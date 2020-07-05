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IndyCar / Grand Prix of Indianapolis / Yarış raporu

Indy GP IndyCar: Dixon, Rahal ve Pagenaud'yu geçerek kazandı

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Indy GP IndyCar: Dixon, Rahal ve Pagenaud'yu geçerek kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
5 Tem 2020 05:17

Chip Ganassi Racing ve Scott Dixon, yavaş görünen aracı yarış ortasında iyileştirerek ve güvenlik periyodunu kullanarak Graham Rahal ve Simon Pagenaud'nun önünde kazanmayı başardılar.

Indy GP'nin ilk bölümünü pole pozisyonundan başlayan Will Power domine ederken, yarışın orta bölümünde Arrow McLaren SP'den Oliver Askew bariyerlere vurdu ve güvenlik periyoduna neden oldu.

Yarış lideri Power, o olaydan hemen önce 2. pit stopunu yaptığı için dezavantajlı oldu ve 13. sıraya geriledi.

Power'ın yükselme gayreti son pit stopta yavaş kalınmasıyla olumsuz etkilendi. Pitten çıkışta motoru stop ettiren Power ancak 20. sırada yarışı tamamlayabildi.

Daha önceki üç Indianapolis GP'yi 2. sırada tamamlayan Dixon, yarış yeniden başladığında 4. sıradaydı. Onun önünde yer alan üç isim iki pit stop stratejisiyle yarışıyordu.

Daha yeni lastiklere sahip Dixon, hızlı bir şekilde Conor Daly ve Spencer Pigot'u geçerek ikinci sıraya yükseldi. Dixon çok geçmeden Rahal'ı da geçerek liderliğe yükseldi ve 2 turda 5 sn fark açtı. Dixon, art arda 2. zaferini yaklaşık 20 sn farkla kazanmış oldu.

Rahal, son bölümde Simon Pagenaud'dan gelen baskıya cevap vererek ikinci sırada yarışı noktaladı ve 2018'in ilk yarışından bu yana en iyi sonucunu aldı.

Pagenaud 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Colton Herta 4. olurken onun arkasında henüz 2. IndyCar yarışında 5. olmayı başaran Hollandalı çaylak Rinus Veekay yer aldı.

Eski Formula 1 pilotu Marcus Ericsson 6. olarak Geçen sene Detroit'te aldığı podyumun ardından IndyCar'daki en iyi sonucunu elde etti.

Sıra   # Sürücü Takım Tur Zaman Ara Mph Pitler Yarış dışı
1   9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 80 1:41'59.323   114.789 3  
2   15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 1:42'19.270 19.946 114.416 2  
3   22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 80 1:42'19.887 0.617 114.405 3  
4   88 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 80 1:42'24.411 4.524 114.320 3  
5   21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 80 1:42'24.959 0.547 114.310 3  
6   8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 80 1:42'25.036 0.077 114.309 3  
7   1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 80 1:42'31.220 6.184 114.194 3  
8   5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 80 1:42'33.159 1.939 114.158 3  
9   18 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 80 1:42'42.370 9.210 113.987 2  
10   30 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 1:42'44.214 1.844 113.953 4  
11   29 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 80 1:42'45.490 1.276 113.930 3  
12   20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 80 1:42'49.300 3.810 113.859 2  
13   28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 80 1:42'49.812 0.511 113.850 3  
14   26 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 80 1:42'51.540 1.728 113.818 4  
15   10 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 80 1:42'56.011 4.471 113.736 3  
16   59 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 80 1:42'59.554 3.543 113.670 3  
17   60 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 80 1:43'03.168 3.614 113.604 3  
18   4 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 80 1:43'04.842 1.673 113.573 3  
19   55 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 80 1:43'05.801 0.959 113.556 3  
20   12 Australia Will Power United States Team Penske 80 1:43'10.936 5.134 113.461 3  
21   14 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 79 1:42'08.366 1 Lap 113.187 3  
22   98 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 79 1:43'01.215 52.849 112.219 3  
23   24 United States Sage Karam United States Dreyer & Reinbold Racing 79 1:43'01.298 0.082 112.218 3  
24   45 United States Spencer Pigot Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl A 74 1:37'21.696 5 Laps 111.226 2 Mechanical
25   27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 41 1:21'29.670 33 Laps 73.624 2 Mechanical
26   7 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 34 42'09.979 7 Laps 117.998 1 Kaza
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Seri IndyCar
Etkinlik Grand Prix of Indianapolis
Editör David Malsher

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