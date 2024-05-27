Indy 500: Newgarden, O'Ward'ı son turda geçerek galibiyeti aldı

Yarışa üçüncü başlayan Newgarden, son turda heyecan verici bir geçiş yapmak zorunda kaldı ve Arrow McLaren'den Pato O'Ward'ı 3. virajda dışarıdan heyecan verici bir geçişle geçerek 0.3417 saniye farkla kazandı. Helio Castroneves'in 2001 ve 2002 yıllarında Team Penske ile bunu başarmasından bu yana arka arkaya kazanan ilk sürücü oldu.

Newgarden yarış sonrası, "Bu yarışı tekrar kazanabileceğimizi biliyordum; tek mesele bunu doğru yapmaktı."

"Bir yarışı kazanmak için bundan daha iyi bir yol olamaz. Pato'nun [O'Ward] da hakkını vermem gerekiyor. İnanılmaz derecede temiz bir sürücü. Bu işi yapmak için iki kişi gerekiyor. Bu sadece iyi bir geçiş değil, aynı zamanda inanılmaz derecede temiz olan biriyle çalışıyorsunuz. Pato yarışı kolaylıkla kazanabilirdi ama şans bize güldü. Tüm takımla gurur duyuyorum. Bizimle ortak olan herkesle, Chevy Takımı'yla. Harika bir gündü." dedi.

Chip Ganassi Racing'den 2008 Indy 500 galibi Scott Dixon, 20. sıradan tırmanmayı başararak yarışı üçüncü bitirdi.

Arrow McLaren'den Alexander Rossi dördüncü olurken, iki kez IndyCar Serisi şampiyonu Alex Palou beşinci sırada yer aldı.

200 turluk yarışta 18 farklı lider yer alırken, pole pozisyonunu alan Scott McLaughlin yarışı altıncı sırada bitirmeden önce 64 tur liderlik yaptı. 49 lider değişikliği Indy 500 tarihinin en çok lider değiştiren dördüncü yarışı oldu.

Start

Tom Blomqvist açılış turunda Pietro Fittipaldi ile birlikte 2022 Indy 500 galibi Marcus Ericsson'u da içine alan çok araçlı bir kazaya sebep oldu.

Blomqvist'in 66 numaralı Meyer Shank Racing Honda'sıyla 25. sıradan başladıktan sonra ilk virajda 32. sıradan başlayan Ericsson'un 28 numaralı Andretti Global Honda'sıyla çarpıştı.

Fittipaldi, olaydan kaçınmaya çalıştı ancak 6 numaralı Arrow McLaren Chevrolet'sinde giderilmesi gereken mekanik bir sorundan sonra gridin arkasından başlamak zorunda kalan Callum Ilott ile temas etti.

Katherine Legge'in 51 numaralı Dale Coyne Racing Honda'sı 23. turda dumanlar çıkararak gününü erken bitirince, iki tur sonra pit stoplar başladı.

Chip Ganassi Racing'in çaylak pilotu Linus Lundqivst'in aralarında çaylak takım arkadaşı Kyffin Simpson'ın da bulunduğu üç aracı geçmeye çalışmasının ardından ilk virajda kaza yapması nedeniyle 28. turda bir kez daha uyarı verildi.

Colton Herta'nın altıncı Indy 500 yarışı, 13. turdaki umut verici atağına rağmen 88. turda ilk virajda kaza yapmasının ardından sona erdi.

Tur 107 ve 114'te yapılan iki uyarı daha, sırasıyla 2014 Indy 500 galibi Ryan Hunter-Reay Marco Andretti'nin yarıştan çekilmelerine neden oldu.

Hunter-Reay'in yarış dışı kalmasına neden olan temasın ardından ceza almaktan kurtulan Dixon'ın 140. turda pit stratejisiyle öne geçmesiyle liderlik mücadelesi başladı.

Power'ın günü yedi tur sonra 2. virajda sert bir kaza ile sona erdi. 12 numaralı Team Penske Chevrolet'si ilk virajda Ed Carpenter Racing'in çaylak sürücüsü Christian Rasmussen'in dışından geçerken aracın arka tarafı duvara çarptı.

Bu durum 155. turda Dixon'ın O'Ward ve Rossi'den ayrıldığı ve Rossi'nin 1. viraja üçüncü sıradan girerek liderliği ele geçirdiği bir yeniden starta neden oldu.

McLaughlin debriyaj sorunlarının ardından sıralamada gerilemesine rağmen 168. turda tekrar altıncılığa yükseldi.

Rossi 170. turda pite girerek liderliği bir süreliğine O'Ward'a devretti ve Dixon onu geçerek birinciliğe yükseldi.

Finiş

Newgarden, her ikisi de Rossi ve O'Ward'ın önünde konumlanırken grubun önüne geçen Dixon'ı yakaladı. Palou 24 tur kala beşinci sıradaydı.

Bitime 20 tur kala henüz pite girmeyen Larson, üç tur sonra pite girmeden önce kısa bir süreliğine liderliğe yükseldi ve henüz pite girmemiş olan Simpson'ı liderliğe taşıdı. Simpson nihayet 14 tur kala pite girdi ve Rossi ile Newgarden arasındaki galibiyet mücadelesini ön plana çıkardı.

Dixon, O'Ward'ın 13 tur kala onu geçip 1. Viraja girerek Newgarden ve Rossi'nin ardından üçüncü olmasıyla mücadele belirtileri gösterdi.

Newgarden 10 tur kala liderliği elinde tutarken, Rossi, O'Ward, Dixon ve Kirkwood ilk beşte yer aldı.

O'Ward yedi tur kala Rossi'yi geçerek ilk viraja ikinci sırada girdi ve beş tur kala Newgarden'ı yakalayıp geçti.

Newgarden dört tur kala O'Ward'ı geçerek liderliği geri aldı. Bu arada Palou, McLaughlin tarafından geçildikten sonra yedinci sıraya düşen Kirkwood'u geçerek beşinci sıraya yükseldi.

O'Ward sonrasında 1. virajda liderliği ele geçirdi. Newgarden daha sonra güçlü bir atak yaptı ve yeniden öne geçmeyi başardı.