Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü

Indianapolis 500 yarışı öncesinde ikinci antrenman günü gerçekleştirildi ve 6 saat 30 dakika süren seansın ilk yarısı tamamlandı.

2.5 mil uzunluğundaki pistte, iki sürücü 224 mph ortalamasının üzerine çıktı ve yine bu iki isim 40 saniyenin altına indi.

2017 Indy galibi Sato, 225.639 mph ortalaması yakaladı ve en yakın rakibi Conor Daly'nin 0.5 mph önünde zirvede yer aldı.

Aj Foy'tan Charlie Kimball 224.613 mph ortalamasıyla üçüncü ve günün yıldızlarından birisi olan Fernando Alonso, 224.363 mph ile dördüncü oldu.

Dün Honda motorlu araçlar üstün olsa da, bugün lider Sato hariç ilk dörtte Chevy motorlu araçlar vardı.

James Davison, Oliver Askew, Ryan Hunter Reay, Rinus Veekay, Jack Harvey ve Marco Andretti ilk onu tamamladılar.

Bu, ilk beşte beş Honda ve beş Chevy motorlu araç olduğu anlamına geliyor.

Indy 500 2. antrenman günü: (ilk bölüm)