Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
01 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Yarış:
1 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP1:
12 Saat
:
05 Dakika
:
56 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
FP1:
11 Saat
:
00 Dakika
:
56 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
21 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / Indy 500 / Antrenman raporu

Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü

paylaşım
yorumlar
Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ağu 2020 19:33

Rahal Letterman Lanigan-Honda'dan Takuma Sato, 104. Indianapolis 500 öncesinde yapılan antrenman turlarının ikinci gününün ilk yarısında zirvede yer aldı.

Indianapolis 500 yarışı öncesinde ikinci antrenman günü gerçekleştirildi ve 6 saat 30 dakika süren seansın ilk yarısı tamamlandı.

2.5 mil uzunluğundaki pistte, iki sürücü 224 mph ortalamasının üzerine çıktı ve yine bu iki isim 40 saniyenin altına indi.

2017 Indy galibi Sato, 225.639 mph ortalaması yakaladı ve en yakın rakibi Conor Daly'nin 0.5 mph önünde zirvede yer aldı.

Aj Foy'tan Charlie Kimball 224.613 mph ortalamasıyla üçüncü ve günün yıldızlarından birisi olan Fernando Alonso, 224.363 mph ile dördüncü oldu.

Dün Honda motorlu araçlar üstün olsa da, bugün lider Sato hariç ilk dörtte Chevy motorlu araçlar vardı.

James Davison, Oliver Askew, Ryan Hunter Reay, Rinus Veekay, Jack Harvey ve Marco Andretti ilk onu tamamladılar.

Bu, ilk beşte beş Honda ve beş Chevy motorlu araç olduğu anlamına geliyor.

Indy 500 2. antrenman günü: (ilk bölüm)

Poz.

