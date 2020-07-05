Indy GP IndyCar: Dixon, Rahal ve Pagenaud'yu geçerek kazandı

Indy GP'nin ilk bölümünü pole pozisyonundan başlayan Will Power domine ederken, yarışın orta bölümünde Arrow McLaren SP'den Oliver Askew bariyerlere vurdu ve güvenlik periyoduna neden oldu.

Yarış lideri Power, o olaydan hemen önce 2. pit stopunu yaptığı için dezavantajlı oldu ve 13. sıraya geriledi.

Power'ın yükselme gayreti son pit stopta yavaş kalınmasıyla olumsuz etkilendi. Pitten çıkışta motoru stop ettiren Power ancak 20. sırada yarışı tamamlayabildi.

Daha önceki üç Indianapolis GP'yi 2. sırada tamamlayan Dixon, yarış yeniden başladığında 4. sıradaydı. Onun önünde yer alan üç isim iki pit stop stratejisiyle yarışıyordu.

Daha yeni lastiklere sahip Dixon, hızlı bir şekilde Conor Daly ve Spencer Pigot'u geçerek ikinci sıraya yükseldi. Dixon çok geçmeden Rahal'ı da geçerek liderliğe yükseldi ve 2 turda 5 sn fark açtı. Dixon, art arda 2. zaferini yaklaşık 20 sn farkla kazanmış oldu.

Rahal, son bölümde Simon Pagenaud'dan gelen baskıya cevap vererek ikinci sırada yarışı noktaladı ve 2018'in ilk yarışından bu yana en iyi sonucunu aldı.

Pagenaud 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Colton Herta 4. olurken onun arkasında henüz 2. IndyCar yarışında 5. olmayı başaran Hollandalı çaylak Rinus Veekay yer aldı.

Eski Formula 1 pilotu Marcus Ericsson 6. olarak Geçen sene Detroit'te aldığı podyumun ardından IndyCar'daki en iyi sonucunu elde etti.