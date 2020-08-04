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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Indy 500 taraftarsız gerçekleştirilecek

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Indy 500 taraftarsız gerçekleştirilecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ağu 2020 17:27

Tarihte ilk kez Indianapolis 500 kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek, çünkü COVID-19 pandemisinin etkisi Marion County ve Indiana genelinde artıyor.

IndyCar ve Indianapolis Motor Speedway, başlangıçta dünyanın en prestijli yarışlarından bir tanesi olan Indy 500'e pistin kapasitesinin %50'si kadar kişi alınacağını açıklamıştı. Sonrasında bu rakam %25'e düşürüldü.

Ancak bugün yapılan açıklamada 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek etkinliğin halka açık olmayacağı açıklandı.

IMS bildirisinde şunlar yer aldı: “Indianapolis 500'ün 104. ayağının 23 Ağustos'ta taraftarlar olmadan gerçekleşeceğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bu zorlu karar, dikkatli bir değerlendirmeden ve eyalet ve şehir yönetimleriyle yapılan kapsamlı istişarenin ardından alındı."

Bu yılki Indianapolis 500 yarışında Fernando Alonso da yer alacak.

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Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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