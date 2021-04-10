Indy 500 testi: Newgarden lider, Montoya üçüncü
Takım Penske-Chevrolet’den Josef Newgarden, Indy 500 testinin ikinci gününde Takuma Sato, Juan Pablo Montoya ve Scott Dixon’ın önünde ilk sırada yer aldı.
Rahal Letterman Lanigan-Honda'dan Graham Rahal ve Will Power (Penske-Chevy), ikonik 2,5 millik Indianapolis Motor Yarış Pisti'nde, 225mph ve 40 saniye barajının altında inen ilk sürücüler oldular, ancak günün sonunda en iyi zamanı iki kez IndyCar şampiyonu Newgarden yakladı.
226.819mph hıza ulaşan Newgarden'ın en iyi süresine yaklaşan ilk isim RLL Honda ile son Indy 500'ü kazanan Takuma Sato oldu. Japon sürücü 226.396 mph'lik bir hız yakaladı.
Bu yıl Arrow McLaren SP-Chevy İLE Indy 500'e dönen Juan Pablo Montoya da ilk üçü tamamladı. Kolombiyalı sürücü, yine de aracından memnun olmadığını dile getirdi.
Dördüncü sırada 2008 yılında zafere ulaşan Chip Ganassi Racing Honda sürücüsü ve altı kez IndyCar şampiyonu Scott Dixon yer aldı.
Rahal, bu dört ismin hemen ardında beşinci sırada yer alırken, Conor Daly altıncı, Will Power yedinci, Jack Harvey sekizinci, Pato O'Ward dokuzuncu ve Helio Castroneves onuncu oldu.
En hızlı derecelerinde hava koridorundan faydalanamayan Alex Rossi ve Ryan Hunter Reay gerilerde kaldı.
Penske'nin çaylak sürücüsü Scott McLaughlin 18. oldu. McLaughlin, gün boyunca 195 tur attı ve en çok tur atan sürücü oldu.
Test sonuçları:
|
P
|
No
|
Name
|
FTime
|
Diff
|
Gap
|
FL
|
Laps
|
FSpeed
|
Engine
|
Team
|
1
|
2
|
Josef Newgarden
|
39.6792
|
0.000
|
0.000
|
60
|
121
|
226.819
|
Chevy
|
Team Penske
|
2
|
30
|
Takuma Sato
|
39.7534
|
0.0742
|
0.0742
|
47
|
60
|
226.396
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
3
|
86
|
Juan Pablo Montoya
|
39.8013
|
0.1221
|
0.0479
|
43
|
68
|
226.123
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
4
|
9
|
Scott Dixon
|
39.8395
|
0.1603
|
0.0382
|
65
|
126
|
225.906
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
5
|
15
|
Graham Rahal
|
39.8859
|
0.2067
|
0.0464
|
40
|
157
|
225.644
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
6
|
47
|
Conor Daly
|
39.8868
|
0.2076
|
0.0009
|
119
|
137
|
225.639
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
7
|
12
|
Will Power
|
39.9112
|
0.2320
|
0.0244
|
51
|
162
|
225.501
|
Chevy
|
Team Penske
|
8
|
60
|
Jack Harvey
|
39.9527
|
0.2735
|
0.0415
|
139
|
140
|
225.266
|
Honda
|
Meyer Shank Racing
|
9
|
5
|
Pato O'Ward
|
39.9790
|
0.2998
|
0.0263
|
108
|
156
|
225.118
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
10
|
06
|
Helio Castroneves
|
39.9868
|
0.3076
|
0.0078
|
105
|
128
|
225.074
|
Honda
|
Meyer Shank Racing
|
11
|
22
|
Simon Pagenaud
|
39.9999
|
0.3207
|
0.0131
|
104
|
184
|
225.001
|
Chevy
|
Team Penske
|
12
|
28
|
Ryan Hunter-Reay
|
40.0091
|
0.3299
|
0.0092
|
119
|
134
|
224.949
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
13
|
26
|
Colton Herta
|
40.1422
|
0.4630
|
0.1331
|
42
|
164
|
224.203
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
14
|
20
|
Ed Carpenter
|
40.1524
|
0.4732
|
0.0102
|
144
|
146
|
224.146
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
15
|
10
|
Alex Palou
|
40.1545
|
0.4753
|
0.0021
|
20
|
112
|
224.134
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
16
|
7
|
Felix Rosenqvist
|
40.1835
|
0.5043
|
0.0290
|
112
|
126
|
223.973
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
17
|
18
|
Ed Jones
|
40.1956
|
0.5164
|
0.0121
|
15
|
104
|
223.905
|
Honda
|
Dale Coyne Racing
|
18
|
3
|
Scott McLaughlin
|
40.2131
|
0.5339
|
0.0175
|
151
|
195
|
223.808
|
Chevy
|
Team Penske
|
19
|
27
|
Alexander Rossi
|
40.2440
|
0.5648
|
0.0309
|
117
|
136
|
223.636
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
20
|
45
|
Santino Ferrucci
|
40.2650
|
0.5858
|
0.0210
|
85
|
137
|
223.519
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
21
|
16
|
Simona De Silvestro
|
40.2760
|
0.5968
|
0.0110
|
50
|
92
|
223.458
|
Chevy
|
Paretta Autosport
|
22
|
29
|
James Hinchcliffe
|
40.2760
|
0.5968
|
0.0000
|
87
|
127
|
223.458
|
Honda
|
Andretti Steinbrenner Autosport
|
23
|
48
|
Tony Kanaan
|
40.3404
|
0.6612
|
0.0644
|
38
|
99
|
223.101
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
24
|
24
|
Sage Karam
|
40.3415
|
0.6623
|
0.0011
|
71
|
81
|
223.095
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
25
|
98
|
Marco Andretti
|
40.3923
|
0.7131
|
0.0508
|
113
|
138
|
222.815
|
Honda
|
Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian
|
26
|
14
|
Sebastien Bourdais
|
40.4263
|
0.7471
|
0.0340
|
119
|
125
|
222.627
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
27
|
59
|
Max Chilton
|
40.4935
|
0.8143
|
0.0672
|
3
|
114
|
222.258
|
Chevy
|
Carlin
|
28
|
8
|
Marcus Ericsson
|
40.5159
|
0.8367
|
0.0224
|
147
|
188
|
222.135
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
29
|
51
|
Pietro Fittipaldi
|
40.5509
|
0.8717
|
0.0350
|
135
|
144
|
221.943
|
Honda
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
|
30
|
4
|
Dalton Kellett
|
40.8727
|
1.1935
|
0.3218
|
63
|
97
|
220.196
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
31
|
52
|
Cody Ware
|
41.2017
|
1.5225
|
0.3290
|
25
|
58
|
218.438
|
Honda
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|Indy Nisan testi
|Editör
|David Malsher