Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VIII: Spa
29 Ağu
Yarış:
7 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
FP3:
12 Saat
:
42 Dakika
:
26 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
13 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / Indy 500 / Antrenman raporu

Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu

paylaşım
yorumlar
Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pato O’Ward, Indianapolis 500 öncesi gerçekleştirilen son antrenman turlarında zirvede yer aldı.

Geçen yıl gerçekleştirilen Indy 500 yarışında yarış dışı kalan O'Ward, bugün gerçekleştirilen final antrenman seansında 225.355 ile 225 mph barajını aşan tek isim oldu ve seansı en hızlı isim olarak tamamladı

Bu turla, Chip Ganassi Racing-Honda sürücüsü ve 2008 Indy galibi Scott Dixon'ın 0,7 mil önünde yer aldı.

Eski Indy 500 galipleri Alexander Rossi ve Takuma Sato sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular

Arrow McLaren SP sürücüsü Oliver Askew beşinci sırada yer alırken, Zach Veach altıncı sırada kendisine yer buldu.

İlk onu Josef Newgarden, Marcus Ericsson, Jack Harvey ve Alex Palou tamamladı.

Bu yıl Indy 500'e geri dönen Fernando Alonso 222.680 mph ortalamasıyla 33 sürücü arasında 23. oldu.

Indy 500 final antrenman sonuçları:

Poz.

No

Sürücü

E.H.T.

Tur

Hız

Motor

Takım

1

5

Pato O'Ward

11

84

225.355

Chevy

Arrow McLaren SP

2

9

Scott Dixon

37

59

224.646

Honda

Chip Ganassi Racing

3

27

Alexander Rossi

7

58

224.599

Honda

Andretti Autosport

4

30

Takuma Sato

39

85

224.580

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

5

7

Oliver Askew

50

82

224.128

Chevy

Arrow McLaren SP

6

26

Zach Veach

3

73

223.957

Honda

Andretti Autosport

7

1

Josef Newgarden

7

68

223.764

Chevy

Team Penske

8

8

Marcus Ericsson

9

105

223.700

Honda

Chip Ganassi Racing

9

60

Jack Harvey

58

72

223.641

Honda

Meyer Shank Racing

10

55

Alex Palou

44

91

223.570

Honda

Dale Coyne Racing with Team Goh

11

4

Charlie Kimball

38

79

223.491

Chevy

AJ Foyt Enterprises

12

29

James Hinchcliffe

8

103

223.461

Honda

Andretti Autosport

13

88

Colton Herta

16

88

223.433

Honda

Andretti Harding Steinbrenner Autosport

14

22

Simon Pagenaud

72

89

223.419

Chevy

Team Penske

15

20

Ed Carpenter

29

65

223.410

Chevy

Ed Carpenter Racing

16

21

Rinus VeeKay

58

92

223.385

Chevy

Ed Carpenter Racing

17

3

Helio Castroneves

8

93

223.093

Chevy

Team Penske

18

47

Conor Daly

8

78

223.010

Chevy

Ed Carpenter Racing

19

14

Tony Kanaan

28

51

222.999

Chevy

AJ Foyt Enterprises

20

41

Dalton Kellett

14

73

222.951

Chevy

AJ Foyt Enterprises

21

18

Santino Ferrucci

74

95

222.806

Honda

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

22

28

Ryan Hunter-Reay

24

81

222.731

Honda

Andretti Autosport

23

66

Fernando Alonso

41

72

222.680

Chevy

Arrow McLaren SP

24

12

Will Power

73

81

222.578

Chevy

Team Penske

25

15

Graham Rahal

3

71

222.158

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

26

45

Spencer Pigot

16

48

221.789

Honda

RLL with Citrone/Buhl Autosport

27

10

Felix Rosenqvist

23

71

221.675

Honda

Chip Ganassi Racing

28

98

Marco Andretti

6

70

221.314

Honda

Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian

29

51

James Davison

53

64

220.889

Honda

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi

30

59

Max Chilton

55

80

220.666

Chevy

Carlin

31

67

JR Hildebrand

28

44

219.727

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

32

24

Sage Karam

5

38

219.396

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

33

81

Ben Hanley

10

104

217.984

Chevy

DragonSpeed USA

 

Penske yönetimi, Alonso'nun Indy 500'e dönmesinden mutlu

Önceki haber

Penske yönetimi, Alonso'nun Indy 500'e dönmesinden mutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Williams, Dorilton Capital'e satıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Williams, Dorilton Capital'e satıldı!

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi

Marko: "Kvyat beklediğimiz sonuçları alamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Kvyat beklediğimiz sonuçları alamıyor"

Resmi: F1 motor modları yasağı, İtalya GP'sine kadar ertelendi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: F1 motor modları yasağı, İtalya GP'sine kadar ertelendi

Mercedes ve Honda'nın talebi üzerine motor modu yasağı İtalya'ya ertelendi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes ve Honda'nın talebi üzerine motor modu yasağı İtalya'ya ertelendi

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!

Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu
IndyCar IndyCar / Antrenman raporu

Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu

Seidl: “Mercedes, motor modu yasağından sonra da en iyi motor olacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: “Mercedes, motor modu yasağından sonra da en iyi motor olacak”

Son Haberler

Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu
Indy IndyCar / Antrenman raporu

Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu

Penske yönetimi, Alonso'nun Indy 500'e dönmesinden mutlu
Indy IndyCar / Son dakika

Penske yönetimi, Alonso'nun Indy 500'e dönmesinden mutlu

Alonso: "Indy 500'ü kazanmam zor olacak"
Indy IndyCar / Son dakika

Alonso: "Indy 500'ü kazanmam zor olacak"

Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı
Indy IndyCar / Sıralama turları raporu

Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Williams, Dorilton Capital'e satıldı!

2
Formula 1

Marko: "Kvyat beklediğimiz sonuçları alamıyor"

3
Formula 1

Ferrari, araç kopyalama konusunda "açıklık ve netlik" istiyor

3s
4
Formula 1

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi

2s
5
Formula 1

Mercedes ve Honda'nın talebi üzerine motor modu yasağı İtalya'ya ertelendi

Son Haberler

Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu
Indy

Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu

Penske yönetimi, Alonso'nun Indy 500'e dönmesinden mutlu
Indy

Penske yönetimi, Alonso'nun Indy 500'e dönmesinden mutlu

Alonso: "Indy 500'ü kazanmam zor olacak"
Indy

Alonso: "Indy 500'ü kazanmam zor olacak"

Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı
Indy

Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı

Indy 500 sıralamalar: Andretti Honda'lar lider, Alonso 26. sıradan başlayacak!
Indy

Indy 500 sıralamalar: Andretti Honda'lar lider, Alonso 26. sıradan başlayacak!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.