Indy 500: Cuma antrenmanlarında zirve Takuma Sato'ya ait!

Söz konusu Indy 500 olduğunda halen gaza basabileceğini gösteren sato, günü 38.338 saniyelik ve 234.753 mil/s'lik hızıyla lider tamamlamayı başardı.

İkinci sırada Marco Andretti, üçüncü sıradaysa Rinus VeeKay yer aldı.

Sato ayrıca seansın son dakikalarında elde ettiği 233.413 mil/s'lik hız ile dört turluk ortama hızlarda da zirvede yer aldı.

Antrenmanlarda neler yaşandı?

Hava koşulları parlak ve güneşliydi, güçlü bir esinti araçların 3. viraja 240 mil/s gibi hızlarla giriş yapabilmesini sağlıyor, ancak ilk virajda ise ters rüzgara maruz kalmaları anlamına geliyordu.

İlk olarak Kyle Kirkwood 232.649 mil/s ile zirveyi aldı, dört turluk ortalamalarda ise 231.739 mil/s ile hızlı bir başlangıç yaptı.

Kısa süre sonra Pato O'Ward 232.710 mil/s ile zirveyi devraldı. Oldukça hızlı görünen O'Ward, arka düzlükte 243 mil/s hızına ulaştığı bir turu bırakmasa çok daha iyi bir sonuca imza atabilirdi.

Sonrasında zirve iki kez daha değişti: ilk olarak Conor Daly 232.723 mil/s ile liderliği alırken, kısa süre sonra da Sato günün nihai derecesine imza attı -ancak 2. virajda az kalsın duvara çarpacaktı!

Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Kısa bir süre 233.113 mil/s ile dört turluk ortalamaların zirvesinde yer alan Ericsson, genel hız tablosunda ise dördüncü sırada yer aldı.

O'Ward 233.796 mil/s ile Josef Newgarden'ın hemen önünde beşinci oldu, ancak dört turluk ortalamalarda zorlanarak 13. sıradan öteye gidemedi.

Santino Ferrucci AJ Foyt Racing adına 233.758 mil/s ile yedinci sırada yer aldı ancak iki hızlı turun ardından sıralama simülasyonunu iptal etmek zorunda kaldı.

Indy 500 için sıralama turları yarın yerel saatle 11:00'de başlayacak ve ardından sabah 8:30'da bir serbest antrenman seansı daha yapılacak.

İlk onu ise tecrübe ve gençliğin karışımını gösteren üç isim tamamladı: Kyle Kirkwood, Colton Herta ve Scott Dixon.

Son şampiyon Will Power 12, şampiyona lideri Alex Palou 14. sıralarda yer aldılar.

Indy 500 - Fast Friday sonuç tablosu