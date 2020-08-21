Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu

Geçen yıl gerçekleştirilen Indy 500 yarışında yarış dışı kalan O'Ward, bugün gerçekleştirilen final antrenman seansında 225.355 ile 225 mph barajını aşan tek isim oldu ve seansı en hızlı isim olarak tamamladı

Bu turla, Chip Ganassi Racing-Honda sürücüsü ve 2008 Indy galibi Scott Dixon'ın 0,7 mil önünde yer aldı.

Eski Indy 500 galipleri Alexander Rossi ve Takuma Sato sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular

Arrow McLaren SP sürücüsü Oliver Askew beşinci sırada yer alırken, Zach Veach altıncı sırada kendisine yer buldu.

İlk onu Josef Newgarden, Marcus Ericsson, Jack Harvey ve Alex Palou tamamladı.

Bu yıl Indy 500'e geri dönen Fernando Alonso 222.680 mph ortalamasıyla 33 sürücü arasında 23. oldu.

Indy 500 final antrenman sonuçları: