Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!
James Hinchcliffe, 104. Indianapolis 500'ün antrenman turlarında ilk sırada yer alırken, Fernando Alonso beşinci oldu.
2016'da pole pozisyonu kazanan Andretti sürücüsü, toplamda 80 tur attı ve 35. turunda 224.526 mph ortalaması yakalayarak takım arkadaşı Marco Andretti'nin önünde ilk sırada yer aldı.
Marco Andretti 224.345 mph ortalama ve 40.117 saniye ile ikinci sırada yer alırken, IndyCar sezonuna çok iyi başlayan tecrübeli Scott Dixon üçüncü sırada yer aldı. Andretti 96 tur atarken, Dixon 61 tur attı.
Ryan Hunter Reay, en hızlı turunda herhangi bir hava koridoruna girmedi ve buna rağmen dördüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.
Fernando Alonso, Indy 500'e dönüşünde güçlü bir performans ortaya koydu. 29 tur atan Arrow McLaren SP sürücüsü, 223.238 mph ortalamasıyla beşinci sırada yer aldı.
Alonso, en iyi Chevy sürücüsü de oldu.
İlk onu sırasıyla Jack Harvey, Alex Palou, Conor Daly ve Helio Castroneves ilk onu tamamladılar.
Sekizinci sırada yer alan Palou, en iyi çaylak sürücü oldu.
1. antrenman sonucu:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Zaman
|Önd. Fark
|Fark
|E.H.T
|Tur
|Hız
|Motor
|Takım
|1
|29
|James Hinchcliffe
|40.084
|--.----
|--.----
|35
|80
|224.526
|Honda
|Andretti Autosport
|2
|98
|Marco Andretti
|40.117
|0.0324
|0.0324
|50
|96
|224.345
|Honda
|Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian
|3
|9
|Scott Dixon
|40.170
|0.0858
|0.0534
|30
|61
|224.047
|Honda
|Chip Ganassi Racing
|4
|28
|Ryan Hunter-Reay
|40.297
|0.2128
|0.1270
|60
|81
|223.341
|Honda
|Andretti Autosport
|5
|66
|Fernando Alonso
|40.316
|0.2314
|0.0186
|8
|29
|223.238
|Chevy
|Arrow McLaren SP
|6
|1
|Josef Newgarden
|40.325
|0.2404
|0.0090
|35
|82
|223.188
|Chevy
|Team Penske
|7
|60
|Jack Harvey
|40.327
|0.2422
|0.0018
|65
|107
|223.178
|Honda
|Meyer Shank Racing
|8
|55
|Alex Palou
|40.336
|0.2512
|0.0090
|35
|60
|223.128
|Honda
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|9
|47
|Conor Daly
|40.355
|0.2708
|0.0196
|41
|80
|223.020
|Chevy
|Ed Carpenter Racing
|10
|3
|Helio Castroneves
|40.372
|0.2872
|0.0164
|4
|62
|222.929
|Chevy
|Team Penske
|11
|14
|Tony Kanaan
|40.382
|0.2974
|0.0102
|53
|58
|222.873
|Chevy
|AJ Foyt Enterprises
|12
|22
|Simon Pagenaud
|40.386
|0.3017
|0.0043
|73
|112
|222.849
|Chevy
|Team Penske
|13
|30
|Takuma Sato
|40.440
|0.3557
|0.0540
|42
|84
|222.551
|Honda
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|14
|10
|Felix Rosenqvist
|40.442
|0.3576
|0.0019
|60
|89
|222.541
|Honda
|Chip Ganassi Racing
|15
|4
|Charlie Kimball
|40.461
|0.3763
|0.0187
|96
|102
|222.438
|Chevy
|AJ Foyt Enterprises
|16
|21
|Rinus VeeKay
|40.529
|0.4450
|0.0687
|15
|76
|222.061
|Chevy
|Ed Carpenter Racing
|17
|24
|Sage Karam
|40.535
|0.4505
|0.0055
|40
|46
|222.031
|Chevy
|Dreyer & Reinbold Racing
|18
|27
|Alexander Rossi
|40.549
|0.4649
|0.0144
|53
|77
|221.952
|Honda
|Andretti Autosport
|19
|18
|Santino Ferrucci
|40.558
|0.4735
|0.0086
|66
|87
|221.905
|Honda
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|20
|20
|Ed Carpenter
|40.575
|0.4904
|0.0169
|38
|102
|221.813
|Chevy
|Ed Carpenter Racing
|21
|51
|James Davison
|40.594
|0.5093
|0.0189
|4
|36
|221.709
|Honda
|Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi
|22
|88
|Colton Herta
|40.596
|0.5111
|0.0018
|39
|91
|221.699
|Honda
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|23
|12
|Will Power
|40.608
|0.5231
|0.0120
|15
|124
|221.634
|Chevy
|Team Penske
|24
|8
|Marcus Ericsson
|40.616
|0.5316
|0.0085
|104
|129
|221.588
|Honda
|Chip Ganassi Racing
|25
|15
|Graham Rahal
|40.632
|0.5481
|0.0165
|91
|111
|221.498
|Honda
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|26
|45
|Spencer Pigot
|40.634
|0.5492
|0.0011
|72
|81
|221.492
|Honda
|RLL with Citrone/Buhl Autosport
|27
|26
|Zach Veach
|40.658
|0.5736
|0.0244
|18
|98
|221.359
|Honda
|Andretti Autosport
|28
|5
|Pato O'Ward
|40.661
|0.5769
|0.0033
|10
|55
|221.341
|Chevy
|Arrow McLaren SP
|29
|59
|Max Chilton
|40.697
|0.6125
|0.0356
|6
|36
|221.147
|Chevy
|Carlin
|30
|41
|Dalton Kellett
|40.756
|0.6719
|0.0594
|20
|26
|220.825
|Chevy
|AJ Foyt Enterprises
|31
|7
|Oliver Askew
|40.885
|0.8006
|0.1287
|27
|51
|220.130
|Chevy
|Arrow McLaren SP
|32
|67
|JR Hildebrand
|40.935
|0.8510
|0.0504
|5
|29
|219.859
|Chevy
|Dreyer & Reinbold Racing
|33
|41
|Tony Kanaan
|41.227
|1.1422
|0.2912
|5
|6
|218.306
|Chevy
|AJ Foyt Enterprises
|34
|81
|Ben Hanley
|No Time
|---
|---
|--
|---
|---
|Chevy
|DragonSpeed USA
Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|Indy 500
|Pilotlar
|James Hinchcliffe
|Takımlar
|Andretti Autosport
|Editör
|David Malsher