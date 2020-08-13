Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!

2016'da pole pozisyonu kazanan Andretti sürücüsü, toplamda 80 tur attı ve 35. turunda 224.526 mph ortalaması yakalayarak takım arkadaşı Marco Andretti'nin önünde ilk sırada yer aldı.

Marco Andretti 224.345 mph ortalama ve 40.117 saniye ile ikinci sırada yer alırken, IndyCar sezonuna çok iyi başlayan tecrübeli Scott Dixon üçüncü sırada yer aldı. Andretti 96 tur atarken, Dixon 61 tur attı.

Ryan Hunter Reay, en hızlı turunda herhangi bir hava koridoruna girmedi ve buna rağmen dördüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Fernando Alonso, Indy 500'e dönüşünde güçlü bir performans ortaya koydu. 29 tur atan Arrow McLaren SP sürücüsü, 223.238 mph ortalamasıyla beşinci sırada yer aldı.

Alonso, en iyi Chevy sürücüsü de oldu.

İlk onu sırasıyla Jack Harvey, Alex Palou, Conor Daly ve Helio Castroneves ilk onu tamamladılar.

Sekizinci sırada yer alan Palou, en iyi çaylak sürücü oldu.

1. antrenman sonucu: