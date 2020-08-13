Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü
Rahal Letterman Lanigan-Honda'dan Takuma Sato, 104. Indianapolis 500 öncesinde yapılan antrenman turlarının ikinci gününün ilk yarısında zirvede yer aldı.
Indianapolis 500 yarışı öncesinde ikinci antrenman günü gerçekleştirildi ve 6 saat 30 dakika süren seansın ilk yarısı tamamlandı.
2.5 mil uzunluğundaki pistte, iki sürücü 224 mph ortalamasının üzerine çıktı ve yine bu iki isim 40 saniyenin altına indi.
2017 Indy galibi Sato, 225.639 mph ortalaması yakaladı ve en yakın rakibi Conor Daly'nin 0.5 mph önünde zirvede yer aldı.
Aj Foy'tan Charlie Kimball 224.613 mph ortalamasıyla üçüncü ve günün yıldızlarından birisi olan Fernando Alonso, 224.363 mph ile dördüncü oldu.
Dün Honda motorlu araçlar üstün olsa da, bugün lider Sato hariç ilk dörtte Chevy motorlu araçlar vardı.
James Davison, Oliver Askew, Ryan Hunter Reay, Rinus Veekay, Jack Harvey ve Marco Andretti ilk onu tamamladılar.
Bu, ilk beşte beş Honda ve beş Chevy motorlu araç olduğu anlamına geliyor.
Indy 500 2. antrenman günü: (ilk bölüm)
|
Poz.
|
No
|
Sürücü
|
Zaman
|
Önd. Fark
|
Fark
|
E.H.T
|
Tur
|
Hız
|
Motor
|
Takım
|
1
|
30
|
Takuma Sato
|
39.877
|
--.----
|
--.----
|
10
|
32
|
225.693
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
2
|
47
|
Conor Daly
|
39.981
|
0.1040
|
0.1040
|
26
|
40
|
225.106
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
3
|
4
|
Charlie Kimball
|
40.069
|
0.1918
|
0.0878
|
18
|
42
|
224.613
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
4
|
66
|
Fernando Alonso
|
40.114
|
0.2363
|
0.0445
|
2
|
54
|
224.363
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
5
|
51
|
James Davison
|
40.122
|
0.2450
|
0.0087
|
11
|
56
|
224.315
|
Honda
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi
|
6
|
7
|
Oliver Askew
|
40.150
|
0.2729
|
0.0279
|
5
|
46
|
224.159
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
7
|
28
|
Ryan Hunter-Reay
|
40.151
|
0.2737
|
0.0008
|
20
|
20
|
224.154
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
8
|
21
|
Rinus VeeKay
|
40.209
|
0.3320
|
0.0583
|
5
|
57
|
223.829
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
9
|
60
|
Jack Harvey
|
40.209
|
0.3322
|
0.0002
|
22
|
67
|
223.828
|
Honda
|
Meyer Shank Racing
|
10
|
98
|
Marco Andretti
|
40.222
|
0.3450
|
0.0128
|
5
|
30
|
223.757
|
Honda
|
Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian
|
11
|
88
|
Colton Herta
|
40.223
|
0.3461
|
0.0011
|
5
|
50
|
223.751
|
Honda
|
Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|
12
|
14
|
Tony Kanaan
|
40.237
|
0.3596
|
0.0135
|
15
|
38
|
223.676
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
13
|
26
|
Zach Veach
|
40.240
|
0.3629
|
0.0033
|
9
|
43
|
223.657
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
14
|
3
|
Helio Castroneves
|
40.244
|
0.3673
|
0.0044
|
2
|
36
|
223.633
|
Chevy
|
Team Penske
|
15
|
29
|
James Hinchcliffe
|
40.245
|
0.3679
|
0.0006
|
6
|
25
|
223.630
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
16
|
1
|
Josef Newgarden
|
40.247
|
0.3702
|
0.0023
|
11
|
36
|
223.617
|
Chevy
|
Team Penske
|
17
|
15
|
Graham Rahal
|
40.305
|
0.4278
|
0.0576
|
6
|
29
|
223.297
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
18
|
5
|
Pato O'Ward
|
40.319
|
0.4416
|
0.0138
|
23
|
59
|
223.221
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
19
|
9
|
Scott Dixon
|
40.323
|
0.4455
|
0.0039
|
13
|
29
|
223.199
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
20
|
18
|
Santino Ferrucci
|
40.346
|
0.4688
|
0.0233
|
31
|
42
|
223.070
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|
21
|
45
|
Spencer Pigot
|
40.351
|
0.4738
|
0.0050
|
19
|
35
|
223.043
|
Honda
|
RLL with Citrone/Buhl Autosport
|
22
|
10
|
Felix Rosenqvist
|
40.423
|
0.5459
|
0.0721
|
26
|
50
|
222.645
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
23
|
27
|
Alexander Rossi
|
40.435
|
0.5575
|
0.0116
|
4
|
23
|
222.581
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
24
|
12
|
Will Power
|
40.461
|
0.5838
|
0.0263
|
9
|
32
|
222.436
|
Chevy
|
Team Penske
|
25
|
55
|
Alex Palou
|
40.617
|
0.7400
|
0.1562
|
31
|
43
|
221.581
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Team Goh
|
26
|
20
|
Ed Carpenter
|
40.671
|
0.7939
|
0.0539
|
7
|
43
|
221.287
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
27
|
8
|
Marcus Ericsson
|
40.679
|
0.8018
|
0.0079
|
4
|
31
|
221.244
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
28
|
41
|
Dalton Kellett
|
40.748
|
0.8711
|
0.0693
|
25
|
47
|
220.868
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
29
|
59
|
Max Chilton
|
40.848
|
0.9711
|
0.1000
|
6
|
27
|
220.327
|
Chevy
|
Carlin
|
30
|
22
|
Simon Pagenaud
|
40.926
|
1.0492
|
0.0781
|
3
|
26
|
219.907
|
Chevy
|
Team Penske
|
31
|
24
|
Sage Karam
|
40.948
|
1.0710
|
0.0218
|
8
|
12
|
219.790
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
32
|
67
|
JR Hildebrand
|
41.029
|
1.1521
|
0.0811
|
7
|
21
|
219.355
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
33
|
81
|
Ben Hanley
|
No Time
|
---
|
---
|
--
|
---
|
---
|
Chevy
|
DragonSpeed USA
Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|Indy 500
|Editör
|David Malsher