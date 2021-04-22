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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Indy 500'e %40 kapasitede seyirci alınacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Seyircisiz geçen 2020 yarışının ardından 2021 Indianapolis 500'e %40 kapasitede seyirci alınmasına karar verildi.

Indy 500'e %40 kapasitede seyirci alınacak

Sadece Amerikalı fanların değil, tüm dünyanın merakla beklediği yarışlardan biri olan Indianapolis 500'ün organizatörleri, geçen yılın aksine bu yılki yarışın seyircili yapılacağını açıkladılar.

Bu yıl tribünlerde seyirciler yer alsa da, her şey her zamanki normalliğinde olmayacak. Karar kapsamında piste %40 kapasitede seyirci alınacak ve maksimum 135 bin seyirci olabilecek.

Tabii ki gerekli tüm güvenlik standartlarına uyulacak, yarışa gelenlerin maske takması ve sosyal mesafeyi korumaları gerekecek. Ayrıca piste girişte herkesin ateşi ölçülecek.

Her halükarda yarış, pandeminin başından bu yana bu kadar çok seyircinin yer aldığı ana  etkinliklerden bir tanesi olacak.

Indianapolis Motor Yarış Pisti'nin Yöneticisi J. Douglas Boles "Taraftarlar bizim için her şey demek ve onları bu yıl Indy 500'de görmek istiyoruz."

"Şehir ve Indiana Eyaleti, sınırlı sayıda taraftara başarılı şekilde ev sahipliği yapabilmemiz için  gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alabilmek adına bizimle birlikte çok fazla çalışma yaptılar."

"Piste gelen herkesin sağlığı ve güvenliği son derece önemli." dedi.

Yarış organizatörleri, yarışı gerçekleştirebilmek için pek çok önem de aldı ve bu kapsamda Indy 500'e eşli eden tüm konserler iptal edildi. 

Geçen yıl Fernando Alonso'nun da katıldığı Indy 500'ü Takuma Sato kazanmıştı. Bu yılki yarışta Juan Pablo Montoya da mücadele edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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