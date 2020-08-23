Indy 500: Sarı bayraklar altında biten yarışı Sato kazandı, Alonso ise 21. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Marco Andretti, yeşil bayrak sallandıktan hemen sonra, ikinci sırada bulunan Scott Dixon'a yerini kaptırdı. Daha sonrasında da Takuma Sato, arka düzlükte Andretti'yi geçti ve pole pozisyonu sahibi pilot, ilk turun sonunda üçüncülüğe kadar geriledi.

Olaylı geçen yarışın ilk sarı bayrağı ise altıncı turda çıktı. Dale Coyne Racing pilotu James Davison'ın sağ ön freninde yaşadığı sorunla beraber frenleri alev aldı. Pitlere dönmeye çalışan Avustralyalı pilot, alevlerin büyümesi ile beraber aracını pit yolunun hemen girişinde durdurdu ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Bu sarı bayraklar sırasında, aralarında Fernando Alonso'nun ve Indy 500'ün son galibi Simon Pagenaud'nun da bulunduğu pek çok isim pitlere geldiler.

Yarış yeniden başladığında Hinchcliffe ve Rossi ikilisi, beşinci sırada bulunan çaylak pilot Rinus VeeKay'i rahat bir şekilde geri bırakmayı başardılar ve öndeki dörtlüye gözlerini diktiler.

26. turda ise eski Sauber sürücüsü olan Chip Ganassi Racing pilotu Marcus Ericsson, ilk virajda kontrolü kaybederek duvara çarptı.

Çıkan sarı bayraklar sonrasında bu sefer liderlerin bulunduğu grup pite gelirken, kalabalık olan pit yolunda yarışı kaybeden isim Ryan Hunter-Reay oldu. Andretti Autosport pilotu, sadece Dixon ve Sato'ya değil, ancak aynı zamanda Andretti, Hinchcliffe ve Rossi'ye de geçildi.

Yeniden başlayan yarışın liderliğini Pagenaud alırken, liderlik savaşında Dixon altıncılık için hamle yaptı, Rossi ise Hildebrand'in önünde yedinciliğe yükseldi. Bu sırada Hunter-Reay, Sato, Andretti, Ferrucci, O’Ward ve Hinchcliffe, 10. sıradan 15. sıraya kadar olan bölümdelerdi.

İkinci pit stop'unu 60. turda yapan Andretti, çok fazla önden kaymadan şikayet etti. Hunter-Reay, Tony Kanaan ve Conor Daly ise bir tur sonra pite geldiler.

Bu pit stop hamlesi ile beraber pek çok pilot, karşı strateji ile pit stoplara geldi. Ancak liderliğin favori isimlerinden olan Alexander Rossi, son anda kendisine iletilen pit stop mesajından kaynaklanan hata ile beraber momentum kaybetti ve yavaşlamak zorunda kaldı.

84. turda, çaylak Dalton Kellett'ın üçüncü virajda duvara çarpmasıyla beraber sarı bayraklar tekrardan çıktı. Pit yolu açıldığında ise lider grup pitlere girdi ve bu grupta sıralama Dixon, Sato, Rossi, O’Ward, Newgarden, Andretti, Ferrucci, Rahal, Herta, Hunter-Reay şeklinde oldu.

Ancak 93. turda, Alex Palou'yu geçmeye çalıştığı sırada virajın içinde kalan Conor Daly kontrolü kaybetti ve kaza yaptı. Bu sırada Arrow McLaren SP sürücüsü Oliver Askew, arkadan kayma yaşayarak pit girişindeki bariyerlere çarptı.

101. turda yeniden başlayan yarışta Rossi, Dixon'ın arkasında ikinciliği yakalamak için Sato'ya atak yaptı ve Japon pilotu geride bırakmayı başardı. Bu grubun hemen arkasında ise Santino Ferrucci, Josef Newgarden'ı geride bırakarak altıncılığa yükseldi.