No

Sürücü

Zaman

Önd. Fark

Fark

E.H.T

Tur

Hız

Motor

Takım

1

30

Takuma Sato

39.877

--.----

--.----

10

32

225.693

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

2

47

Conor Daly

39.981

0.1040

0.1040

26

40

225.106

Chevy

Ed Carpenter Racing

3

4

Charlie Kimball

40.069

0.1918

0.0878

18

42

224.613

Chevy

AJ Foyt Enterprises

4

66

Fernando Alonso

40.114

0.2363

0.0445

2

54

224.363

Chevy

Arrow McLaren SP

5

51

James Davison

40.122

0.2450

0.0087

11

56

224.315

Honda

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi

6

7

Oliver Askew

40.150

0.2729

0.0279

5

46

224.159

Chevy

Arrow McLaren SP

7

28

Ryan Hunter-Reay

40.151

0.2737

0.0008

20

20

224.154

Honda

Andretti Autosport

8

21

Rinus VeeKay

40.209

0.3320

0.0583

5

57

223.829

Chevy

Ed Carpenter Racing

9

60

Jack Harvey

40.209

0.3322

0.0002

22

67

223.828

Honda

Meyer Shank Racing

10

98

Marco Andretti

40.222

0.3450

0.0128

5

30

223.757

Honda

Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian

11

88

Colton Herta

40.223

0.3461

0.0011

5

50

223.751

Honda

Andretti Harding Steinbrenner Autosport

12

14

Tony Kanaan

40.237

0.3596

0.0135

15

38

223.676

Chevy

AJ Foyt Enterprises

13

26

Zach Veach

40.240

0.3629

0.0033

9

43

223.657

Honda

Andretti Autosport

14

3

Helio Castroneves

40.244

0.3673

0.0044

2

36

223.633

Chevy

Team Penske

15

29

James Hinchcliffe

40.245

0.3679

0.0006

6

25

223.630

Honda

Andretti Autosport

16

1

Josef Newgarden

40.247

0.3702

0.0023

11

36

223.617

Chevy

Team Penske

17

15

Graham Rahal

40.305

0.4278

0.0576

6

29

223.297

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

18

5

Pato O'Ward

40.319

0.4416

0.0138

23

59

223.221

Chevy

Arrow McLaren SP

19

9

Scott Dixon

40.323

0.4455

0.0039

13

29

223.199

Honda

Chip Ganassi Racing

20

18

Santino Ferrucci

40.346

0.4688

0.0233

31

42

223.070

Honda

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

21

45

Spencer Pigot

40.351

0.4738

0.0050

19

35

223.043

Honda

RLL with Citrone/Buhl Autosport

22

10

Felix Rosenqvist

40.423

0.5459

0.0721

26

50

222.645

Honda

Chip Ganassi Racing

23

27

Alexander Rossi

40.435

0.5575

0.0116

4

23

222.581

Honda

Andretti Autosport

24

12

Will Power

40.461

0.5838

0.0263

9

32

222.436

Chevy

Team Penske

25

55

Alex Palou

40.617

0.7400

0.1562

31

43

221.581

Honda

Dale Coyne Racing with Team Goh

26

20

Ed Carpenter

40.671

0.7939

0.0539

7

43

221.287

Chevy

Ed Carpenter Racing

27

8

Marcus Ericsson

40.679

0.8018

0.0079

4

31

221.244

Honda

Chip Ganassi Racing

28

41

Dalton Kellett

40.748

0.8711

0.0693

25

47

220.868

Chevy

AJ Foyt Enterprises

29

59

Max Chilton

40.848

0.9711

0.1000

6

27

220.327

Chevy

Carlin

30

22

Simon Pagenaud

40.926

1.0492

0.0781

3

26

219.907

Chevy

Team Penske

31

24

Sage Karam

40.948

1.0710

0.0218

8

12

219.790

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

32

67

JR Hildebrand

41.029

1.1521

0.0811

7

21

219.355

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

33

81

Ben Hanley

No Time

---

---

--

---

---

Chevy

DragonSpeed USA

 

Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!

Önceki haber

Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"

Sıralama için motor modları, İspanya GP sonrası yasaklanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sıralama için motor modları, İspanya GP sonrası yasaklanacak!

Russell: “Sıralama modunu kaybetmek üzücü olur”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Russell: “Sıralama modunu kaybetmek üzücü olur”

Verstappen: "Silverstone'da kazandık çünkü yumuşak lastikler bize daha iyi uydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Verstappen: "Silverstone'da kazandık çünkü yumuşak lastikler bize daha iyi uydu"

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"

Perez: "Vettel'in Racing Point dedikoduları elbet bir gün bitecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel'in Racing Point dedikoduları elbet bir gün bitecek"

Raikkonen: "Mod yasağı bizim için bir şey değiştirmeyecek çünkü bizde zaten yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Mod yasağı bizim için bir şey değiştirmeyecek çünkü bizde zaten yok"

Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü
IndyCar IndyCar / Antrenman raporu
1s

Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü

Son Haberler

Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü
Indy IndyCar / Antrenman raporu
1s

Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü

Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!
Indy IndyCar / Antrenman raporu

Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!

Alonso: "Taraftarlar gelecekte sanal Indy 500 görmek isterdi"
eSpr eSpor / Son dakika

Alonso: "Taraftarlar gelecekte sanal Indy 500 görmek isterdi"

Alonso: "F1'e döndüğüm zaman Indy 500'e katılmam 'imkansız' olacak"
Indy IndyCar / Son dakika

Alonso: "F1'e döndüğüm zaman Indy 500'e katılmam 'imkansız' olacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"

3s
2
Formula 1

Sıralama için motor modları, İspanya GP sonrası yasaklanacak!

3
Formula 1

Russell: “Sıralama modunu kaybetmek üzücü olur”

2s
4
Formula 1

Verstappen: "Silverstone'da kazandık çünkü yumuşak lastikler bize daha iyi uydu"

1s
5
Formula 1

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"

Son Haberler

Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü
Indy

Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü

Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!
Indy

Indy 500 antrenman turları: Hinchcliffe lider, Alonso beşinci!

Alonso: "Taraftarlar gelecekte sanal Indy 500 görmek isterdi"
eSpr

Alonso: "Taraftarlar gelecekte sanal Indy 500 görmek isterdi"

Alonso: "F1'e döndüğüm zaman Indy 500'e katılmam 'imkansız' olacak"
Indy

Alonso: "F1'e döndüğüm zaman Indy 500'e katılmam 'imkansız' olacak"

33 araçlık 2020 Indy 500 katılımcı listesi açıklandı
Indy

33 araçlık 2020 Indy 500 katılımcı listesi açıklandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.