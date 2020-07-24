Indy 500, %25 seyirci kapasitesiyle gerçekleştirilecek

Bilet satışlarına 24 Temmuz'dan sonra izin verilmeyecek ve katılabilecek insan sayısı kısıtlanacak.

IMS, yarışın seyircili düzenlenebilmesi için protokoller üzerine detaylı bir plan hazırladı ve bu planları bugün açıklayacak.

Penske Entertainment Corp. Başkanı & CEO'su Mark Miles, "Haziran ayında yarışın olacağını ve %50'den fazla taraftarın olmayacağını söylemiştik. Ayrıca bu sene bazı şeyleri farklı yapacağımızı belirtmiştik."

"Daha önceden bilet alan insanlara kredi sunacağız, 65 yaş üzerindeki insanların evlerde kalmalarını isteyeceğiz, yarışa katılan insanların katılımını kısıtlayacağız, satılan bilet sayısını azaltacağız ve bu sene evde kalan taraftarlarımızın kıdeminin ve 2021'de bilet yenileme haklarının etkilenmeyeceğini garanti edeceğiz. Kapasitenin yaklaşık %25'i kadar katılım olmasını planlıyoruz."

"Ulusal, yerel ve eyalet sağlık uzmanlarıyla işbirliği ile agresif bir plan hazırladık ve bu şekilde taraftarlarımızı karşılayacağız." dedi.

Daha az taraftar ile birçok güvenlik önlemi alınacak. Taraftarlar birbirlerinden uzak oturtulacak, maske kullanımı zorunlu tutulacak, katılan herkesin ateşi ölçülecek ve el antiseptiği dağıtılacak. Bunların dışında insanların toplanmasına neden olacak sıralar olmaması sağlanacak.

IMS, bilet taleplerini mevcut kıdemli müşterilerinden alacak ve Ağustos ayının ilk haftasından itibaren biletleri dağıtıma başlayacak.