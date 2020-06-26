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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Indy 500'ün taraftar kapasitesi yarıya indirilecek

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Indy 500'ün taraftar kapasitesi yarıya indirilecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Haz 2020 17:16

2020 Indianapolis 500 yarışına normalin yarısı kadar taraftar alınacak.

2020 Indianapolis 500 yarışının koronavirüs sebebiyle bu yıl yapılmayacağı açıklanmıştı ve yarış 23 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Son on yılda yarıştaki en düşük taraftar sayısı 225 bindi ve 2016 yılındaki 100. yarışta bu rakam 300 bini buldu.

Ancak bugün yapılan açıklamaya göre 2020 Indianapolis 500 yarışına normalin yarısı kadar seyirci alınacak.

IMS başkanı J. Douglas Boles “Indy 500'i 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirmeye kararlıyız ve taraftarları dünyanın en büyük yarış pistine davet edeceğiz."

“Katılımı pistin kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'siyle sınırlayacağız ve ayrıca dikkatli bir şekilde ele alınan bir dizi sağlık ve güvenlik önlemleri de hazırlıyoruz."

“Önümüzdeki haftalarda kapsamlı planımızın bazı ayrıntılarını açıklayacağız.” dedi.

IMS, yarış biletlerini kullanma niyetlerini öğrenmek için mevcut bilet sahipleri ile iletişim kuracak.

Yüksek riskli gruplardaki bireyler, bu yıl evde kalmaya ve 2021'deki yarışta geri dönmeyi düşünmeye teşvik edilecek.

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Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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