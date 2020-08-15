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IndyCar / Indy 500 / Antrenman raporu

Indy 500 Antrenmanlar: Cuma gününün en hızlı Andretti, Alonso 25. oldu

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Indy 500 Antrenmanlar: Cuma gününün en hızlı Andretti, Alonso 25. oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ağu 2020 05:27

Indy 500'de cuma günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman gününde Marco Andretti zirvede yer aldı.

Marco Andretti, sabah bölümünde çarpıcı bir tur atmayı başardı ve pist sıcaklıkları göz önüne alındığında derecesini geçebilen bir isim çıkması beklenmiyordu. Öyle de oldu.

Bu,  Andretti'nin 233.491 mph ile zirvede yer aldığı anlamına geliyor.

Onu 232.337 ile Conor Daly takip ediyor. 

Chip Ganassi Racing sürücüsü Scott Dixon, son bölümde derecelerini geliştiren birkaç isimden biriydi ve ve 232.290 mph ile üçüncü sıranın sahibi oldu.

Ryan Hunter Reay, 232.124'le dördüncü ve Spencer Pigot 232.116 ile beşinci oldu.

Alex Palou, seanstaki en iyi çaylak sürücüydü ve 231.989 mph ile altıncı oldu.

Fernando Alonso, cuma günü piste geri döndü ve 52 tur attı. Ancak 25. oldu ve geride kaldı.

İlk 10'da dokuz Honda motorlu araç yer alırken, ilk 15'in 13'ü Honda motorlu araçlardan oluştu. Chevy motorlu araçlar cuma günü büyük oranda  geride kalmış oldular.

Indy 500 Cuma günü sonuçları:

Poz.

No

Sürücü

E.H.T.

Tur

Zaman

Motor

Takım

1

98

Marco Andretti

10

43

233.491

Honda

Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian

2

47

Conor Daly

14

44

232.337

Chevy

Ed Carpenter Racing

3

9

Scott Dixon

18

30

232.290

Honda

Chip Ganassi Racing

4

28

Ryan Hunter-Reay

3

34

232.124

Honda

Andretti Autosport

5

45

Spencer Pigot

9

35

232.116

Honda

RLL with Citrone/Buhl Autosport

6

55

Alex Palou

15

17

231.989

Honda

Dale Coyne Racing with Team Goh

7

29

James Hinchcliffe

10

30

231.967

Honda

Andretti Autosport

8

30

Takuma Sato

43

53

231.880

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

9

27

Alexander Rossi

23

60

231.859

Honda

Andretti Autosport

10

8

Marcus Ericsson

12

22

231.763

Honda

Chip Ganassi Racing

11

12

Will Power

25

27

231.605

Chevy

Team Penske

12

60

Jack Harvey

10

47

231.600

Honda

Meyer Shank Racing

13

88

Colton Herta

36

56

231.595

Honda

Andretti Harding Steinbrenner Autosport

14

15

Graham Rahal

45

56

231.239

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

15

26

Zach Veach

11

46

231.190

Honda

Andretti Autosport

16

4

Charlie Kimball

22

29

230.861

Chevy

AJ Foyt Enterprises

17

1

Josef Newgarden

25

32

230.583

Chevy

Team Penske

18

5

Pato O'Ward

10

43

230.581

Chevy

Arrow McLaren SP

19

7

Oliver Askew

34

35

230.507

Chevy

Arrow McLaren SP

20

10

Felix Rosenqvist

16

35

230.432

Honda

Chip Ganassi Racing

21

21

Rinus VeeKay

16

27

230.331

Chevy

Ed Carpenter Racing

22

22

Simon Pagenaud

2

28

230.189

Chevy

Team Penske

23

18

Santino Ferrucci

6

43

230.154

Honda

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

24

14

Tony Kanaan

26

31

229.946

Chevy

AJ Foyt Enterprises

25

66

Fernando Alonso

49

52

229.788

Chevy

Arrow McLaren SP

26

51

James Davison

10

37

229.766

Honda

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi

27

20

Ed Carpenter

4

44

229.563

Chevy

Ed Carpenter Racing

28

41

Dalton Kellett

30

40

229.099

Chevy

AJ Foyt Enterprises

29

3

Helio Castroneves

23

32

228.451

Chevy

Team Penske

30

67

JR Hildebrand

14

34

228.275

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

31

24

Sage Karam

15

37

228.187

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

32

59

Max Chilton

58

62

227.610

Chevy

Carlin

33

81

Ben Hanley

55

79

222.086

Chevy

DragonSpeed USA

 

Indy 500 antrenman: Andretti, 1996'dan sonraki en hızlı turu attı

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Indy 500 antrenman: Andretti, 1996'dan sonraki en hızlı turu attı
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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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