Indy 500: Cuma antrenmanlarında zirve Takuma Sato'ya ait!
Çifte Indy 500 galibi Takuma Sato, Cuma antrenmanlarını ilk sırada tamamlayarak bir kez daha rekabetçi olacağını gösterdi.
Söz konusu Indy 500 olduğunda halen gaza basabileceğini gösteren sato, günü 38.338 saniyelik ve 234.753 mil/s'lik hızıyla lider tamamlamayı başardı.
İkinci sırada Marco Andretti, üçüncü sıradaysa Rinus VeeKay yer aldı.
Sato ayrıca seansın son dakikalarında elde ettiği 233.413 mil/s'lik hız ile dört turluk ortama hızlarda da zirvede yer aldı.
Antrenmanlarda neler yaşandı?
Hava koşulları parlak ve güneşliydi, güçlü bir esinti araçların 3. viraja 240 mil/s gibi hızlarla giriş yapabilmesini sağlıyor, ancak ilk virajda ise ters rüzgara maruz kalmaları anlamına geliyordu.
İlk olarak Kyle Kirkwood 232.649 mil/s ile zirveyi aldı, dört turluk ortalamalarda ise 231.739 mil/s ile hızlı bir başlangıç yaptı.
Kısa süre sonra Pato O'Ward 232.710 mil/s ile zirveyi devraldı. Oldukça hızlı görünen O'Ward, arka düzlükte 243 mil/s hızına ulaştığı bir turu bırakmasa çok daha iyi bir sonuca imza atabilirdi.
Sonrasında zirve iki kez daha değişti: ilk olarak Conor Daly 232.723 mil/s ile liderliği alırken, kısa süre sonra da Sato günün nihai derecesine imza attı -ancak 2. virajda az kalsın duvara çarpacaktı!
Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
Kısa bir süre 233.113 mil/s ile dört turluk ortalamaların zirvesinde yer alan Ericsson, genel hız tablosunda ise dördüncü sırada yer aldı.
O'Ward 233.796 mil/s ile Josef Newgarden'ın hemen önünde beşinci oldu, ancak dört turluk ortalamalarda zorlanarak 13. sıradan öteye gidemedi.
Santino Ferrucci AJ Foyt Racing adına 233.758 mil/s ile yedinci sırada yer aldı ancak iki hızlı turun ardından sıralama simülasyonunu iptal etmek zorunda kaldı.
Indy 500 için sıralama turları yarın yerel saatle 11:00'de başlayacak ve ardından sabah 8:30'da bir serbest antrenman seansı daha yapılacak.
İlk onu ise tecrübe ve gençliğin karışımını gösteren üç isim tamamladı: Kyle Kirkwood, Colton Herta ve Scott Dixon.
Son şampiyon Will Power 12, şampiyona lideri Alex Palou 14. sıralarda yer aldılar.
Indy 500 - Fast Friday sonuç tablosu
|
P
|
No
|
Driver
|
Time
|
Diff
|
Speed
|
Engine
|
Team
|
1
|
11
|
38.3382
|
38.3382
|
234.753
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
2
|
98
|
Marco Andretti
|
38.4283
|
0.0901
|
234.202
|
Honda
|
Andretti
|
3
|
21
|
Rinus VeeKay
|
38.4334
|
0.0952
|
234.171
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
4
|
8
|
Marcus Ericsson
|
38.4568
|
0.1186
|
234.029
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
5
|
5
|
38.4951
|
0.1569
|
233.796
|
Chevy
|
Arrow McLaren
|
6
|
2
|
Josef Newgarden
|
38.4999
|
0.1617
|
233.767
|
Chevy
|
Team Penske
|
7
|
14
|
Santino Ferrucci
|
38.5013
|
0.1631
|
233.758
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
8
|
27
|
Kyle Kirkwood
|
38.5260
|
0.1878
|
233.608
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
9
|
26
|
38.5348
|
0.1966
|
233.555
|
Honda
|
Andretti Autosport w/Curb-Agajanian
|
10
|
9
|
38.5429
|
0.2047
|
233.506
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
11
|
6
|
Felix Rosenqvist
|
38.5509
|
0.2127
|
233.458
|
Chevy
|
Arrow McLaren
|
12
|
12
|
Will Power
|
38.5614
|
0.2232
|
233.394
|
Chevy
|
Team Penske
|
13
|
3
|
Scott McLaughlin
|
38.5691
|
0.2309
|
233.347
|
Chevy
|
Team Penske
|
14
|
10
|
38.5822
|
0.2440
|
233.268
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
15
|
55
|
Benjamin Pedersen
|
38.5939
|
0.2557
|
233.197
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
16
|
7
|
38.6044
|
0.2662
|
233.134
|
Chevy
|
Arrow McLaren
|
17
|
66
|
38.6106
|
0.2724
|
233.097
|
Chevy
|
Arrow McLaren
|
18
|
20
|
Conor Daly
|
38.6288
|
0.2906
|
232.987
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
19
|
28
|
38.6363
|
0.2981
|
232.942
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
20
|
78
|
38.6399
|
0.3017
|
232.920
|
Chevy
|
Juncos Holling Racing
|
21
|
33
|
Ed Carpenter
|
38.6406
|
0.3024
|
232.916
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
22
|
23
|
38.6497
|
0.3115
|
232.861
|
Chevy
|
23
|
60
|
38.6939
|
0.3557
|
232.595
|
Honda
|
24
|
24
|
38.6981
|
0.3599
|
232.570
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
25
|
18
|
38.7320
|
0.3938
|
232.366
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with HMD
|
26
|
29
|
38.7391
|
0.4009
|
232.323
|
Honda
|
Andretti Steinbrenner Autosport
|
27
|
06
|
38.7701
|
0.4319
|
232.138
|
Honda
|
Meyer Shank Racing
|
28
|
51
|
Sting Ray Robb
|
38.8435
|
0.5053
|
231.699
|
Honda
|
Dale Coyne Racing w/RWR
|
29
|
44
|
38.8904
|
0.5522
|
231.420
|
Honda
|
30
|
50
|
RC Enerson
|
38.9203
|
0.5821
|
231.242
|
Chevy
|
Abel Motorsports
|
31
|
30
|
Jack Harvey
|
38.9331
|
0.5949
|
231.166
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
32
|
45
|
38.9353
|
0.5971
|
231.153
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
33
|
15
|
39.0170
|
0.6788
|
230.669
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
34
|
77
|
39.3113
|
0.9731
|
228.942
|
Chevy
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