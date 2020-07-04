Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Yarı:
11 Saat
:
50 Dakika
:
12 Saniye
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP3:
02 Saat
:
50 Dakika
:
12 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
19 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / Grand Prix of Indianapolis / Sıralama turları raporu

Indy GP IndyCar: Power pole pozisyonunu kazandı

paylaşım
yorumlar
Indy GP IndyCar: Power pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Tem 2020 05:36

Takım Penske-Chevrolet sürücüsü Will Power, Indy GP öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Sıralama turları oldukça yakın bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

Will Power, Jack Harvey ile giriştiği pole pozisyonu savaşını sadece 0.187 saniye ile kazanarak yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Bu, Power'ın üç kez kandığı Indianapolis Grand Prix'sindeki dördüncü pole pozisyonu oldu.

Power'ın derecesi 1:10.177 olurken, Harvey 1:10.365 yaptı. En iyi Andretti sürücüsü olan Colton Herta, 0.341 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Graham Rahal 0.406 saniye geride dördüncü ve Oliver Askew 0.6 saniye geride beşinci oldu.

Josef Newgarden, Scott Dixon, Conor Daly, Felix Rosenqvist ve Max Chilton ilk onu tamamladılar.

Öte yandan Alexander Rossi ve Ryan Hunter Reay ilk ona giremeseler de 11. ve 12. oldular.

Marcus Ericsson ancak 14. olabilirken, Takuma Sato 17. olabildi.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark Mph
1 12 Australia Will Power United States Team Penske 1'10.177   125.116
2 60 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 1'10.365 0.187 124.783
3 88 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 1'10.519 0.341 124.510
4 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'10.584 0.406 124.396
5 7 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 1'10.840 0.662 123.946
6 1 United States Josef Newgarden United States Team Penske      
7 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 1'10.199 0.021 125.079
8 20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 1'10.216 0.039 125.047
9 10 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 1'10.231 0.053 125.022
10 59 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 1'10.305 0.127 124.889
11 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 1'10.342 0.164 124.823
12 28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 1'10.576 0.398 124.410
13 5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 1'10.733 0.555 124.134
14 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 1'10.628 0.450 124.318
15 18 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1'10.790 0.612 124.034
16 45 United States Spencer Pigot Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl A 1'10.635 0.457 124.307
17 30 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'10.885 0.707 123.868
18 21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 1'10.707 0.529 124.180
19 29 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 1'11.147 0.969 123.411
20 22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 1'10.743 0.565 124.115
21 55 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 1'11.181 1.003 123.352
22 26 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 1'11.276 1.098 123.188
23 24 United States Sage Karam United States Dreyer & Reinbold Racing 1'11.777 1.599 122.328
24 4 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 1'11.402 1.224 122.970
25 98 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 1'12.051 1.873 121.863
26 14 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 1'11.587 1.409 122.653
Tüm sonuçları görüntüle

 

Sonraki haber
Fernando Alonso'nun Indy 500'de yarışacağı renk düzeni ortaya çıktı!

Önceki haber

Fernando Alonso'nun Indy 500'de yarışacağı renk düzeni ortaya çıktı!

trending Bugün

Red Bull, FIA'nın kararı sonrası kendi DAS sistemini kullanmaya hazırlanıyor!
Formula 1 / Formula 1
1s

Red Bull, FIA'nın kararı sonrası kendi DAS sistemini kullanmaya hazırlanıyor!

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider
Formula 1 / Formula 1

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

FIA, Red Bull'un Mercedes'in DAS sistemi ile ilgili protestosunu reddetti!
Formula 1 / Formula 1

FIA, Red Bull'un Mercedes'in DAS sistemi ile ilgili protestosunu reddetti!

3-5 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor
Formula 1 / Formula 1

Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor

Verstappen, Red Bull'un hızından endişeli değil
Formula 1 / Formula 1
34dk

Verstappen, Red Bull'un hızından endişeli değil

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"
Formula 1 / Formula 1

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"

Son Haberler

Indy GP IndyCar: Power pole pozisyonunu kazandı
IndyCar / IndyCar
1s

Indy GP IndyCar: Power pole pozisyonunu kazandı

Fernando Alonso'nun Indy 500'de yarışacağı renk düzeni ortaya çıktı!
IndyCar / IndyCar

Fernando Alonso'nun Indy 500'de yarışacağı renk düzeni ortaya çıktı!

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi
GENEL / GENEL

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi

Indy 500'ün taraftar kapasitesi yarıya indirilecek
IndyCar / IndyCar

Indy 500'ün taraftar kapasitesi yarıya indirilecek

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Grand Prix of Indianapolis
Editör David Malsher

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, FIA'nın kararı sonrası kendi DAS sistemini kullanmaya hazırlanıyor!

1s
2
Formula 1

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

3
Formula 1

FIA, Red Bull'un Mercedes'in DAS sistemi ile ilgili protestosunu reddetti!

4
GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

5
Formula 1

Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor

Son Haberler

Indy GP IndyCar: Power pole pozisyonunu kazandı
Indy

Indy GP IndyCar: Power pole pozisyonunu kazandı

Fernando Alonso'nun Indy 500'de yarışacağı renk düzeni ortaya çıktı!
Indy

Fernando Alonso'nun Indy 500'de yarışacağı renk düzeni ortaya çıktı!

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi
Genl

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi

Indy 500'ün taraftar kapasitesi yarıya indirilecek
Indy

Indy 500'ün taraftar kapasitesi yarıya indirilecek

Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir
Genl

Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.