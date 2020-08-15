Indy 500 Antrenmanlar: Cuma gününün en hızlı Andretti, Alonso 25. oldu
Indy 500'de cuma günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman gününde Marco Andretti zirvede yer aldı.
Marco Andretti, sabah bölümünde çarpıcı bir tur atmayı başardı ve pist sıcaklıkları göz önüne alındığında derecesini geçebilen bir isim çıkması beklenmiyordu. Öyle de oldu.
Bu, Andretti'nin 233.491 mph ile zirvede yer aldığı anlamına geliyor.
Onu 232.337 ile Conor Daly takip ediyor.
Chip Ganassi Racing sürücüsü Scott Dixon, son bölümde derecelerini geliştiren birkaç isimden biriydi ve ve 232.290 mph ile üçüncü sıranın sahibi oldu.
Ryan Hunter Reay, 232.124'le dördüncü ve Spencer Pigot 232.116 ile beşinci oldu.
Alex Palou, seanstaki en iyi çaylak sürücüydü ve 231.989 mph ile altıncı oldu.
Fernando Alonso, cuma günü piste geri döndü ve 52 tur attı. Ancak 25. oldu ve geride kaldı.
İlk 10'da dokuz Honda motorlu araç yer alırken, ilk 15'in 13'ü Honda motorlu araçlardan oluştu. Chevy motorlu araçlar cuma günü büyük oranda geride kalmış oldular.
Indy 500 Cuma günü sonuçları:
|
Poz.
|
No
|
Sürücü
|
E.H.T.
|
Tur
|
Zaman
|
Motor
|
Takım
|
1
|
98
|
Marco Andretti
|
10
|
43
|
233.491
|
Honda
|
Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian
|
2
|
47
|
Conor Daly
|
14
|
44
|
232.337
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
3
|
9
|
Scott Dixon
|
18
|
30
|
232.290
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
4
|
28
|
Ryan Hunter-Reay
|
3
|
34
|
232.124
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
5
|
45
|
Spencer Pigot
|
9
|
35
|
232.116
|
Honda
|
RLL with Citrone/Buhl Autosport
|
6
|
55
|
Alex Palou
|
15
|
17
|
231.989
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Team Goh
|
7
|
29
|
James Hinchcliffe
|
10
|
30
|
231.967
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
8
|
30
|
Takuma Sato
|
43
|
53
|
231.880
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
9
|
27
|
Alexander Rossi
|
23
|
60
|
231.859
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
10
|
8
|
Marcus Ericsson
|
12
|
22
|
231.763
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
11
|
12
|
Will Power
|
25
|
27
|
231.605
|
Chevy
|
Team Penske
|
12
|
60
|
Jack Harvey
|
10
|
47
|
231.600
|
Honda
|
Meyer Shank Racing
|
13
|
88
|
Colton Herta
|
36
|
56
|
231.595
|
Honda
|
Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|
14
|
15
|
Graham Rahal
|
45
|
56
|
231.239
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
15
|
26
|
Zach Veach
|
11
|
46
|
231.190
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
16
|
4
|
Charlie Kimball
|
22
|
29
|
230.861
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
17
|
1
|
Josef Newgarden
|
25
|
32
|
230.583
|
Chevy
|
Team Penske
|
18
|
5
|
Pato O'Ward
|
10
|
43
|
230.581
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
19
|
7
|
Oliver Askew
|
34
|
35
|
230.507
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
20
|
10
|
Felix Rosenqvist
|
16
|
35
|
230.432
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
21
|
21
|
Rinus VeeKay
|
16
|
27
|
230.331
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
22
|
22
|
Simon Pagenaud
|
2
|
28
|
230.189
|
Chevy
|
Team Penske
|
23
|
18
|
Santino Ferrucci
|
6
|
43
|
230.154
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|
24
|
14
|
Tony Kanaan
|
26
|
31
|
229.946
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
25
|
66
|
Fernando Alonso
|
49
|
52
|
229.788
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
26
|
51
|
James Davison
|
10
|
37
|
229.766
|
Honda
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi
|
27
|
20
|
Ed Carpenter
|
4
|
44
|
229.563
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
28
|
41
|
Dalton Kellett
|
30
|
40
|
229.099
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
29
|
3
|
Helio Castroneves
|
23
|
32
|
228.451
|
Chevy
|
Team Penske
|
30
|
67
|
JR Hildebrand
|
14
|
34
|
228.275
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
31
|
24
|
Sage Karam
|
15
|
37
|
228.187
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
32
|
59
|
Max Chilton
|
58
|
62
|
227.610
|
Chevy
|
Carlin
|
33
|
81
|
Ben Hanley
|
55
|
79
|
222.086
|
Chevy
|
DragonSpeed USA
Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Indy 500
|Editör
|David Malsher