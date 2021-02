Indy 500 galibi Sato'nun yüzü 2. defa Borg-Warner Kupası'na işlendi

Photo by: Dan R. Boyd / Motorsport Images

Rahal Letterman Lanigan-Honda takımından Takuma Sato, geçtiğimiz sene 104. kez düzenlenen Indy 500’ü, sarı bayraklarla kısa kesilmesine rağmen; yarışın son etaplarına kadar, Chip Ganassi Racing sürücüsü ve 2008 galibi Scott Dixon’la sıkı mücadele ederek kazandı.

Photo by: Dan R. Boyd / Motorsport Images

Bu, hem Sato hem de RLL’nin Indy 500'deki 2., fakat birlikte ilk galibiyetleriydi. Bobby Rahal, David Letterman ve Mike Lanigan ortaklığında kurulan takım 2004’te Buddy Rice’la kazanmış, Sato da 2017’de Andretti Autosport’la ilk Asyalı Indy 500 galibi olma şansını yakalamıştı.

Sato, 104 kez düzenlenen yarışı birden çok kez kazanan 20 sürücüden biri olma fırsatını da yakalamış oldu.

105. Indianapolis 500 yarışının Anma Günü hafta sonunda gerçekleşmesi planlanıyor ve bundan tam 100 gün önce de yeni işlemeleriyle Borg-Warner Kupası’nın son hali tanıtıldı. Törene Sato’yla birlikte Rahal ve Lanigan katılırken, BorgWarner küresel pazarlama ve insan kaynakları direktörü Michelle Collins ve IMS başkanı Doug Boles de törende mevcuttu.

Hem Letterman hem de Japonya’nın ABD büyükelçisi Koji Tomita, Sato’ya iyi dileklerini video mesaj yoluyla iletti.

Sato’nun görüntüsü, 1990’dan beri kazananların yüzünü kupaya işleyen, heykeltıraş William Behrends tarafından som gümüş kupaya resmedildi.

Sato, “Yüzümün bir kez daha Borg-Warner Kupası’na işlenmesinden çok mutluluk duydum. William’ın çalışmaları olağanüstü ve som gümüş heykellerde yansıtabildiği detaylar inanılmaz.”

“Her bir galibin kişiliğini ve karakterini işlemek için gösterdiği çaba çok etkileyici ve bir kez daha bu detaylı ve inanılmaz işlemlerin yapılışını deneyimlemek onur vericiydi.” dedi.

Michelle Collins, global director of BorgWarner Inc. and Takuma Sato.

Photo by: Dan R. Boyd / Motorsport Images