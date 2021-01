IndyCar, 2021 sezonunun açılışını yine erteledi

IndyCar bu ayın başında 2021 takviminde ciddi değişiklikler yapmıştı ve bundan ötürü sezon St.Petersburg'da değil, 11 Nisan'da Alabama'da başlayacaktı.

Bugün yeni bir değişiklik haberi daha geldi. Buna göre Honda Indy Grand Prix'si olarak adlandırılan Alabama'daki ilk yarış bir hafta ertelendi ve yeni sezon 18 Nisan'da başlayacak.

Bu, üç hafta içerisinde dört farklı yarış yapılacağı anlamına geliyor. 18 Nisan'da Alabama yarışı yapılacak ve ardından 25 Nisan'da St. Petersburg yarışı gerçekleştirilecek.

Sonrasında 1-2 Mayıs tarihlerinde Texas Motor Speedway'de iki yarış daha düzenlenecek.

Penske Entertainment Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Miles, "Yaptığımız program değişiklikleri, kısmen devam eden pandemi şartlarından kaynaklanırken, bize 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç ​​sunuyor." dedi.

IndyCar'ın takvimle ilgili daha fazla değişikliği önümüzdeki süreçte açıklaması bekleniyor.

Güncel 2021 IndyCar takvimi:

18 Nisan, Barber Motorsports Park , NBC

25 Nisan, St. Petersburg streets, NBC

1 Mayıs, Texas Motor Speedway , NBCSN

2 Mayıs, Texas Motor Speedway , NBCSN

15 Mayıs, Indianapolis Motor Speedway road course , NBC

22-23 Mayıs, Indy 500 sıralama turları

30 Mayıs 105. Indianapolis 500 , NBC

12 Haziran, Belle Isle streets, Detroit , NBC

13 Haziran, Belle Isle streets, Detroit , NBC

20 Haziran, Road America , NBCSN

4 Temmuz, Mid-Ohio SportsCar Course , NBC

11 Temmuz, Toronto streets, NBCSN

8 Ağustos, Nashville streets, NBCSN

14 Ağustos, Indianapolis Motor Speedway road course , NBCSN

21 Ağustos, World Wide Technology Raceway , NBCSN

12 Eylül, Portland International Raceway , NBC

19 Eylül, WeatherTech Raceway Laguna Seca, NBC

26 Eylül, Long Beach streets, NBCSN