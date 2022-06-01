Indy 500 galibi Ericsson 3.1 milyon dolar kazanarak rekor kırdı

Haberi dinle

Pazar günü gerçekleşen tarihi yarışı Marcus Ericsson kazanırken, Pato O'Ward ikinci, Tony Kanaan üçüncü sırada yer alarak podyuma çıkan diğer isimler oldular.

Kariyerinin üçüncü IndyCar zaferine efsanevi pistte ulaşan Ericsson, 106 yıllık Indy 500 tarihinin en büyük para ödülünü de kazanarak tarihe geçti. Bu durumda en büyük pay, katılımcılara verilecek toplam ödülün 16 milyon dolara yükselerek rekor kırmasıydı.

Önceki rekor, 14.4 milyon dolar ile 2008 Indy 500'e aitti.

Indianapolis Motor Speedway ve IndyCar'ın sahibi Roger Penske, "Indianapolis 500 dünyanın en büyük yarışı, tüm sürücüler şampanyalarını yudumlamak ve ünlü tuğla yola öpücük kondurmak için her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu yıl toplam ödülün rekor kırması, onların asla sona ermeyen tarihe geçme isteklerini ve her turda sergiledikleri birinci sınıf yeteneğinin bir yansıması." dedi.

Indy 500, üç senelik bir aranın ardından ilk kez seyircili yapıldı, bu da bizi bir diğer dönüm noktasına götürüyor: Pazar günkü yarışa 325.000'den fazla seyirci katıldı, böylece 2022 Indy 500, COVID-19 salgınının başlamasından bu yana "tek günde en çok seyirci çeken spor etkinliği" unvanını kazandı.

Damalı bayrağı ikinci sırada gören Pato O'Ward ise 1 milyon dolarlık bir ödülle evine dönüyor.

Yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson, son turlarda tempo kaybetmesine rağmen, Indianapolis 500 yılın çaylağı ödülünü kazandı. Bu ödül mutlaka en yüksek sırada bulunan çaylağa gitmek zorunda değil, oylama medya mensupları tarafından yapılıyor.

Johnson yılın çaylağı ödülünün yanında ekstra 50.000 dolar daha kazandı, bu da NASCAR efsanesinin 28. sırada yer almasına rağmen toplamda 207.900 dolar kazandığı anlamına geliyor.

P Name Laps run Team Payout 1 Marcus Ericsson 200 Chip Ganassi Racing $3,100,000 2 Pato O'Ward 200 Arrow McLaren SP $1,000,000 3 Tony Kanaan 200 Chip Ganassi Racing $400,000 4 Felix Rosenqvist 200 Arrow McLaren SP $570,500 5 Alexander Rossi 200 Andretti Autosport $548,000 6 Conor Daly 200 Ed Carpenter Racing $527,100 7 Helio Castroneves 200 Meyer Shank Racing $205,300 8 Simon Pagenaud 200 Meyer Shank Racing $507,000 9 Alex Palou 200 Chip Ganassi Racing $569,600 10 Santino Ferrucci 200 Dreyer & Reinbold $134,500 11 Juan Pablo Montoya 200 Arrow McLaren SP $127,000 12 JR Hildebrand 200 AJ Foyt Enterprises $175,300 13 Josef Newgarden 200 Team Penske $530,000 14 Graham Rahal 200 Rahal Letterman Lanigan Racing $483,000 15 Will Power 200 Team Penske $474,000 16 David Malukas 200 Dale Coyne Racing with HMD $463,000 17 Kyle Kirkwood 200 AJ Foyt Enterprises $463,000 18 Christian Lundgaard 200 Rahal Letterman Lanigan $463,000 19 Ed Carpenter 200 Ed Carpenter Racing $117,000 20 Devlin DeFrancesco 200 Andretti Steinbrenner Autosport $463,000 21 Scott Dixon 200 Chip Ganassi Racing $707,000 22 Marco Andretti 200 Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb $114,400 23 Sage Karam 199 Dreyer & Reinbold $104,500 24 Jack Harvey 199 Rahal Letterman Lanigan Racing $158,800 25 Takuma Sato 199 Dale Coyne Racing w/RWR $462,000 26 Stefan Wilson 198 DragonSpeed/Cusick Motorsports $102,000 27 Dalton Kellett 198 AJ Foyt Enterprises $462,000 28 Jimmie Johnson 193 Chip Ganassi Racing $207,900 29 Scott McLaughlin 150 Team Penske $462,000 30 Colton Herta 129 Andretti Autosport $469,500 31 Romain Grosjean 105 Andretti Autosport $478,500 32 Callum Ilott 68 Juncos Hollinger Racing $463,000 33 Rinus VeeKay 38 Ed Carpenter Racing $487,800