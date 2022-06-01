Indy 500 galibi Ericsson 3.1 milyon dolar kazanarak rekor kırdı
2022 Indy 500 galibi Marcus Ericsson 3.1 milyon dolar kazandı, toplam ödül ise 16.000.200 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
Pazar günü gerçekleşen tarihi yarışı Marcus Ericsson kazanırken, Pato O'Ward ikinci, Tony Kanaan üçüncü sırada yer alarak podyuma çıkan diğer isimler oldular.
Kariyerinin üçüncü IndyCar zaferine efsanevi pistte ulaşan Ericsson, 106 yıllık Indy 500 tarihinin en büyük para ödülünü de kazanarak tarihe geçti. Bu durumda en büyük pay, katılımcılara verilecek toplam ödülün 16 milyon dolara yükselerek rekor kırmasıydı.
Önceki rekor, 14.4 milyon dolar ile 2008 Indy 500'e aitti.
Indianapolis Motor Speedway ve IndyCar'ın sahibi Roger Penske, "Indianapolis 500 dünyanın en büyük yarışı, tüm sürücüler şampanyalarını yudumlamak ve ünlü tuğla yola öpücük kondurmak için her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu yıl toplam ödülün rekor kırması, onların asla sona ermeyen tarihe geçme isteklerini ve her turda sergiledikleri birinci sınıf yeteneğinin bir yansıması." dedi.
Indy 500, üç senelik bir aranın ardından ilk kez seyircili yapıldı, bu da bizi bir diğer dönüm noktasına götürüyor: Pazar günkü yarışa 325.000'den fazla seyirci katıldı, böylece 2022 Indy 500, COVID-19 salgınının başlamasından bu yana "tek günde en çok seyirci çeken spor etkinliği" unvanını kazandı.
Damalı bayrağı ikinci sırada gören Pato O'Ward ise 1 milyon dolarlık bir ödülle evine dönüyor.
Yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson, son turlarda tempo kaybetmesine rağmen, Indianapolis 500 yılın çaylağı ödülünü kazandı. Bu ödül mutlaka en yüksek sırada bulunan çaylağa gitmek zorunda değil, oylama medya mensupları tarafından yapılıyor.
Johnson yılın çaylağı ödülünün yanında ekstra 50.000 dolar daha kazandı, bu da NASCAR efsanesinin 28. sırada yer almasına rağmen toplamda 207.900 dolar kazandığı anlamına geliyor.
|
P
|
Name
|
Laps run
|
Team
|
Payout
|
1
|
Marcus Ericsson
|
200
|
Chip Ganassi Racing
|
$3,100,000
|
2
|
Pato O'Ward
|
200
|
Arrow McLaren SP
|
$1,000,000
|
3
|
Tony Kanaan
|
200
|
Chip Ganassi Racing
|
$400,000
|
4
|
Felix Rosenqvist
|
200
|
Arrow McLaren SP
|
$570,500
|
5
|
Alexander Rossi
|
200
|
Andretti Autosport
|
$548,000
|
6
|
Conor Daly
|
200
|
Ed Carpenter Racing
|
$527,100
|
7
|
Helio Castroneves
|
200
|
Meyer Shank Racing
|
$205,300
|
8
|
Simon Pagenaud
|
200
|
Meyer Shank Racing
|
$507,000
|
9
|
Alex Palou
|
200
|
Chip Ganassi Racing
|
$569,600
|
10
|
Santino Ferrucci
|
200
|
Dreyer & Reinbold
|
$134,500
|
11
|
Juan Pablo Montoya
|
200
|
Arrow McLaren SP
|
$127,000
|
12
|
JR Hildebrand
|
200
|
AJ Foyt Enterprises
|
$175,300
|
13
|
Josef Newgarden
|
200
|
Team Penske
|
$530,000
|
14
|
Graham Rahal
|
200
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
$483,000
|
15
|
Will Power
|
200
|
Team Penske
|
$474,000
|
16
|
David Malukas
|
200
|
Dale Coyne Racing with HMD
|
$463,000
|
17
|
Kyle Kirkwood
|
200
|
AJ Foyt Enterprises
|
$463,000
|
18
|
Christian Lundgaard
|
200
|
Rahal Letterman Lanigan
|
$463,000
|
19
|
Ed Carpenter
|
200
|
Ed Carpenter Racing
|
$117,000
|
20
|
Devlin DeFrancesco
|
200
|
Andretti Steinbrenner Autosport
|
$463,000
|
21
|
Scott Dixon
|
200
|
Chip Ganassi Racing
|
$707,000
|
22
|
Marco Andretti
|
200
|
Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb
|
$114,400
|
23
|
Sage Karam
|
199
|
Dreyer & Reinbold
|
$104,500
|
24
|
Jack Harvey
|
199
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
$158,800
|
25
|
Takuma Sato
|
199
|
Dale Coyne Racing w/RWR
|
$462,000
|
26
|
Stefan Wilson
|
198
|
DragonSpeed/Cusick Motorsports
|
$102,000
|
27
|
Dalton Kellett
|
198
|
AJ Foyt Enterprises
|
$462,000
|
28
|
Jimmie Johnson
|
193
|
Chip Ganassi Racing
|
$207,900
|
29
|
Scott McLaughlin
|
150
|
Team Penske
|
$462,000
|
30
|
Colton Herta
|
129
|
Andretti Autosport
|
$469,500
|
31
|
Romain Grosjean
|
105
|
Andretti Autosport
|
$478,500
|
32
|
Callum Ilott
|
68
|
Juncos Hollinger Racing
|
$463,000
|
33
|
Rinus VeeKay
|
38
|
Ed Carpenter Racing
|
$487,800