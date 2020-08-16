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IndyCar / Indy 500 / Sıralama turları raporu

Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı

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Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı
Ekleyen:
, U.S. editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
16 Ağu 2020 18:31

104. Indianapolis 500 yarışının Fast Nine sıralama turlarından sonra pole pozisyonunu alan isim, Scott Dixon'ı 0.27 km hızla geçen Marco Andretti oldu ve büyükbabası Mario Andretti'nin 1987'deki sonucundan sonra pole pozisyonunu alan ilk Andretti olmayı başardı.

Takuma Sato'nun istikrarlı sürüşü, Japon pilotun ikinci turunda ilk turuna göre daha hızlı olmasına yardımcı oldu ve tüm turları 370 km hız aralığında kaldı. Takım arkadaşı Graham Rahal ise attığı son turda ilk virajda gaz kesmek zorunda kaldı ve momentum kaybetti.

Dale Coyne Racing-Honda sürücüsü çaylak pilot Alex Palou ise ana düzlükte iki kez 386 km hızın üzerine çıktı ve ilk turda elde ettiği 371 km'lik hız, kendisini seansın en hızlısı yapmıştı, ancak ağırlık krikosunun üçüncü turda çalışmamasına inanması ile beraber son iki turda tempoyu kaybetti.

Seanstaki tek Chevrolet olan bir diğer çaylak Rinus VeeKay'in Sato'yu geçmesi bekleniyordu, ancak son turunda 370 km'nin altına biraz düşünce bu fırsatı kaybetti.

Scott Dixon ise Chip Ganassi Racing-Honda'sı ile iki kez 371 km hıza ulaşmayı başardı ve 371.840 km hız ortalaması ile liderliğe yükseldi.

James Hinchcliffe'in Andretti Autosport-Honda adına attığı turlar hayal kırıklığı niteliğinde oldu, ancak takım arkadaşı Alexander Rossi ise dördüncü turda pistin her iki yanında birden gaz kesmek zorunda kalarak daha kötü bir performans ortaya koydu, böylece Dixon'ın ilk çizgi startı kesinleşmiş oldu.

Ryan Hunter-Reay'in ilk turu, Dixon'dan sadece 0.8 km daha yavaştı ve her ne kadar kalan üç turu mükemmel bir istikrara sahip olmuş olsa da, ikinciliği almak için yeterli olmadı.

Marco Andretti seansın en hızlı turunda 373.087 km hıza ulaşarak en hızlı turu ortaya koydu ve Dixon gibi, ikinci turunda da 373 km hıza ulaştı. Andretti'nin ikinci ve üçüncü turunun Dixon'dan biraz daha yavaş olmasına rağmen attığı dördüncü turla Dixon'ın önüne geçmeyi başardı ve 0.017 saniye farkla Dixon'dan pole pozisyonunu çaldı.

P Sürücü Takım Motor 1. Tur 2. Tur 3. Tur 4. Tur Averaj
1. Marco Andretti Andretti Autosport Honda 231.826 231.146 230.771 230.532 231.068
2. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 231.768 231.163 230.941 230.337 231.051
3. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 230.805 230.916 230.659 230.520 230.725
4. Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 231.560 230.937 230.449 229.879 230.704
5. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 231.267 230.637 230.351 230.340 230.648
6. James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 230.395 230.050 229.527 229.509 229.870
7. Alex Palou Dale Coyne Racing w/ Team Goh Honda 231.901 230.364 228.083 228.398 229.676
8. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 230.389 230.126 229.746 227.284 229.380
9. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 230.708 229.911 228.593 227.748 229.234

*Tablodaki hızlar mil/saat cinsindedir.

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Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher Lopez

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