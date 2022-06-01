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Önceki / 106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı!
IndyCar / Indy 500 Haberler

Indy 500 galibi Ericsson 3.1 milyon dolar kazanarak rekor kırdı

2022 Indy 500 galibi Marcus Ericsson 3.1 milyon dolar kazandı, toplam ödül ise 16.000.200 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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Pazar günü gerçekleşen tarihi yarışı Marcus Ericsson kazanırken, Pato O'Ward ikinci, Tony Kanaan üçüncü sırada yer alarak podyuma çıkan diğer isimler oldular.

Kariyerinin üçüncü IndyCar zaferine efsanevi pistte ulaşan Ericsson, 106 yıllık Indy 500 tarihinin en büyük para ödülünü de kazanarak tarihe geçti. Bu durumda en büyük pay, katılımcılara verilecek toplam ödülün 16 milyon dolara yükselerek rekor kırmasıydı.

Önceki rekor, 14.4 milyon dolar ile 2008 Indy 500'e aitti.

Indianapolis Motor Speedway ve IndyCar'ın sahibi Roger Penske, "Indianapolis 500 dünyanın en büyük yarışı, tüm sürücüler şampanyalarını yudumlamak ve ünlü tuğla yola öpücük kondurmak için her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu yıl toplam ödülün rekor kırması, onların asla sona ermeyen tarihe geçme isteklerini ve her turda sergiledikleri birinci sınıf yeteneğinin bir yansıması." dedi.

Indy 500, üç senelik bir aranın ardından ilk kez seyircili yapıldı, bu da bizi bir diğer dönüm noktasına götürüyor: Pazar günkü yarışa 325.000'den fazla seyirci katıldı, böylece 2022 Indy 500, COVID-19 salgınının başlamasından bu yana "tek günde en çok seyirci çeken spor etkinliği" unvanını kazandı.

Damalı bayrağı ikinci sırada gören Pato O'Ward ise 1 milyon dolarlık bir ödülle evine dönüyor.

Yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson, son turlarda tempo kaybetmesine rağmen, Indianapolis 500 yılın çaylağı ödülünü kazandı. Bu ödül mutlaka en yüksek sırada bulunan çaylağa gitmek zorunda değil, oylama medya mensupları tarafından yapılıyor.

Johnson yılın çaylağı ödülünün yanında ekstra 50.000 dolar daha kazandı, bu da NASCAR efsanesinin 28. sırada yer almasına rağmen toplamda 207.900 dolar kazandığı anlamına geliyor.

P

Name

Laps run

Team

Payout

1

Marcus Ericsson

200

Chip Ganassi Racing

$3,100,000

2

Pato O'Ward

200

Arrow McLaren SP

$1,000,000

3

Tony Kanaan

200

Chip Ganassi Racing

$400,000

4

Felix Rosenqvist

200

Arrow McLaren SP

$570,500

5

Alexander Rossi

200

Andretti Autosport

$548,000

6

Conor Daly

200

Ed Carpenter Racing

$527,100

7

Helio Castroneves

200

Meyer Shank Racing

$205,300

8

Simon Pagenaud

200

Meyer Shank Racing

$507,000

9

Alex Palou

200

Chip Ganassi Racing

$569,600

10

Santino Ferrucci

200

Dreyer & Reinbold

$134,500

11

Juan Pablo Montoya

200

Arrow McLaren SP

$127,000

12

JR Hildebrand

200

AJ Foyt Enterprises

$175,300

13

Josef Newgarden

200

Team Penske

$530,000

14

Graham Rahal

200

Rahal Letterman Lanigan Racing

$483,000

15

Will Power

200

Team Penske

$474,000

16

David Malukas

200

Dale Coyne Racing with HMD

$463,000

17

Kyle Kirkwood

200

AJ Foyt Enterprises

$463,000

18

Christian Lundgaard

200

Rahal Letterman Lanigan

$463,000

19

Ed Carpenter

200

Ed Carpenter Racing

$117,000

20

Devlin DeFrancesco

200

Andretti Steinbrenner Autosport

$463,000

21

Scott Dixon

200

Chip Ganassi Racing

$707,000

22

Marco Andretti

200

Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb

$114,400

23

Sage Karam

199

Dreyer & Reinbold

$104,500

24

Jack Harvey

199

Rahal Letterman Lanigan Racing

$158,800

25

Takuma Sato

199

Dale Coyne Racing w/RWR

$462,000

26

Stefan Wilson

198

DragonSpeed/Cusick Motorsports

$102,000

27

Dalton Kellett

198

AJ Foyt Enterprises

$462,000

28

Jimmie Johnson

193

Chip Ganassi Racing

$207,900

29

Scott McLaughlin

150

Team Penske

$462,000

30

Colton Herta

129

Andretti Autosport

$469,500

31

Romain Grosjean

105

Andretti Autosport

$478,500

32

Callum Ilott

68

Juncos Hollinger Racing

$463,000

33

Rinus VeeKay

38

Ed Carpenter Racing

$487,800

 

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