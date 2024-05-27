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IndyCar Indianapolis 500
Yarış raporu

Indy 500: Newgarden, O'Ward'ı son turda geçerek galibiyeti aldı

Team Penske'den Josef Newgarden Indianapolis 500'ün 108. yarışında arka arkaya zafere ulaştı.

Joey Barnes
Joey Barnes
Winner Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, team

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Yarışa üçüncü başlayan Newgarden, son turda heyecan verici bir geçiş yapmak zorunda kaldı ve Arrow McLaren'den Pato O'Ward'ı 3. virajda dışarıdan heyecan verici bir geçişle geçerek 0.3417 saniye farkla kazandı. Helio Castroneves'in 2001 ve 2002 yıllarında Team Penske ile bunu başarmasından bu yana arka arkaya kazanan ilk sürücü oldu.

Newgarden yarış sonrası, "Bu yarışı tekrar kazanabileceğimizi biliyordum; tek mesele bunu doğru yapmaktı." 

"Bir yarışı kazanmak için bundan daha iyi bir yol olamaz. Pato'nun [O'Ward] da hakkını vermem gerekiyor. İnanılmaz derecede temiz bir sürücü. Bu işi yapmak için iki kişi gerekiyor. Bu sadece iyi bir geçiş değil, aynı zamanda inanılmaz derecede temiz olan biriyle çalışıyorsunuz. Pato yarışı kolaylıkla kazanabilirdi ama şans bize güldü. Tüm takımla gurur duyuyorum. Bizimle ortak olan herkesle, Chevy Takımı'yla. Harika bir gündü." dedi.

 

Chip Ganassi Racing'den 2008 Indy 500 galibi Scott Dixon, 20. sıradan  tırmanmayı başararak yarışı üçüncü bitirdi.

Arrow McLaren'den Alexander Rossi dördüncü olurken, iki kez IndyCar Serisi şampiyonu Alex Palou beşinci sırada yer aldı.

200 turluk yarışta 18 farklı lider yer alırken, pole pozisyonunu alan Scott McLaughlin yarışı altıncı sırada bitirmeden önce 64 tur liderlik yaptı. 49 lider değişikliği Indy 500 tarihinin en çok lider değiştiren dördüncü yarışı oldu.

Start

Tom Blomqvist açılış turunda Pietro Fittipaldi ile birlikte 2022 Indy 500 galibi Marcus Ericsson'u da içine alan çok araçlı bir kazaya sebep oldu.

Blomqvist'in 66 numaralı Meyer Shank Racing Honda'sıyla 25. sıradan  başladıktan sonra ilk virajda 32. sıradan başlayan Ericsson'un 28 numaralı Andretti Global Honda'sıyla çarpıştı.

Fittipaldi, olaydan kaçınmaya çalıştı ancak 6 numaralı Arrow McLaren Chevrolet'sinde giderilmesi gereken mekanik bir sorundan sonra gridin arkasından başlamak zorunda kalan Callum Ilott ile temas etti.

Katherine Legge'in 51 numaralı Dale Coyne Racing Honda'sı 23. turda dumanlar çıkararak gününü erken bitirince, iki tur sonra pit stoplar başladı.

Chip Ganassi Racing'in çaylak pilotu Linus Lundqivst'in aralarında çaylak takım arkadaşı Kyffin Simpson'ın da bulunduğu üç aracı geçmeye çalışmasının ardından ilk virajda kaza yapması nedeniyle 28. turda bir kez daha uyarı verildi.

Colton Herta'nın altıncı Indy 500 yarışı, 13.  turdaki umut verici atağına rağmen 88. turda ilk virajda kaza yapmasının ardından sona erdi.

Tur 107 ve 114'te yapılan iki uyarı daha, sırasıyla 2014 Indy 500 galibi Ryan Hunter-Reay Marco Andretti'nin yarıştan çekilmelerine neden oldu.

Hunter-Reay'in yarış dışı kalmasına neden olan temasın ardından ceza almaktan kurtulan Dixon'ın 140. turda pit stratejisiyle öne geçmesiyle liderlik mücadelesi başladı.

Power'ın günü yedi tur sonra 2. virajda sert bir kaza ile sona erdi. 12 numaralı Team Penske Chevrolet'si ilk virajda Ed Carpenter Racing'in çaylak sürücüsü Christian Rasmussen'in dışından geçerken aracın arka tarafı duvara çarptı.

Bu durum 155. turda Dixon'ın O'Ward ve Rossi'den ayrıldığı ve Rossi'nin 1. viraja üçüncü sıradan girerek liderliği ele geçirdiği bir yeniden starta neden oldu.

McLaughlin debriyaj sorunlarının ardından sıralamada gerilemesine rağmen 168. turda tekrar altıncılığa yükseldi.

Rossi 170. turda pite girerek liderliği bir süreliğine O'Ward'a devretti ve Dixon onu geçerek birinciliğe yükseldi.

Finiş

Newgarden, her ikisi de Rossi ve O'Ward'ın önünde konumlanırken grubun önüne geçen Dixon'ı yakaladı. Palou 24 tur kala beşinci sıradaydı.