Benzin tasarrufu yapmak amacıyla Rossi'nin kendisini geçmesine izin veren Dixon, yarış bitimine kadar iki pit stop yapmayı planlıyordu. Ancak aklında aynı plan olan Rossi de aynı şekilde Dixon'a yerini verdi ve ikili, arkadan hızlı gelen O'Ward'ın önünde sürekli olarak yer değiştirdiler.

Bu yer değiştirme devam ettiği sırada Sato, O'Ward'a kaybettiği üçüncülüğü geri almayı başardı. 122. turda ise ilk virajda Palou'nun kaza yapması sonrasında tekrardan sarı bayrak çıktı. Bu sırada, 84. turdaki kaza sonrasında sarı bayrak periyodunda pitlerden güvensiz bir şekilde çıkan Rossi, en arkaya gerileme cezası aldı ve 13 tur geride olan Carpenter'ın önünde, lider ile aynı turda olan araçların en sonunda yer aldı.

Yeniden başlayan yarışta liderlik, pite gelmemiş Rosenqvist'in elindeydi, arkasında ise VeeKay, Karam, Dixon, O’Ward, Sato, Rahal, Newgarden, Ferrucci, Herta, Kanaan, Andretti, Power, Harvey, Hunter-Reay, Pagenaud ve Hinchcliffe grubu vardı.

Bu sırada son sıralara kadar gerileyen Rossi, yükseliş yapmaya çalıştığı sırada ikinci virajda kontrolü kaybetti ve sarı bayrakların yeniden çıkmasına neden oldu.

Yarışın bitimine 31 tur kala, yarışın ilk 15'inde bulunan pilotlar pite geldiler. Pitlerden sonra Dixon, Sato, Newgarden ve Rahal düzeni korunmuş olsa da, 28 tur kala atağını yaparak liderliği ele geçiren Sato'nun yanında Rahal, 173. turda Newgarden'ı geride bıraktı. Penske'nin en öndeki pilotu Newgarden, 174. turda da Ferrucci'ye geçildi.

Sato'yu geri geçmeye hazırlanan Dixon, ilk virajda şansını denedi ancak yaptığı iyi savunmayla beraber Japon pilot yerini korudu. Yarışın bitimine 10 tur kala ise Sato'nun aracı, Dixon'ın Ganassi'si aracından sadece 0.7 saniye öndeydi ve trafiğe yaklaşmıştı.

Yarışın bitimine dört tur kala Tony Kanaan'a tur bindiren ve Dixon ile arasında tampon bölge oluşturan Sato, PLL'deki takım arkadaşı Spencer Pigot'nun dördüncü virajda yaptığı kaza ile çıkan bayraklar sonucunda liderliğini korudu.

Pigot, dördüncü virajda duvara çarptıktan sonra ana düzlükte sürüklendi ve daha sonrasında pit yolu girişindeki bariyerlere çarptı. Araçtan çıkmayı başarsa da Pigot'ya pist üzerinde pek çok müdahale yapıldı.

Kazadan sonra kırmızı bayrakla durdurulmayan yarış, sarı bayrak koşulları altında tamamlandı ve böylece Sato, 111 tur boyunca lider giden Dixon'ın ve Rahal'in önünde finiş çizgisine ulaşarak yarışı kazanmayı başardı. Böylece Sato, ikinci Indy 500 galibiyetini almış oldu.

Formula 1'de 2002-2008 yılları arasında Jordan, BAR ve Super Aguri takımları ile yarışan Sato, 2017'deki Indy 500'ı kazanarak, tarihte bu yarışı kazanan ilk Asyalı sürücü olmuştu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Ferrucci, Newgarden, O'Ward, Hinchcliffe, Herta, Harvey ve Hunter-Reay oldu.

2021'de Renault ile Formula 1'e geri dönüş yapacak olan 2-kez Formula 1 dünya şampiyonu pilot Fernando Alonso ise, Arrow McLaren SP-Chevrolet ile çıktığı yarışı 21. sırada tamamlamayı başardı.