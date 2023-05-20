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Indy 500: Cuma antrenmanlarında zirve Takuma Sato'ya ait!

Çifte Indy 500 galibi Takuma Sato, Cuma antrenmanlarını ilk sırada tamamlayarak bir kez daha rekabetçi olacağını gösterdi.

Charles Bradley
Ekleyen:
Takuma Sato, Chip Ganassi Racing Honda

Söz konusu Indy 500 olduğunda halen gaza basabileceğini gösteren sato, günü 38.338 saniyelik ve 234.753 mil/s'lik hızıyla lider tamamlamayı başardı.

İkinci sırada Marco Andretti, üçüncü sıradaysa Rinus VeeKay yer aldı.

Sato ayrıca seansın son dakikalarında elde ettiği 233.413 mil/s'lik hız ile dört turluk ortama hızlarda da zirvede yer aldı. 

 

Antrenmanlarda neler yaşandı?

Hava koşulları parlak ve güneşliydi, güçlü bir esinti araçların 3. viraja 240 mil/s gibi hızlarla giriş yapabilmesini sağlıyor, ancak ilk virajda ise ters rüzgara maruz kalmaları anlamına geliyordu.

İlk olarak Kyle Kirkwood 232.649 mil/s ile zirveyi aldı, dört turluk ortalamalarda ise 231.739 mil/s ile hızlı bir başlangıç yaptı.

Kısa süre sonra Pato O'Ward 232.710 mil/s ile zirveyi devraldı. Oldukça hızlı görünen O'Ward, arka düzlükte 243 mil/s hızına ulaştığı bir turu bırakmasa çok daha iyi bir sonuca imza atabilirdi. 

Sonrasında zirve iki kez daha değişti: ilk olarak Conor Daly 232.723 mil/s ile liderliği alırken, kısa süre sonra da Sato günün nihai derecesine imza attı -ancak 2. virajda az kalsın duvara çarpacaktı!

Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda

Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Kısa bir süre 233.113 mil/s ile dört turluk ortalamaların zirvesinde yer alan Ericsson, genel hız tablosunda ise dördüncü sırada yer aldı.

O'Ward 233.796 mil/s ile Josef Newgarden'ın hemen önünde beşinci oldu, ancak dört turluk ortalamalarda zorlanarak 13. sıradan öteye gidemedi. 

Santino Ferrucci AJ Foyt Racing adına 233.758 mil/s ile yedinci sırada yer aldı ancak iki hızlı turun ardından sıralama simülasyonunu iptal etmek zorunda kaldı. 

Indy 500 için sıralama turları yarın yerel saatle 11:00'de başlayacak ve ardından sabah 8:30'da bir serbest antrenman seansı daha yapılacak.

İlk onu ise tecrübe ve gençliğin karışımını gösteren üç isim tamamladı: Kyle Kirkwood, Colton Herta ve Scott Dixon.

Son şampiyon Will Power 12, şampiyona lideri Alex Palou 14. sıralarda yer aldılar.

 

Indy 500 - Fast Friday sonuç tablosu

P

No

Driver

Time

Diff

Speed

Engine

Team

1

11

Takuma Sato

38.3382

38.3382

234.753

Honda

Chip Ganassi Racing

2

98

Marco Andretti

38.4283

0.0901

234.202

Honda

Andretti

3

21

Rinus VeeKay

38.4334

0.0952

234.171

Chevy

Ed Carpenter Racing

4

8

Marcus Ericsson

38.4568

0.1186

234.029

Honda

Chip Ganassi Racing

5

5

Pato O'Ward

38.4951

0.1569

233.796

Chevy

Arrow McLaren

6

2

Josef Newgarden

38.4999

0.1617

233.767

Chevy

Team Penske

7

14

Santino Ferrucci

38.5013

0.1631

233.758

Chevy

AJ Foyt Enterprises

8

27

Kyle Kirkwood

38.5260

0.1878

233.608

Honda

Andretti Autosport

9

26

Colton Herta

38.5348

0.1966

233.555

Honda

Andretti Autosport w/Curb-Agajanian

10

9

Scott Dixon

38.5429

0.2047

233.506

Honda

Chip Ganassi Racing

11

6

Felix Rosenqvist

38.5509

0.2127

233.458

Chevy

Arrow McLaren

12

12

Will Power

38.5614

0.2232

233.394

Chevy

Team Penske

13

3

Scott McLaughlin

38.5691

0.2309

233.347

Chevy

Team Penske

14

10

Alex Palou

38.5822

0.2440

233.268

Honda

Chip Ganassi Racing

15

55

Benjamin Pedersen

38.5939

0.2557

233.197

Chevy

AJ Foyt Enterprises

16

7

Alexander Rossi

38.6044

0.2662

233.134

Chevy

Arrow McLaren

17

66

Tony Kanaan

38.6106

0.2724

233.097

Chevy

Arrow McLaren

18

20

Conor Daly

38.6288

0.2906

232.987

Chevy

Ed Carpenter Racing

19

28

Romain Grosjean

38.6363

0.2981

232.942

Honda

Andretti Autosport

20

78

Agustin Canapino

38.6399

0.3017

232.920

Chevy

Juncos Holling Racing

21

33

Ed Carpenter

38.6406

0.3024

232.916

Chevy

Ed Carpenter Racing

22

23

Ryan Hunter-Reay

38.6497

0.3115

232.861

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

23

60

Simon Pagenaud

38.6939

0.3557

232.595

Honda

Meyer Shank Racing

24

24

Stefan Wilson

38.6981

0.3599

232.570

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

25

18

David Malukas

38.7320

0.3938

232.366

Honda

Dale Coyne Racing with HMD

26

29

Devlin DeFrancesco

38.7391

0.4009

232.323

Honda

Andretti Steinbrenner Autosport

27

06

Helio Castroneves

38.7701

0.4319

232.138

Honda

Meyer Shank Racing

28

51

Sting Ray Robb

38.8435

0.5053

231.699

Honda

Dale Coyne Racing w/RWR

29

44

Katherine Legge

38.8904

0.5522

231.420

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

30

50

RC Enerson

38.9203

0.5821

231.242

Chevy

Abel Motorsports

31

30

Jack Harvey

38.9331

0.5949

231.166

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

32

45

Christian Lundgaard

38.9353

0.5971

231.153

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

33

15

Graham Rahal

39.0170

0.6788

230.669

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

34

77

Callum Ilott

39.3113

0.9731

228.942

Chevy

Juncos Hollinger Racing

 

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