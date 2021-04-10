Indy 500 testi: Newgarden lider, Montoya üçüncü

Rahal Letterman Lanigan-Honda'dan Graham Rahal ve Will Power (Penske-Chevy), ikonik 2,5 millik Indianapolis Motor Yarış Pisti'nde, 225mph ve 40 saniye barajının altında inen ilk sürücüler oldular, ancak günün sonunda en iyi zamanı iki kez IndyCar şampiyonu Newgarden yakladı.

226.819mph hıza ulaşan Newgarden'ın en iyi süresine yaklaşan ilk isim RLL Honda ile son Indy 500'ü kazanan Takuma Sato oldu. Japon sürücü 226.396 mph'lik bir hız yakaladı.

Bu yıl Arrow McLaren SP-Chevy İLE Indy 500'e dönen Juan Pablo Montoya da ilk üçü tamamladı. Kolombiyalı sürücü, yine de aracından memnun olmadığını dile getirdi.

Dördüncü sırada 2008 yılında zafere ulaşan Chip Ganassi Racing Honda sürücüsü ve altı kez IndyCar şampiyonu Scott Dixon yer aldı.

Rahal, bu dört ismin hemen ardında beşinci sırada yer alırken, Conor Daly altıncı, Will Power yedinci, Jack Harvey sekizinci, Pato O'Ward dokuzuncu ve Helio Castroneves onuncu oldu.

En hızlı derecelerinde hava koridorundan faydalanamayan Alex Rossi ve Ryan Hunter Reay gerilerde kaldı.

Penske'nin çaylak sürücüsü Scott McLaughlin 18. oldu. McLaughlin, gün boyunca 195 tur attı ve en çok tur atan sürücü oldu.

Test sonuçları:

P No Name FTime Diff Gap FL Laps FSpeed Engine Team 1 2 Josef Newgarden 39.6792 0.000 0.000 60 121 226.819 Chevy Team Penske 2 30 Takuma Sato 39.7534 0.0742 0.0742 47 60 226.396 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 3 86 Juan Pablo Montoya 39.8013 0.1221 0.0479 43 68 226.123 Chevy Arrow McLaren SP 4 9 Scott Dixon 39.8395 0.1603 0.0382 65 126 225.906 Honda Chip Ganassi Racing 5 15 Graham Rahal 39.8859 0.2067 0.0464 40 157 225.644 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 6 47 Conor Daly 39.8868 0.2076 0.0009 119 137 225.639 Chevy Ed Carpenter Racing 7 12 Will Power 39.9112 0.2320 0.0244 51 162 225.501 Chevy Team Penske 8 60 Jack Harvey 39.9527 0.2735 0.0415 139 140 225.266 Honda Meyer Shank Racing 9 5 Pato O'Ward 39.9790 0.2998 0.0263 108 156 225.118 Chevy Arrow McLaren SP 10 06 Helio Castroneves 39.9868 0.3076 0.0078 105 128 225.074 Honda Meyer Shank Racing 11 22 Simon Pagenaud 39.9999 0.3207 0.0131 104 184 225.001 Chevy Team Penske 12 28 Ryan Hunter-Reay 40.0091 0.3299 0.0092 119 134 224.949 Honda Andretti Autosport 13 26 Colton Herta 40.1422 0.4630 0.1331 42 164 224.203 Honda Andretti Autosport 14 20 Ed Carpenter 40.1524 0.4732 0.0102 144 146 224.146 Chevy Ed Carpenter Racing 15 10 Alex Palou 40.1545 0.4753 0.0021 20 112 224.134 Honda Chip Ganassi Racing 16 7 Felix Rosenqvist 40.1835 0.5043 0.0290 112 126 223.973 Chevy Arrow McLaren SP 17 18 Ed Jones 40.1956 0.5164 0.0121 15 104 223.905 Honda Dale Coyne Racing 18 3 Scott McLaughlin 40.2131 0.5339 0.0175 151 195 223.808 Chevy Team Penske 19 27 Alexander Rossi 40.2440 0.5648 0.0309 117 136 223.636 Honda Andretti Autosport 20 45 Santino Ferrucci 40.2650 0.5858 0.0210 85 137 223.519 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 21 16 Simona De Silvestro 40.2760 0.5968 0.0110 50 92 223.458 Chevy Paretta Autosport 22 29 James Hinchcliffe 40.2760 0.5968 0.0000 87 127 223.458 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 23 48 Tony Kanaan 40.3404 0.6612 0.0644 38 99 223.101 Honda Chip Ganassi Racing 24 24 Sage Karam 40.3415 0.6623 0.0011 71 81 223.095 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 25 98 Marco Andretti 40.3923 0.7131 0.0508 113 138 222.815 Honda Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian 26 14 Sebastien Bourdais 40.4263 0.7471 0.0340 119 125 222.627 Chevy AJ Foyt Enterprises 27 59 Max Chilton 40.4935 0.8143 0.0672 3 114 222.258 Chevy Carlin 28 8 Marcus Ericsson 40.5159 0.8367 0.0224 147 188 222.135 Honda Chip Ganassi Racing 29 51 Pietro Fittipaldi 40.5509 0.8717 0.0350 135 144 221.943 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 30 4 Dalton Kellett 40.8727 1.1935 0.3218 63 97 220.196 Chevy AJ Foyt Enterprises 31 52 Cody Ware 41.2017 1.5225 0.3290 25 58 218.438 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing