Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı

Takuma Sato'nun istikrarlı sürüşü, Japon pilotun ikinci turunda ilk turuna göre daha hızlı olmasına yardımcı oldu ve tüm turları 370 km hız aralığında kaldı. Takım arkadaşı Graham Rahal ise attığı son turda ilk virajda gaz kesmek zorunda kaldı ve momentum kaybetti.

Dale Coyne Racing-Honda sürücüsü çaylak pilot Alex Palou ise ana düzlükte iki kez 386 km hızın üzerine çıktı ve ilk turda elde ettiği 371 km'lik hız, kendisini seansın en hızlısı yapmıştı, ancak ağırlık krikosunun üçüncü turda çalışmamasına inanması ile beraber son iki turda tempoyu kaybetti.

Seanstaki tek Chevrolet olan bir diğer çaylak Rinus VeeKay'in Sato'yu geçmesi bekleniyordu, ancak son turunda 370 km'nin altına biraz düşünce bu fırsatı kaybetti.

Scott Dixon ise Chip Ganassi Racing-Honda'sı ile iki kez 371 km hıza ulaşmayı başardı ve 371.840 km hız ortalaması ile liderliğe yükseldi.

James Hinchcliffe'in Andretti Autosport-Honda adına attığı turlar hayal kırıklığı niteliğinde oldu, ancak takım arkadaşı Alexander Rossi ise dördüncü turda pistin her iki yanında birden gaz kesmek zorunda kalarak daha kötü bir performans ortaya koydu, böylece Dixon'ın ilk çizgi startı kesinleşmiş oldu.

Ryan Hunter-Reay'in ilk turu, Dixon'dan sadece 0.8 km daha yavaştı ve her ne kadar kalan üç turu mükemmel bir istikrara sahip olmuş olsa da, ikinciliği almak için yeterli olmadı.

Marco Andretti seansın en hızlı turunda 373.087 km hıza ulaşarak en hızlı turu ortaya koydu ve Dixon gibi, ikinci turunda da 373 km hıza ulaştı. Andretti'nin ikinci ve üçüncü turunun Dixon'dan biraz daha yavaş olmasına rağmen attığı dördüncü turla Dixon'ın önüne geçmeyi başardı ve 0.017 saniye farkla Dixon'dan pole pozisyonunu çaldı.