Power, Team Penske Chevrolet
Fotoğraf: Scott R LePage / Motorsport Images
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|Editör
|David Malsher
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IndyCar, 2021’de Nashville’de cadde yarışı düzenleyecek
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