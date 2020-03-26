Indy 500, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!

Coronavirüs, Amerika'daki etkisini her geçen gün arttırıyor ve hem IndyCar hem de NASCAR yarışlarının iptal edilmesine yol açtı.

Şimdiye kadar NASCAR sadece 16 Şubat'taki Daytona 500 yarışına ev sahipliği yapabildi. IndyCar ise daha sezonu açmayı bile başaramadı.

Mayıs ayında prestijli Indy 500 yarışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusuydu ve organizatörler yarışı zamanında yapmak için çabaladıklarını söylüyordu.

Normalde Indianapolis 500 her zaman Mayıs ayında yapılıyor ve bu tamamen bir gelenek haline gelmiş durumda.

Ancak Coronavirüs salgını nedeniyle yarış 24 Mayıs'tan 23 Ağustos tarihine alındı. Bu daha önce hiç görülmeyen bir olay.

Geleneğe bağlı kalan Indy 500, 1911'den bu yana her zaman Mayıs ayının sonlarında gerçekleşiyordu. Bu kararın ardından 109 yıl ve 103 yarıştan sonra ilk kez farklı bir ayda yapılacak.