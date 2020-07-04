Indy GP IndyCar: Power pole pozisyonunu kazandı

Sıralama turları oldukça yakın bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

Will Power, Jack Harvey ile giriştiği pole pozisyonu savaşını sadece 0.187 saniye ile kazanarak yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Bu, Power'ın üç kez kandığı Indianapolis Grand Prix'sindeki dördüncü pole pozisyonu oldu.

Power'ın derecesi 1:10.177 olurken, Harvey 1:10.365 yaptı. En iyi Andretti sürücüsü olan Colton Herta, 0.341 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Graham Rahal 0.406 saniye geride dördüncü ve Oliver Askew 0.6 saniye geride beşinci oldu.

Josef Newgarden, Scott Dixon, Conor Daly, Felix Rosenqvist ve Max Chilton ilk onu tamamladılar.

Öte yandan Alexander Rossi ve Ryan Hunter Reay ilk ona giremeseler de 11. ve 12. oldular.

Marcus Ericsson ancak 14. olabilirken, Takuma Sato 17. olabildi.

Sıralama turları sonucu: