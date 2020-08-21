Indy 500: Son antrenman seansının lideri O'Ward, Alonso 23. oldu
Pato O’Ward, Indianapolis 500 öncesi gerçekleştirilen son antrenman turlarında zirvede yer aldı.
Geçen yıl gerçekleştirilen Indy 500 yarışında yarış dışı kalan O'Ward, bugün gerçekleştirilen final antrenman seansında 225.355 ile 225 mph barajını aşan tek isim oldu ve seansı en hızlı isim olarak tamamladı
Bu turla, Chip Ganassi Racing-Honda sürücüsü ve 2008 Indy galibi Scott Dixon'ın 0,7 mil önünde yer aldı.
Eski Indy 500 galipleri Alexander Rossi ve Takuma Sato sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular
Arrow McLaren SP sürücüsü Oliver Askew beşinci sırada yer alırken, Zach Veach altıncı sırada kendisine yer buldu.
İlk onu Josef Newgarden, Marcus Ericsson, Jack Harvey ve Alex Palou tamamladı.
Bu yıl Indy 500'e geri dönen Fernando Alonso 222.680 mph ortalamasıyla 33 sürücü arasında 23. oldu.
Indy 500 final antrenman sonuçları:
|
Poz.
|
No
|
Sürücü
|
E.H.T.
|
Tur
|
Hız
|
Motor
|
Takım
|
1
|
5
|
Pato O'Ward
|
11
|
84
|
225.355
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
2
|
9
|
Scott Dixon
|
37
|
59
|
224.646
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
3
|
27
|
Alexander Rossi
|
7
|
58
|
224.599
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
4
|
30
|
Takuma Sato
|
39
|
85
|
224.580
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
5
|
7
|
Oliver Askew
|
50
|
82
|
224.128
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
6
|
26
|
Zach Veach
|
3
|
73
|
223.957
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
7
|
1
|
Josef Newgarden
|
7
|
68
|
223.764
|
Chevy
|
Team Penske
|
8
|
8
|
Marcus Ericsson
|
9
|
105
|
223.700
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
9
|
60
|
Jack Harvey
|
58
|
72
|
223.641
|
Honda
|
Meyer Shank Racing
|
10
|
55
|
Alex Palou
|
44
|
91
|
223.570
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Team Goh
|
11
|
4
|
Charlie Kimball
|
38
|
79
|
223.491
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
12
|
29
|
James Hinchcliffe
|
8
|
103
|
223.461
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
13
|
88
|
Colton Herta
|
16
|
88
|
223.433
|
Honda
|
Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|
14
|
22
|
Simon Pagenaud
|
72
|
89
|
223.419
|
Chevy
|
Team Penske
|
15
|
20
|
Ed Carpenter
|
29
|
65
|
223.410
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
16
|
21
|
Rinus VeeKay
|
58
|
92
|
223.385
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
17
|
3
|
Helio Castroneves
|
8
|
93
|
223.093
|
Chevy
|
Team Penske
|
18
|
47
|
Conor Daly
|
8
|
78
|
223.010
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
19
|
14
|
Tony Kanaan
|
28
|
51
|
222.999
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
20
|
41
|
Dalton Kellett
|
14
|
73
|
222.951
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
21
|
18
|
Santino Ferrucci
|
74
|
95
|
222.806
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|
22
|
28
|
Ryan Hunter-Reay
|
24
|
81
|
222.731
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
23
|
66
|
Fernando Alonso
|
41
|
72
|
222.680
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
24
|
12
|
Will Power
|
73
|
81
|
222.578
|
Chevy
|
Team Penske
|
25
|
15
|
Graham Rahal
|
3
|
71
|
222.158
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
26
|
45
|
Spencer Pigot
|
16
|
48
|
221.789
|
Honda
|
RLL with Citrone/Buhl Autosport
|
27
|
10
|
Felix Rosenqvist
|
23
|
71
|
221.675
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
28
|
98
|
Marco Andretti
|
6
|
70
|
221.314
|
Honda
|
Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian
|
29
|
51
|
James Davison
|
53
|
64
|
220.889
|
Honda
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi
|
30
|
59
|
Max Chilton
|
55
|
80
|
220.666
|
Chevy
|
Carlin
|
31
|
67
|
JR Hildebrand
|
28
|
44
|
219.727
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
32
|
24
|
Sage Karam
|
5
|
38
|
219.396
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
33
|
81
|
Ben Hanley
|
10
|
104
|
217.984
|
Chevy
|
DragonSpeed USA
Bu Haber Hakkında
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|Indy 500
|Editör
|David Malsher