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IndyCar / Son dakika

Indy 500 galibi Sato'nun yüzü 2. defa Borg-Warner Kupası'na işlendi

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

2020 Indy 500 galibiyetiyle birlikte 2 kez büyük yarışı kazanan Takuma Sato, her senenin Indianapolis 500 galibinin yüzünün işlendiği Borg-Warner Kupası’na 2. kez işlenen yüzünü tanıttı!

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Indy 500 galibi Sato'nun yüzü 2. defa Borg-Warner Kupası'na işlendi

 

Photo by: Dan R. Boyd / Motorsport Images

Rahal Letterman Lanigan-Honda takımından Takuma Sato, geçtiğimiz sene 104. kez düzenlenen Indy 500’ü, sarı bayraklarla kısa kesilmesine rağmen; yarışın son etaplarına kadar, Chip Ganassi Racing sürücüsü ve 2008 galibi Scott Dixon’la sıkı mücadele ederek kazandı.

 

Photo by: Dan R. Boyd / Motorsport Images

Bu, hem Sato hem de RLL’nin Indy 500'deki 2., fakat birlikte ilk galibiyetleriydi. Bobby Rahal, David Letterman ve Mike Lanigan ortaklığında kurulan takım 2004’te Buddy Rice’la kazanmış, Sato da 2017’de Andretti Autosport’la ilk Asyalı Indy 500 galibi olma şansını yakalamıştı.

Sato, 104 kez düzenlenen yarışı birden çok kez kazanan 20 sürücüden biri olma fırsatını da yakalamış oldu.

105. Indianapolis 500 yarışının Anma Günü hafta sonunda gerçekleşmesi planlanıyor ve bundan tam 100 gün önce de yeni işlemeleriyle Borg-Warner Kupası’nın son hali tanıtıldı. Törene Sato’yla birlikte Rahal ve Lanigan katılırken, BorgWarner küresel pazarlama ve insan kaynakları direktörü Michelle Collins ve IMS başkanı Doug Boles de törende mevcuttu.

Hem Letterman hem de Japonya’nın ABD büyükelçisi Koji Tomita, Sato’ya iyi dileklerini video mesaj yoluyla iletti.

Sato’nun görüntüsü, 1990’dan beri kazananların yüzünü kupaya işleyen, heykeltıraş William Behrends tarafından som gümüş kupaya resmedildi.

Sato, “Yüzümün bir kez daha Borg-Warner Kupası’na işlenmesinden çok mutluluk duydum. William’ın çalışmaları olağanüstü ve som gümüş heykellerde yansıtabildiği detaylar inanılmaz.”

“Her bir galibin kişiliğini ve karakterini işlemek için gösterdiği çaba çok etkileyici ve bir kez daha bu detaylı ve inanılmaz işlemlerin yapılışını deneyimlemek onur vericiydi.” dedi.

Michelle Collins, global director of BorgWarner Inc. and Takuma Sato.

Michelle Collins, global director of BorgWarner Inc. and Takuma Sato.

Photo by: Dan R. Boyd / Motorsport Images

1935’te yaptırılan ve yaklaşık 163 cm boya, 50 kg ağırlığa sahip olan som gümüşten kupa, 1911’den beri kazanan her sürücünün yüzünün işlenmesiyle bu isimleri onure ediyor.

Behrend, yağ bazlı killerin karışımından oluşturulan küçük ölçekli model üstünde çalışırken, referans olarak sürücünün gerçek ölçülerindeki kil görüntüyü kullanıyor. Sonrasında kil model bir kalıp haline getiriliyor ve içine balmumu dökülüp soğuduktan sonra elde edilen şekil, som gümüşe çevrilmesi için bir kuyumcuya gönderiliyor. Behrend son olarak kuyumcudan gelen görüntüdeki küçük hataları düzeltip parlatıyor ve Borg-Warner Kupası’na ekliyor.

BorgWarner Anonim Şirketi başkanı ve CEO’su Frederic Lissalde şöyle konuştu: “Borg-Warner Kupası, motor sporları çevrelerinde saygı duyulan bir gelenek ve BorgWarner, bu inanılmaz mirası devam ettirebildiği için hoşnutluk duyuyor. Bu seneki kupanın takdim edilişinin bir parçası olmak bizim için bir onur, özellikle bize sebat etme konusunda birçok şey öğreten, bu çalkantılı seneden sonra.”

“Takuma’nın çalışkanlığı ve adanmışlığı gerçekten sıra dışı ve tüm Borg Warner’ı temsilen, açık-teker yarışçılığın zirve performansını gösteren isimlere verilen, bu kupaya işlenme onurunu 2. defa kazanmış olduğu için onu tebrik ediyorum.”

Bu sene içinde ayrıca Sato’ya, BorgWarner Şampiyonası Sürücüler Kupası takdim edilecek. “Bebek Borg” kupası olarak da bilinen bu kupa, Borg-Warner Kupası’nın minyatür replikası ve üstünde Sato’nun som gümüş görüntüsünün bir eşi olacak. Rahal Letterman Lanigan Racing’e de, bu başarıyı anmak adına, BorgWarner Şampiyonası Takım Sahipleri Kupası takdim edilecek.

 

Photo by: Dan R. Boyd / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Pilotlar Takuma Sato
Takımlar Rahal Letterman Lanigan Racing
Editör David Malsher

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