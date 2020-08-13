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IndyCar / Indy 500 / Antrenman raporu

Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!

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Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ağu 2020 05:48

James Hinchcliffe, 104. Indianapolis 500'ün antrenman turlarında ilk sırada yer alırken, Fernando Alonso beşinci oldu.

2016'da pole pozisyonu kazanan Andretti sürücüsü, toplamda 80 tur attı ve 35. turunda 224.526 mph ortalaması yakalayarak takım arkadaşı Marco Andretti'nin önünde ilk sırada yer aldı.

Marco Andretti 224.345 mph ortalama ve 40.117 saniye ile ikinci sırada yer alırken, IndyCar sezonuna çok iyi  başlayan tecrübeli Scott Dixon üçüncü sırada yer aldı. Andretti 96 tur atarken, Dixon 61 tur attı.

Ryan Hunter Reay, en hızlı turunda herhangi bir hava koridoruna girmedi ve buna rağmen dördüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Fernando Alonso, Indy 500'e dönüşünde güçlü bir performans ortaya koydu. 29 tur atan Arrow McLaren SP sürücüsü, 223.238 mph ortalamasıyla beşinci sırada yer aldı.

Alonso, en iyi Chevy sürücüsü de oldu.

İlk onu sırasıyla Jack Harvey, Alex Palou, Conor Daly ve Helio Castroneves ilk onu tamamladılar.

Sekizinci sırada yer alan Palou, en iyi çaylak sürücü oldu.

1. antrenman sonucu:

Poz. No Sürücü Zaman Önd. Fark Fark E.H.T Tur Hız Motor Takım
1 29 James Hinchcliffe 40.084 --.---- --.---- 35 80 224.526 Honda Andretti Autosport
2 98 Marco Andretti 40.117 0.0324 0.0324 50 96 224.345 Honda Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian
3 9 Scott Dixon 40.170 0.0858 0.0534 30 61 224.047 Honda Chip Ganassi Racing
4 28 Ryan Hunter-Reay 40.297 0.2128 0.1270 60 81 223.341 Honda Andretti Autosport
5 66 Fernando Alonso 40.316 0.2314 0.0186 8 29 223.238 Chevy Arrow McLaren SP
6 1 Josef Newgarden 40.325 0.2404 0.0090 35 82 223.188 Chevy Team Penske
7 60 Jack Harvey 40.327 0.2422 0.0018 65 107 223.178 Honda Meyer Shank Racing
8 55 Alex Palou 40.336 0.2512 0.0090 35 60 223.128 Honda Dale Coyne Racing with Team Goh
9 47 Conor Daly 40.355 0.2708 0.0196 41 80 223.020 Chevy Ed Carpenter Racing
10 3 Helio Castroneves 40.372 0.2872 0.0164 4 62 222.929 Chevy Team Penske
11 14 Tony Kanaan 40.382 0.2974 0.0102 53 58 222.873 Chevy AJ Foyt Enterprises
12 22 Simon Pagenaud 40.386 0.3017 0.0043 73 112 222.849 Chevy Team Penske
13 30 Takuma Sato 40.440 0.3557 0.0540 42 84 222.551 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
14 10 Felix Rosenqvist 40.442 0.3576 0.0019 60 89 222.541 Honda Chip Ganassi Racing
15 4 Charlie Kimball 40.461 0.3763 0.0187 96 102 222.438 Chevy AJ Foyt Enterprises
16 21 Rinus VeeKay 40.529 0.4450 0.0687 15 76 222.061 Chevy Ed Carpenter Racing
17 24 Sage Karam 40.535 0.4505 0.0055 40 46 222.031 Chevy Dreyer & Reinbold Racing
18 27 Alexander Rossi 40.549 0.4649 0.0144 53 77 221.952 Honda Andretti Autosport
19 18 Santino Ferrucci 40.558 0.4735 0.0086 66 87 221.905 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
20 20 Ed Carpenter 40.575 0.4904 0.0169 38 102 221.813 Chevy Ed Carpenter Racing
21 51 James Davison 40.594 0.5093 0.0189 4 36 221.709 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi
22 88 Colton Herta 40.596 0.5111 0.0018 39 91 221.699 Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport
23 12 Will Power 40.608 0.5231 0.0120 15 124 221.634 Chevy Team Penske
24 8 Marcus Ericsson 40.616 0.5316 0.0085 104 129 221.588 Honda Chip Ganassi Racing
25 15 Graham Rahal 40.632 0.5481 0.0165 91 111 221.498 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
26 45 Spencer Pigot 40.634 0.5492 0.0011 72 81 221.492 Honda RLL with Citrone/Buhl Autosport
27 26 Zach Veach 40.658 0.5736 0.0244 18 98 221.359 Honda Andretti Autosport
28 5 Pato O'Ward 40.661 0.5769 0.0033 10 55 221.341 Chevy Arrow McLaren SP
29 59 Max Chilton 40.697 0.6125 0.0356 6 36 221.147 Chevy Carlin
30 41 Dalton Kellett 40.756 0.6719 0.0594 20 26 220.825 Chevy AJ Foyt Enterprises
31 7 Oliver Askew 40.885 0.8006 0.1287 27 51 220.130 Chevy Arrow McLaren SP
32 67 JR Hildebrand 40.935 0.8510 0.0504 5 29 219.859 Chevy Dreyer & Reinbold Racing
33 41 Tony Kanaan 41.227 1.1422 0.2912 5 6 218.306 Chevy AJ Foyt Enterprises
34 81 Ben Hanley No Time --- --- -- --- --- Chevy DragonSpeed USA
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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Pilotlar James Hinchcliffe
Takımlar Andretti Autosport
Editör David Malsher

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