Ilott, Portland'da Juncos-Hollinger ile ilk IndyCar yarışına katılacak

Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott, bu yıl yarıştığı serilere bir yenisini daha ekleyecek ve Portland'da ilk IndyCar yarışına katılacak.

#77 Juncos Hollinger Racing-Chevrolet ile yarışacak olan Ilott, "Bu benim NTT IndyCar Serisi'ndeki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk yarışım, bu Avrupa kısmında yarışmaktan biraz farklı olacak."

“Gelişim süreçlerinin bu ilk bölümünde takımla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum ve bu fırsatın bir parçası olmak gurur verici."

"Bu fırsatı değerlendirmeme izin verdiği için Ferrari Sürücü Akademisi'ne ve beni takıma aldıkları için Ricardo Juncos ve Brad Hollinger'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Ricardo Juncos ve Brad Hollinger, Ağustos ayının başında Juncos Hollinger Racing'i kurmak üzere güçlerini birleştirdiklerini duyurdular ve takım, 2021 NTT IndyCar Serisi'nin son üç yarışının yanı sıra, 2022'de seride tam sezon yarışmayı garanti etti.

Bu, Juncos'un 2019 Indianapolis 500'den bu yana ilk IndyCar mücadelesi olacak.

Juncos, “Callum Ilott'u Juncos Hollinger Racing ailesine davet etmek heyecan verici. Callum, takıma çok fazla deneyim ve inanılmaz bir kabiliyet getiriyor." diyerek Britanyalı sürücüyle yapılan anlaşmadan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Ilott, geçen ayki Le Mans 24 Saat yarışında Iron Lynx ile yarışmış ve GTE Am sınıfında üçüncü olmuştu. Ilott Formula 1'de Ferrari F1'in test pilotluğunu ve Alfa Romeo F1'in yedek pilotluğunu yapıyor.

Ilott, GP3 şampiyonasında üçüncü olduğu 2018'den beri Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası. 2019'da Formula 2'ye çıktı ve geçen yıl şampiyonada ikinci oldu.