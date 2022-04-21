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IndyCar / Indy 500 Nisan testi Test raporu

Indy 500 testleri, 1. gün: Aynı yerde gerçekleşen üç kaza sonrası gün erken bitti

Indy 500 testinin ilk günü, pit yolunun çıkışında gerçekleşen üç olayın ardından 45 dakika sonlandırıldı.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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Sabah saatlerinde Alexander Rossi, 22 veteranın yanı sıra IndyCar oryantasyon sürecini tamamlamış iki çaylak sürücünün -Romain Grosjean ve Jimmie Johnson- yer aldığı seansa, kurulum turu esnasında zararsız bir spin attı.

Öğleden sonra düzenlenen sekiz araçlık 'çaylaklar ve geri dönenler' seansı sorunsuz geçti. Ancak, dört kez Indy 500 galibi Helio Castroneves, 1. ve 2. virajlar arasındaki kısa bölümün iç kısmındaki ısınma çizgisinde hızlanırken spin attı. Castroneves, ​​2. virajda ısınma çizgisini pist yüzeyinden ayıran çimlerin üzerinden, pistin karşısındaki duvara çarparak arabasının sağ tarafına ağır hasar verdi.

Edinilen bilgiler, Castroneves'in geçtiğimiz sene Indy 500'ü kazandığı aracı kullandığını ve Brezilyalı sürücünün yarın yedek bir araçla pistte yer almayacağı yönünde.

Castroneves'in kazasından 20 dakika sonra, 2018 Indy 500 galibi Will Power, pit çizgisinin solunda spin attı. Power, pit çıkışını pistten ayıran çizgiyi kısmen geçmişti, dolayısıyla aracın arkası yarış çizgisi üstüne çıktı. Pistte tam gaz tur atmakta olan Colton Herta, Power'a çarpmamak için çizgisini bozmak zorunda kaldı. Bu hareketi sonrası aracın kontrolünü kaybeden Herta da spin attı.

Kısa süre önce kapatılan pit çıkışını uzun uzun incelemelerinin ardından IndyCar yetkilileri, günü erkenden sonlandırma kararı aldılar.

Böylece dört kez Indy500 pole pozisyonu sahibi ve 2008 Indy500 galibi Scott Dixon, saatte 227.187 mil ortalama sürat ile günü ilk sırada tamamlamayı başardı. İkinci sırada Conor Daly yer aldı. 

"Çaylaklar ve geri dönenler" seansını lider tamamlamayı başaran çaylak Callum Ilott üçüncü sırada yer aldı. Eski Formula 2 pilotunun tatmin edici bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz.

Santino Ferrucci, tıpkı sabah seansında olduğu gibi etkileyiciydi. Yeni takımıyla ilk kez piste çıkan Ferrucci, günü Castroneves ve Herta'nın temaslarınden etkilenmiş Marcus Ericsson'un önünde dördüncü sırada yer aldı.

NASCAR efsanesi Jimmie Johnson sabah seansında çok güçlüydü, dolayısıyla günü 25. sırada tamamlaması şu an için onun potansiyelini temsil etmiyor.

P

No

İsim

En hızlı zaman

En hızlı turu

Tur sayısı

Azami hız

Motor

Takım

1

9

Scott Dixon

39.6150

9

11

227.187

Honda

Chip Ganassi Racing

2

20

Conor Daly

39.6502

24

26

226.985

Chevy

Ed Carpenter Racing

3

77

Callum Ilott

39.7688

10

11

226.308

Chevy

Juncos Hollinger Racing

4

23

Santino Ferrucci

39.7910

16

21

226.182

Chevy

Dreyer & Reinbold

5

8

Marcus Ericsson

39.9394

9

16

225.341

Honda

Chip Ganassi Racing

6

27

Alexander Rossi

39.9624

25

27

225.212

Honda

Andretti Autosport

7

06

Helio Castroneves

39.9723

5

10

225.156

Honda

Meyer Shank Racing

8

11

JR Hildebrand

39.9813

8

9

225.105

Chevy

AJ Foyt Enterprises

9

26

Colton Herta

40.0531

33

35

224.702

Honda

Andretti Autosport

10

51

Takuma Sato

40.0664

11

12

224.627

Honda

Dale Coyne Racing w/RWR

11

10

Alex Palou

40.0947

14

17

224.469

Honda

Chip Ganassi Racing

12

29

Devlin DeFrancesco

40.1411

4

5

224.209

Honda

Andretti Steinbrenner Autosport

13

21

Rinus VeeKay

40.1418

4

11

224.205

Chevy

Ed Carpenter Racing

14

60

Simon Pagenaud

40.2563

22

24

223.567

Honda

Meyer Shank Racing

15

28

Romain Grosjean

40.3130

30

34

223.253

Honda

Andretti Autosport

16

5

Pato O'Ward

40.3213

4

23

223.207

Chevy

Arrow McLaren SP

17

3

Scott McLaughlin

40.4964

8

15

222.242

Chevy

Team Penske

18

7

Felix Rosenqvist

40.5600

5

12

221.893

Chevy

Arrow McLaren SP

19

12

Will Power

40.5782

8

12

221.794

Chevy

Team Penske

20

33

Ed Carpenter

40.6656

11

16

221.317

Chevy

Ed Carpenter Racing

21

45

Jack Harvey

40.7314

15

21

220.960

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

22

1

Tony Kanaan

40.8475

7

8

220.332

Honda

Chip Ganassi Racing

23

15

Graham Rahal

40.9498

4

26

219.781

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

24

2

Josef Newgarden

41.1004

4

10

218.976

Chevy

Team Penske

25

48

Jimmie Johnson

41.1363

9

21

218.785

Honda

Chip Ganassi Racing

26

6

Juan Pablo Montoya

No Time

--

1

---

Chevy

Arrow McLaren SP

27

14

Kyle Kirkwood

No Time

--

---

---

Chevy

AJ Foyt Enterprises

28

30

Christian Lundgaard

No Time

--

---

---

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

29

18

David Malukas

No Time

--

---

---

Honda

Dale Coyne Racing with HMD

30

98

Marco Andretti

No Time

--

---

---

Honda

Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb

31

4

Dalton Kellett

No Time

--

---

---

Chevy

AJ Foyt Enterprises

 

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