Bitime 20 tur kala henüz pite girmeyen Larson, üç tur sonra pite girmeden önce kısa bir süreliğine liderliğe yükseldi ve henüz pite girmemiş olan Simpson'ı liderliğe taşıdı. Simpson nihayet 14 tur kala pite girdi ve Rossi ile Newgarden arasındaki galibiyet mücadelesini ön plana çıkardı.

Dixon, O'Ward'ın 13 tur kala onu geçip 1. Viraja girerek Newgarden ve Rossi'nin ardından üçüncü olmasıyla mücadele belirtileri gösterdi.

Newgarden 10 tur kala liderliği elinde tutarken, Rossi, O'Ward, Dixon ve Kirkwood ilk beşte yer aldı.

O'Ward yedi tur kala Rossi'yi geçerek ilk viraja ikinci sırada girdi ve beş tur kala Newgarden'ı yakalayıp geçti.

Newgarden dört tur kala O'Ward'ı geçerek liderliği geri aldı. Bu arada Palou, McLaughlin tarafından geçildikten sonra yedinci sıraya düşen Kirkwood'u geçerek beşinci sıraya yükseldi.

O'Ward sonrasında 1. virajda liderliği ele geçirdi. Newgarden daha sonra güçlü bir atak yaptı ve yeniden öne geçmeyi başardı.

 
   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 United States J. Newgarden Team Penske 2 200

2:58'49.4079

   167.763 5 61  
2 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 200

+0.3417

2:58'49.7496

 0.3417 167.758 6 46  
3 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 200

+0.9097

2:58'50.3176

 0.5680 167.749 6 36  
4 United States A. Rossi Arrow McLaren 7 200

+1.1691

2:58'50.5770

 0.2594 167.745 5 42  
5 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 200

+1.5079

2:58'50.9158

 0.3388 167.740 5 31  
6 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 200

+2.0593

2:58'51.4672

 0.5514 167.731 5 43  
7 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 200

+2.5379

2:58'51.9458

 0.4786 167.724 6 29  
8 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 200

+3.6143

2:58'53.0222

 1.0764 167.707 5 32  
9 Netherlands R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 200

+3.9560

2:58'53.3639

 0.3417 167.701 5 29  
10 United States C. Daly Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports 24 200

+4.6071

2:58'54.0150

 0.6511 167.691 6 21  
11 United Kingdom C. Ilott Arrow McLaren 6 200

+4.9652

2:58'54.3731

 0.3581 167.686 7 20  
12
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 33 200

+5.3234

2:58'54.7313

 0.3582 167.680 6 19  
13 Denmark C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 200

+6.1824

2:58'55.5903

 0.8590 167.667 7 18  
14 Japan T. Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 75 200

+6.6893

2:58'56.0972

 0.5069 167.659 6 19  
15 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 200

+7.3608

2:58'56.7687

 0.6715 167.648 7 16  
16
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
 41 200

+8.5098

2:58'57.9177

 1.1490 167.630 5 15  
17 United States E. Carpenter Ed Carpenter Racing 20 200

+8.9081

2:58'58.3160

 0.3983 167.624 6 14  
18 United States K. Larson Arrow McLaren/Rick Hendrick 17 200

+9.4846

2:58'58.8925

 0.5765 167.615 6 21  
19 France R. Grosjean Juncos Hollinger Racing 77 200

+9.8312

2:58'59.2391

 0.3466 167.610 7 11  
20 Brazil H. Castroneves Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 06 200

+10.3602

2:58'59.7681

 0.5290 167.601 5 10  
21 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 4 200

+11.0931

2:59'00.5010

 0.7329 167.590 8 10  
22 Argentina A. Canapino Juncos Hollinger Racing 78 199

+1 Lap

2:58'52.6079

 1 Lap 166.875 6 8  
23 United States C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian 26 170

+30 Laps

2:50'29.6118

 29 Laps 149.566 4 7 Kaza
24 Australia W. Power Team Penske 12 145

+55 Laps

2:13'37.2524

 25 Laps 162.774 4 17 Kaza
25 United States M. Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 98 113

+87 Laps

1:47'32.7638

 32 Laps 157.607 5 5 Kaza
26 United States R. Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports 23 107

+93 Laps

1:39'56.0999

 6 Laps 160.604 4 6 Kaza
27 Sweden F. Rosenqvist Michael Shank Racing 60 55

+145 Laps

51'59.8657

 52 Laps 158.661 1 9 Mechanical
28 Sweden L. Lundqvist Chip Ganassi Racing 8 27

+173 Laps

29'29.7195

 28 Laps 137.310 2 5 Kaza
29 United Kingdom K. Legge Dale Coyne Racing 51 22

+178 Laps

30'52.8001

 5 Laps 106.865 1 5 Mechanical
30 New Zealand M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 6

+194 Laps

10'27.1741

 16 Laps 86.100   5 Mechanical
31 United Kingdom T. Blomqvist Michael Shank Racing 66 0

+200 Laps

5.4517

 6 Laps 0.000   5 Kaza
32 Brazil P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 30 0

+200 Laps

5.6941

 0.2424 0.000   5 Kaza
33 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 0

+200 Laps

5.9281

 0.2340 0.000   5 Kaza
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