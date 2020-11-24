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IndyCar / Son dakika

Indy 500 galibi Kanaan, Ganassi ile mücadeleye geri dönecek

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Indy 500 galibi Kanaan, Ganassi ile mücadeleye geri dönecek
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Çeviren: Abdullah Çelik

Chip Ganassi Racing, 2021 IndyCar Şampiyonası'nda yer alan 4 oval yarış için 2013 Indy 500 galibi Tony Kanaan ile anlaştı.

2014 ile 2017 yılları arasında Ganassi adına yarışan Kanaan, son 3 sezon A.J. Foyt takımı adına yarışmıştı.

NASCAR efsanesi Jimmie Johnson, gelecek sezon Ganassi'nin hazırlayacağı 48 numaralı araçta yol pistlerinde mücadele edecek ancak oval yarışlara katılmayacak. Oval pistlerde Johnson'ın aracında oluşacak boşluğu böylece Kanaan dolduracak.

Ganassi ve Kanaan'ın uzun süre sponsoru olan NTT DATA ve Kanaan'ın sponsoru Bryant logoları 48 numaralı araçta bulunacak.

Kanaan, "Bu duyurudan dolayı ne kadar heyecanlı olduğumu açıklamam zor. Chip ile 48 numaralı aracı Jimmie Johnson ile oval yarışlarda paylaşma fırsatı olabileceğini ilk konuşmaya başladığımızda, bu kadar hızlı bir şekilde anlaşmaya varacağımızı hayal etmemiştim."

"Chip Ganassi, Kuzey Amerika'daki motor sporlarının zirvesidir. Bir kez daha harika pilotların yer aldığı kadrolarına dahil olacak olmak, gerçek olan bir hayal." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Pilotlar Tony Kanaan
Editör David Malsher

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