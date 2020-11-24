Indy 500 galibi Kanaan, Ganassi ile mücadeleye geri dönecek

2014 ile 2017 yılları arasında Ganassi adına yarışan Kanaan, son 3 sezon A.J. Foyt takımı adına yarışmıştı.

NASCAR efsanesi Jimmie Johnson, gelecek sezon Ganassi'nin hazırlayacağı 48 numaralı araçta yol pistlerinde mücadele edecek ancak oval yarışlara katılmayacak. Oval pistlerde Johnson'ın aracında oluşacak boşluğu böylece Kanaan dolduracak.

Ganassi ve Kanaan'ın uzun süre sponsoru olan NTT DATA ve Kanaan'ın sponsoru Bryant logoları 48 numaralı araçta bulunacak.

Kanaan, "Bu duyurudan dolayı ne kadar heyecanlı olduğumu açıklamam zor. Chip ile 48 numaralı aracı Jimmie Johnson ile oval yarışlarda paylaşma fırsatı olabileceğini ilk konuşmaya başladığımızda, bu kadar hızlı bir şekilde anlaşmaya varacağımızı hayal etmemiştim."

"Chip Ganassi, Kuzey Amerika'daki motor sporlarının zirvesidir. Bir kez daha harika pilotların yer aldığı kadrolarına dahil olacak olmak, gerçek olan bir hayal." dedi.

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