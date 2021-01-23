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IndyCar / Son dakika

IndyCar, 2021 sezonunun açılışını yine erteledi

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IndyCar, 2021 sezonunun açılışını yine erteledi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

IndyCar yetkilileri, Barber Motorsports Park'taki NTT IndyCar Serisi sezon açılışının 11 Nisan Pazar gününden 18 Nisan Pazar gününe alındığını doğruladı

IndyCar bu ayın başında 2021 takviminde ciddi değişiklikler yapmıştı ve bundan ötürü sezon St.Petersburg'da değil, 11 Nisan'da Alabama'da başlayacaktı.

Bugün yeni bir değişiklik haberi daha geldi. Buna göre Honda Indy Grand Prix'si olarak adlandırılan Alabama'daki ilk yarış bir hafta ertelendi ve yeni sezon 18 Nisan'da başlayacak.

Bu, üç hafta içerisinde dört farklı yarış yapılacağı anlamına geliyor. 18 Nisan'da Alabama yarışı yapılacak ve ardından 25 Nisan'da St. Petersburg yarışı gerçekleştirilecek.

Sonrasında 1-2 Mayıs tarihlerinde Texas Motor Speedway'de iki yarış daha düzenlenecek.

Penske Entertainment Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Miles, "Yaptığımız program değişiklikleri, kısmen devam eden pandemi şartlarından kaynaklanırken, bize 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç ​​sunuyor." dedi.

IndyCar'ın takvimle ilgili daha fazla değişikliği önümüzdeki süreçte açıklaması bekleniyor.

Güncel 2021 IndyCar takvimi:

18 Nisan,  Barber Motorsports Park , NBC
25 Nisan,  St. Petersburg streets, NBC
1 Mayıs,  Texas Motor Speedway , NBCSN
2 Mayıs,  Texas Motor Speedway , NBCSN
15 Mayıs,  Indianapolis Motor Speedway road course , NBC
22-23 Mayıs, Indy 500 sıralama turları
30 Mayıs  105. Indianapolis 500 , NBC
12 Haziran,  Belle Isle streets, Detroit , NBC
13 Haziran,  Belle Isle streets, Detroit , NBC
20 Haziran,  Road America , NBCSN
4 Temmuz,  Mid-Ohio SportsCar Course , NBC
11 Temmuz,  Toronto streets, NBCSN
8 Ağustos,  Nashville streets, NBCSN
14 Ağustos,  Indianapolis Motor Speedway road course , NBCSN
21 Ağustos,  World Wide Technology Raceway , NBCSN
12 Eylül,  Portland International Raceway , NBC
19 Eylül,  WeatherTech Raceway Laguna Seca, NBC
26 Eylül,  Long Beach streets,  NBCSN

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Editör David Malsher

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